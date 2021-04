Forte poussée de soutien au Brexit alors que les Britanniques pleins d’espoir se retournent contre l’UE vengeresse | UK | Nouvelles

La transformation des attitudes révélée par Ipsos Mori renforcera Boris Johnson, avec une écrasante majorité de conservateurs optimiste quant à l’avenir. Le scrutin positif d’aujourd’hui fait suite au déploiement réussi du programme de vaccination et à une série de mesures agressives de l’UE, telles que des menaces de réduction des exportations de vaccins, qui ont peut-être accru l’euroscepticisme.

En octobre, seulement 18% des personnes pensaient que la Grande-Bretagne allait dans la bonne direction, 53% affirmant qu’elle allait dans le mauvais sens. Mais les optimistes ont maintenant pris les devants pour la première fois depuis avril 2020, avec 41% déclarant que nous allions dans la bonne direction et seulement 36% pensant que nous allions dans la mauvaise direction.

À l’approche des élections du conseil, du maire et des déconcentrations de mai, le Premier ministre se réjouira que 73% des personnes qui ont voté conservateur en 2019 pensent que les choses vont dans la «bonne direction».

Le sondage révèle également des changements majeurs dans les attitudes à l’égard du Brexit.

En juin de l’année dernière, seulement 27% des personnes ont déclaré que quitter l’UE avait eu un impact positif sur le pays, et 40% ont déclaré que c’était négatif. Le sondage le plus récent, réalisé du 26 au 29 mars, montre que ceux qui pensent que le Brexit a été positif ont un léger avantage – 39% contre 38% – après une montée en flèche de huit points du sentiment positif le mois précédent.

Keiran Pedley, directeur politique d’Ipsos Mori, a déclaré: «Alors que les restrictions de verrouillage commencent à s’atténuer, il y a clairement plus d’optimisme quant à l’avenir parmi le public britannique.

Pendant ce temps, il est frappant de constater que nous avons assisté à une si forte augmentation du sentiment positif à l’égard du Brexit en seulement un mois. Bien que ces données ne puissent pas relier directement une telle augmentation au déploiement des vaccins et aux conflits connexes entre le Royaume-Uni et l’UE, il serait surprenant que cela ne joue pas un rôle dans ce changement de sentiment.

La recherche montre que les personnes qui ont voté Remain en 2016 et pour le parti travailliste de Jeremy Corbyn en 2019 sont beaucoup plus sombres quant à l’avenir de la Grande-Bretagne. Six électeurs travaillistes sur 10 et 57% des électeurs de Remain disent que nous allons dans la mauvaise direction.

Cependant, le gouvernement espère que l’optimisme post-Brexit augmentera encore plus à mesure que de nouvelles opportunités commerciales seront débloquées.

Les principales communautés côtières se réjouiront d’une percée qui devrait stimuler les exportations de mollusques vers l’UE.

Les eaux autour du Kent, de l’Essex, du Devon, de Cornwall et du Northumberland recevront toutes une cote de «classe A» améliorée au cours des prochains mois, ce qui signifie que les mollusques récoltés dans ces zones seront jugés suffisamment sûrs pour la consommation humaine directe et n’auront pas à subir davantage. traitements de purification.

Il y a eu de la colère plus tôt cette année lorsque la Commission européenne a interdit l’importation de mollusques vivants et non traités provenant des eaux de classe B.

Une source gouvernementale a déclaré: «Le Royaume-Uni est un chef de file mondial en matière de normes environnementales et sanitaires, et nous prenons très au sérieux nos responsabilités en matière d’exportation de produits alimentaires.

Alors que l’UE a effectivement modifié la loi sans aucune base scientifique pour bloquer le commerce historique et de longue date des mollusques et crustacés, davantage de produits des eaux britanniques seront désormais éligibles à l’exportation vers l’UE – reprenant ainsi des affaires aux pêcheurs britanniques et stimulant cette industrie emblématique. «

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, envisageait une «nouvelle ère» d’emplois et d’opportunités avec la Grande-Bretagne défendant les opportunités commerciales sur la scène mondiale.

Elle a déclaré: «Nous tenons la promesse du Brexit en garantissant des opportunités sans précédent à l’étranger qui nous aideront à mieux reconstruire. [Last] semaine, j’ai été fier de présider la première réunion du premier volet commercial du G7, qui rassemble des démocraties partageant les mêmes idées et déterminées à annoncer une nouvelle ère riche en emplois, en opportunités et en prospérité pour notre peuple.

«Grâce à quatre nouveaux centres commerciaux à travers le pays, nous veillerons à ce que les avantages du commerce libre et équitable se retrouvent dans toutes les régions et tous les pays du Royaume-Uni. Tout comme le libre-échange a rendu la Grande-Bretagne grande au 19ème siècle, il peut rendre notre nation encore plus grande au 21ème siècle alors que nous arborons le drapeau de la Grande-Bretagne mondiale.

Une source gouvernementale a ajouté: « L’excellent travail que Liz a accompli avec le commerce est en partie la raison pour laquelle les gens se sentent si optimistes à propos du Brexit. Les chaînes sont levées pour la Grande-Bretagne. Nous sommes libres de conclure des accords commerciaux avec de vieux amis et alliés du Commonwealth et des économies à croissance plus rapide au-delà de l’Europe, et libres de construire notre économie de la manière dont nous choisissons et dirigons le monde dans les industries du futur comme la technologie, la science et les services. »