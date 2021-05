Fortnite: 100 voleurs re-signent MrSavage

MrSavage, l’un des meilleurs joueurs européens de Fortnite, s’en tient à 100 voleurs.

Le champion de DreamHack Anaheim, Martin «MrSavage» Foss Andersen, a signé à nouveau avec 100 voleurs, ont annoncé les deux parties aujourd’hui. Leur nouvelle passionnante accompagnait une vidéo dédiée à la jeune star de Fortnite Battle Royale, où il expliquait son expérience dans Fortnite et le jeu. MrSavage a rejoint l’organisation d’esports basée en Californie en février 2020, peu de temps après avoir quitté NRG Esports.

Le joueur de 15 ans a remporté le DreamHack Anaheim, l’événement LAN le plus important de Fortnite depuis la première Coupe du monde. Il a vaincu certains des meilleurs joueurs du monde et est entré dans l’histoire quelques jours à peine après avoir rejoint 100 Thieves. Ça a été une course pour le joueur norvégien.

MrSavage collant avec 100 voleurs

Nous sommes ravis de partager que @MrSavage a re-signé avec 100 voleurs! # 100T Martin, nous sommes heureux que vous fassiez partie de l’équipe et sommes ravis de voir d’autres aventures à venir. J’espère que vous apprécierez le cadeau 🥶 # 100T pic.twitter.com/MQqW4Ax9sN – 100 voleurs (@ 100Thieves) 30 avril 2021

L’organisation s’est adressée à Twitter avec son annonce et une brève déclaration.

Le fondateur et PDG de 100 Thieves – Matthew «Nadeshot» Haag – a également personnellement respecté sa promesse d’envoyer à MrSavage un pendentif 100T serti de diamants comme une sorte de réinitiation dans l’organisation. Le Norweigan reste le seul joueur européen de Fortnite de 100 Thieves. MrSavage s’est qualifié pour les cinq finales de la Fortnite Champion Series (FNCS) depuis le chapitre 2 – Saison 2, mais n’a pas encore remporté la victoire.

Il cherchera à ajouter la Hache des champions à sa boîte à trophées dans le chapitre 2 – Saison 6, où lui et ses compatriotes norvégiens Endre «NVD Endretta» Byre et Oscar «Refsgaard» Dalgas Refsgaard espèrent vaincre certains des meilleurs concurrents européens. MrSavage reste en bonne compagnie aux côtés de Diego «Arkhram» Lima, Brendan «Falconer» Falconer et Brodie «rehx» Franks.

Image en vedette: 100 voleurs

