Fortis Healthcare, Escorts parmi les actions atteindra un sommet de 52 semaines sur l’ESB, 12 scripts à de nouveaux creux

Les taureaux ont fait un retour sur Dalal Street vendredi alors que les indices de référence du marché boursier national, l’ESB Sensex et le Nifty 50, se négociaient plus d’un demi pour cent en hausse le dernier jour de l’année civile 2021. Alors que l’ESB Sensex a grimpé de plus de 460 points à 58 259, le plus large Nifty50 a bondi 152 points contre 17 356. Tous les indices sectoriels Nifty se négociaient dans le vert avec l’indice Bank Nifty en hausse de 1,21% pour cent à 35 487. Au total, 392 actions ont atteint des sommets de 52 semaines à la Bourse de Bombay (ESB), tandis que 13 actions étaient au plus bas de 52 semaines en intrajournalier.

Actions qui ont atteint leur plus haut sur 52 semaines, plus bas sur l’ESB

Près de 400 actions ont atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB lors de la séance de négociation de vendredi, tandis que 13 actions ont touché de nouveaux creux de 52 semaines. HCL Infosystems, Torrent Pharmaceuticals, Escorts, Automotive Axles, EKI Energy Services, Eldeco Housing and Industries, ESAB India, Fortis Healthcare, Forbes & Company, HP Adhesives, Jubilant Industries, PACL figuraient parmi les actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB. D’autre part, RBL Bank, CMS Info Systems, Janus Corporation, Brandbucket Media & Technology Ltd, IITL Projects Ltd, Jet Freight Logistics figuraient parmi les scripts qui sont tombés à leur plus bas niveau en 52 semaines.

Top gagnants, perdants sur l’ESB

Titan (en hausse de 3,69 %), Ultratech Cement (2,97 %), Maruti (2,12 %), Kotak Mahindra Bank (1,99 %), State Bank of India (1,79 %) ont été les principaux gagnants de l’ESB. Pendant ce temps, NTPC (en baisse de 1,50 %), Infosys (0,53 %), Tech Mahindra (0,33 %), Powergrip (0,17 %) et Dr Reddy (0,02 %) étaient les retardataires.

Les actions qui ont atteint un plus haut sur 52 semaines, un plus bas sur NSE

À la Bourse nationale, 119 titres au total ont atteint un sommet en 52 semaines, tandis que 8 actions ont atteint un creux en 52 semaines. Apollo Micro Systems Ltd, Cantabil Retail India, . Energy, CMS Info Systems, D-Link India, Jubilants Industries, Max Healthcare Institute, Schaeffler India Ltd figuraient parmi les actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines sur NSE. En revanche, HEC Infra Projects Ltd, Jet Freight Logistics Ltd, MAS Financial Services, Ltd et RBL font partie des titres qui ont atteint de nouveaux plus bas.

Top gagnants, perdants sur NSE

Hindalco (en hausse de 4,97 %), Titan (3,41 %), Ultratech Cement (3 %), Shree Cement (2,94%) et BPCL (2,18 %) ont été les meilleurs gagnants du pack Nifty. Pendant ce temps, NTPC (en baisse de 1,65 %), Cipla (0,84 %), Tech Mahindra (0,55 %), Infosys (0,50 %) et SBI Life (0,14 %) ont été les principaux retardataires.

