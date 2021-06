Forte_Forte dévoile Bloom, sa dernière capsule d’upcycling – WWD

Alors que la mode s’oriente de plus en plus vers des pratiques durables, l’upcycling semble être le sujet le plus chaud et le plus tendance en ce moment, avec des marques telles que Miu Miu, Burberry, Alexander McQueen et Marine Serre qui s’inspirent toutes de la tendance.

La marque de mode contemporaine Forte_Forte, quant à elle, l’a adopté discrètement il y a près de 10 ans en s’associant au spécialiste de la soie Mantero Seta pour récupérer et insuffler une nouvelle vie aux soies mortes.

Marquant maintenant l’ouverture de son dernier magasin phare à Forte dei Marmi, la destination balnéaire italienne de Tony, la marque – détenue par le capital-investissement Style Capital – dévoile Bloom, une collection capsule de 10 pièces confectionnée à partir de vêtements anciens dans les archives de Forte_Forte jusqu’au printemps 2020 .

« Ce projet est très proche de notre identité et découle d’une profonde réflexion sur le développement durable que nous avons menée lors du premier confinement l’année dernière », a déclaré Giada Forte, directrice créative de la marque.

Bloom était à l’origine un projet de communication qui a débuté l’année dernière lorsque la marque a commencé à publier sur son compte Instagram une série de photos de fleurs pour offrir un soulagement pendant le verrouillage.

«Chaque vêtement ou tissu dans le stock invendu apporte beaucoup de valeurs – des voyages de recherche effectués pour les créer aux artisans et tisserands avec lesquels nous avons travaillé, et ils devaient être célébrés d’une manière ou d’une autre. Il ne s’agit pas seulement de faire une déclaration durable par le biais de l’upcycling, mais aussi d’un moyen de télégraphier les valeurs humaines qui entrent dans la création de pièces de mode », a expliqué Forte.

La collection comprend des dusters et des trenchs, ainsi que des redingotes et des robes-chemises gonflées, le tout dégageant un esprit DIY et arty.

“L’upcycling est un beau processus dans la mesure où il m’oblige en tant que designer à pousser ma créativité et à repenser les mêmes tissus et pièces que j’avais conçus dans le passé comme s’il s’agissait de personnages en quelque chose de nouveau”, a déclaré Forte, ajoutant que la qualité Les pièces Forte_Forte ont facilité le processus.

Chaque modèle est disponible en trois à quatre pièces et est accompagné d’une étiquette dédiée portant son nom inspiré de la fleur et le numéro de l’article, ainsi que des informations sur les saisons d’où proviennent les tissus et chutes.

Exclusivement disponible à partir du 11 juin dans le magasin Forte dei Marmi, qui a ouvert ses portes le mois dernier, Forte a déclaré que la capsule faisait écho au sentiment de renaissance libre que véhicule l’ouverture du magasin, et n’excluait pas le lancement de projets similaires pour chaque nouveau produit phare.

Le choix de proposer la capsule exclusivement en magasin physique est stratégique. “Ce qui est beau avec de tels projets, c’est qu’ils peuvent aider les gens à redécouvrir le plaisir du shopping physique dans un monde aussi frénétique et numérique”, a déclaré Forte. “Pour bien comprendre ces éléments, vous avez besoin de quelqu’un qui vous raconte l’histoire et le processus qui se cache derrière et cela ne peut pas se produire en ligne.”

Le penchant durable de la marque remonte à loin : après le projet fondateur avec Mantero Seta il y a 10 ans, Forte_Forte a présenté l’année dernière le projet « Corde Vocali » demandant à l’artiste Pauline Guerrier d’utiliser les tissus invendus de la marque pour sa tapisserie artistique — une réflexion sur la notion de gender – ce qui a conduit le directeur créatif à appliquer la même esthétique de coupe-couture pour une gamme de 14 vêtements en édition limitée.