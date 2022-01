Forte demande de vêtements indiens pour pousser davantage les exportations, selon l’organisme commercial

Les exportations de prêt-à-porter ont augmenté de 22% pour atteindre 1,46 milliard USD en décembre 2021, contre 1,20 milliard USD au même mois de 2020.

Une forte demande et des carnets de commandes sains contribueront davantage à stimuler les exportations du pays dans les mois à venir, a déclaré mardi le président du Conseil de promotion des exportations de vêtements (AEPC), A Sakthivel.

« Nous avons un carnet de commandes en croissance rapide de marques et d’acheteurs du monde entier… Avec l’aide d’une forte demande, les exportations indiennes de vêtements atteindront bientôt des sommets historiques au cours des prochains mois », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les exportations de vêtements de prêt-à-porter ont augmenté de 22% pour atteindre 1,46 milliard USD en décembre 2021, contre 1,20 milliard USD au même mois de 2020. Les exportations totales de vêtements se sont élevées à 11,13 milliards USD d’avril à décembre 2021.

« Les vêtements indiens ont également rebondi. Ceci malgré le fait que les restrictions locales ont eu un impact sur les opérations au premier trimestre pendant la deuxième vague de la pandémie. Les exportateurs de vêtements ont extrêmement bien réussi malgré les défis », a déclaré Sakthivel.

Il a ajouté que deux méga programmes qui aideront l’Inde à reconquérir sa position de leader mondial dans les textiles et les vêtements sont PLI (incitation liée à la production) et PM-MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel).

En outre, le suivi rapide des accords commerciaux avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l’UE et les Émirats arabes unis rendra les vêtements indiens beaucoup plus attrayants, a ajouté Sakthivel.

