Forte demande de prêts immobiliers, ne voyez pas de problèmes de qualité des actifs : Ravi Subramanian, directeur général et PDG de Shriram Housing Finance

Cette infusion d’équité nous permettra de poursuivre des ambitions de croissance avec une agressivité équilibrée.

Shriram Housing Finance (SHFL) ne voit aucun défi sur le front de la qualité des actifs, car il s’attend à ce que la même chose s’améliore à partir de maintenant, a déclaré le directeur général et PDG Ravi Subramanian. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, Subramanian dit que le segment de clientèle de l’entreprise est orienté vers les travailleurs indépendants en raison de son mécanisme de souscription basé sur l’évaluation des flux de trésorerie des propriétaires de petites entreprises. Extraits :

Au cours du deuxième trimestre, les décaissements de Shriram Housing Finance s’élevaient à 633 crores de roupies, contre 221 crores de roupies au premier trimestre. À quel type de demande de prêts immobiliers assistez-vous au T3 ? Quelles sont les perspectives de croissance des décaissements pour ce trimestre ?

La demande de prêts au logement est extrêmement forte. Nous assistons à une croissance robuste dans les emplacements de niveau 2 et de niveau 3. Nous prévoyons de poursuivre la trajectoire ascendante des chiffres des décaissements.

L’efficacité de la collecte a été de 99,5 % au deuxième trimestre, septembre étant le meilleur mois de collecte pour l’entreprise. Croyez-vous que la période difficile induite par le Covid est terminée ?

Oui. Après la deuxième vague, l’activité économique semble reprendre du poil de la bête. Les perspectives commerciales dans tous les secteurs sont solides. Cela devrait se traduire par de meilleures opportunités d’emploi et une relance des affaires dans les petites et moyennes entreprises. Il y a une recrudescence de la demande dans tous les segments, en particulier dans l’immobilier. Le fantôme du Covid semble désormais derrière nous.

L’entreprise se concentre sur les travailleurs indépendants lors de la souscription de crédit. Cette stratégie vous a-t-elle aidé à maintenir la qualité des actifs pendant la pandémie ?

SHFL s’adresse à la fois aux segments des travailleurs indépendants et des salariés. Notre segment de clientèle est orienté vers les travailleurs indépendants en raison de notre solide mécanisme de souscription basé sur l’évaluation des flux de trésorerie des propriétaires de petites entreprises. Nous avons été confrontés à un petit problème pendant les périodes de verrouillage, car les clients n’étaient pas sûrs des délais de verrouillage. Les entreprises étant revenues à un niveau proche de la normale, les flux de trésorerie des petites entreprises se normalisent également. Nous ne prévoyons aucun défi sur le front de la qualité des actifs dans un tel environnement. Au contraire, nous nous attendons à ce que la qualité des actifs s’améliore à partir de maintenant à mesure que l’activité économique se renforce.

Comment envisagez-vous d’étendre les réseaux d’agences au cours de cet exercice ?

La majeure partie de nos acquisitions se situent dans les sept États qui sont nos marchés cibles. Au cours des six prochains mois, nous prévoyons d’améliorer la distribution dans des zones géographiques spécifiques. Notre force de distribution s’améliorerait considérablement dans le Sud, les marchés cibles étant l’Andhra Pradesh Telangana, le Tamil Nadu et le Karnataka.

Notre réseau de succursales verrait un ajout de 15 succursales à TN et environ 10 à 12 succursales au Karnataka. À AP-Telangana, nous menons une initiative de vente croisée, « Griha Poorti », où nous vendons des prêts immobiliers aux clients existants de Shriram par le biais des succursales SCUF (Shriram City Union Finance). Nous avons déjà mis en place des points de distribution sur 104 sites et avons l’intention de les porter à 178 au cours des deux prochains mois. Ainsi, d’ici la fin de cette année, nous aurons plus de 100 succursales et 178 points de vente Griha Poorti.

La société a reçu un financement d’environ Rs 300 crore en octobre de sa société mère Shriram City Union Finance. Cette injection de fonds était-elle nécessaire? Comment comptez-vous utiliser les fonds ?

Nous avons reçu Rs 300 crore en octobre. Nous avions déjà reçu Rs 200 crore en mai, donc la perfusion globale pour l’exercice en cours est de Rs 500 crore. Il s’agit d’une injection de fonds propres de croissance qui est conforme à notre plan d’affaires. Avec l’infusion actuelle, notre valeur nette dépasse maintenant Rs 1 100 crore, ce qui nous met sur la bonne voie pour réaliser notre plan d’affaires pour les deux ou trois prochaines années. Nous cherchons à terminer l’exercice en cours à Rs 5 600 crore d’AUM (actifs sous gestion), qui devraient encore passer à Rs 7 500 crore au cours du prochain exercice. Cette infusion d’équité nous permettra de poursuivre des ambitions de croissance avec une agressivité équilibrée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.