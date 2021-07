Fortis et Apollo déploient Spoutnik V dans 2 hôpitaux de Delhi-RCN ; plus de 3000 vaccinés

in

Selon un responsable de Fortis Healthcare, la chaîne hospitalière a commencé à fournir des injections Spoutnik V la semaine dernière au Fortis Memorial Research Institute de Gurugram et à l’hôpital Fortis de Mohali. (Image représentative : IE)

Les chaînes d’hôpitaux privés Fortis Healthcare et Apollo Hospitals ont commencé à administrer le vaccin russe COVID-19 Sputnik V dans deux de leurs hôpitaux à Delhi-NCR, ont annoncé jeudi des responsables. Indraprastha Apollo à Delhi a commencé à administrer Spoutnik V de manière progressive à partir de mercredi. Environ 1 000 personnes ont été vaccinées jusqu’à présent, a déclaré un porte-parole de l’hôpital.

“L’enregistrement sur place et la facilité d’accès pour Spoutnik V sont actuellement restreints, nous encourageons les bénéficiaires à prendre rendez-vous via l’application CoWin”, a déclaré le responsable.

Selon un responsable de Fortis Healthcare, la chaîne hospitalière a commencé à fournir des injections Spoutnik V la semaine dernière au Fortis Memorial Research Institute de Gurugram et à l’hôpital Fortis de Mohali.

«Afin d’accélérer la campagne de vaccination, nous introduisons le vaccin à l’hôpital Fortis Escorts de Jaipur à partir de vendredi. Nous avons reçu une bonne réponse et un total de 2 193 personnes ont été vaccinées jusqu’à présent », a-t-il déclaré. Le responsable a déclaré que Fortis Healthcare a reçu de nouvelles fournitures de Spoutnik V, ce qui l’aidera à accélérer la campagne d’inoculation.

Une source hospitalière a déclaré qu’il y avait eu un certain retard dans l’approvisionnement en vaccins et que cela pourrait être lié à l’augmentation des cas en Russie. Le pays a lancé une campagne de vaccination à grande échelle pour sa population.

Fortis Healthcare avait précédemment annoncé qu’il commencerait à administrer le vaccin russe à deux doses dans ses installations de Gurugram et Mohali à partir du 19 juin. Un responsable de l’hôpital pour enfants Madhukar Rainbow de Delhi a déclaré que l’hôpital recevrait des doses de Spoutnik V des laboratoires Dr Reddy’s, basés à Hyderabad. , le partenaire commercial du vaccin en Inde, en trois à quatre jours.

Spoutnik V utilise deux virus différents qui causent le rhume (adénovirus) chez l’homme. Les deux doses, administrées à 21 jours d’intervalle, sont différentes et non interchangeables. Le Centre a fixé le prix du vaccin à Rs 1 145 par dose.

Le prix maximum du Covishield pour les Centres de Vaccination COVID-19 (CVC) privés a été fixé à Rs 780 par dose, tandis que celui du Covaxin est de Rs 1 410 par dose. L’Institut national de recherche en épidémiologie et microbiologie de Gamaleya en Russie a développé le vaccin et le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) le commercialise dans le monde entier. Les laboratoires du Dr Reddy ont importé les clichés de Russie. Au fil du temps, le vaccin sera également fabriqué en Inde. Selon Gamaleya et le RDIF, Spoutnik V a démontré un taux d’efficacité de 92 %.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.