Forte demande pour la ligne Noida Metro Aqua ! Le NMRC enregistre le plus haut achalandage après le verrouillage avec plus de 26 500 navetteurs

Noida Metro Rail Corporation (NMRC) a réalisé l’exploit le 15 novembre (lundi).

Noida Metro Aqua Line : Après le verrouillage de COVID-19, la ligne Noida-Greater Noida Aqua a atteint son plus haut achalandage sur une journée avec 26 554 navetteurs, tandis que l’achalandage quotidien moyen s’élève à environ 17 000. Noida Metro Rail Corporation (NMRC) a réalisé l’exploit le 15 novembre (lundi), a déclaré le directeur général Ritu Maheshwari. Selon le NMRC, l’achalandage le plus élevé d’une journée a été enregistré le 20 octobre sur 22 996 navetteurs. La station Noida Sector-51 a enregistré la fréquentation la plus élevée de 10 035 passagers, a déclaré la NMRC. Maheshwari a été cité dans un rapport de la PTI disant que la Noida Metro Rail Corporation prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un voyage sûr pour les passagers de la ligne Aqua, telles que le contrôle des passagers à l’entrée de la station de métro et la désinfection appropriée de toutes les zones de circulation des passagers dans le métro. les trains ainsi que les gares.

Selon le directeur général, cela a inculqué la confiance parmi les navetteurs du métro de Noida. Pour cette raison, l’achalandage d’Aqua Line a affiché une croissance continue au cours des derniers mois et le métro de Noida a atteint son plus haut achalandage d’une journée après le verrouillage de Covid avec 26 554 navetteurs le 15 novembre, a-t-elle déclaré. Le métro de Noida, avant la pandémie de Covid, enregistrait une fréquentation quotidienne moyenne mensuelle de 25 920 navetteurs en février 2020, a-t-elle déclaré. Conformément aux directives du gouvernement, les services Aqua Line ont été suspendus du 22 mars 2020 au 6 septembre 2020, lors du premier verrouillage et du 1er mai au 8 juin de cette année lors de la deuxième phase du verrouillage de Covid, a-t-elle ajouté.

Après avoir repris les services de train Noida Metro le 9 juin de cette année, l’achalandage quotidien moyen d’Aqua Line a été réduit à 4 904 navetteurs, a noté Maheshwari. Pour une meilleure surveillance des passagers, les ouvertures des portes d’entrée et de sortie des stations de métro, ainsi que les opérations des ascenseurs ont été restreintes, a-t-elle ajouté. Compte tenu de la demande populaire du public, cependant, davantage de portes d’entrée/sortie et d’ascenseurs ont été ouverts en octobre 2021 afin de faciliter le passage en douceur des usagers du métro dans diverses stations de métro tout en garantissant toutes les normes COVID-19, y compris la distanciation sociale, le MD ajouté.

