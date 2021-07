in

ESTNN détaille tout ce que vous devez savoir sur la console des champions de 250 000 $ de ce week-end.

Rassurez-vous joueurs de console Fortnite Battle Royale, Epic Games ne vous a pas oublié. Bien qu’il n’y ait pas de Fortnite Champion Series (FNCS) dédiée aux concurrents non-PC, la Console Champions Cup est la prochaine meilleure chose. Epic a lancé ce nouveau tournoi majeur sur console la saison dernière avec un prize pool de 250 000 $ US et un gameplay de haut niveau sur quatre tours intenses. Certains joueurs PC ont envahi, mais les talents d’élite sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et Mobile occupaient principalement les classements.

La Console Champions Cup revient dans le chapitre 2 – Saison 7 avec un autre prize pool de 250 000 $ US et un week-end intense de compétition. Aujourd’hui, ESTNN détaille tous les détails cruciaux de ce tournoi, y compris le format, le calendrier, la distribution des prix régionaux et plus encore !

Format et calendrier

La Coupe des Champions de la Console Chapitre 2 Saison 7 commence dans quelques jours seulement ! Saisissez votre équipe de trio et courez la chance de gagner une partie de la cagnotte de 250 000 $. pic.twitter.com/MUJTMCWre4 – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 20 juillet 2021

Comme la saison dernière, les trios restent le format central de la Console Champions Cup de Fortnite. Les équipes de trois devront passer par trois tours de qualification avant d’atteindre le quatrième tour, où le prix en argent entre en vigueur. Epic a défini un seuil de qualification prédéterminé, qui varie selon les régions. L’objectif général est que les équipes gagnent des points en fonction du placement et des éliminations pour se placer au sommet du classement de chaque tour. N’oubliez pas que tous les joueurs d’un trio donné doivent atteindre la Ligue des champions en mode Arène pour être éligibles.

Voici une ventilation complète, tour par tour, du format des Console Champion Cups :

Premier tour

Ouvert à tous les trios de la Ligue des champions Session de trois heures Les équipes jouent un maximum de dix matchs Les 1 500 meilleures équipes d’Europe, de NA Est, de NA Ouest et du Brésil se qualifient pour les deux premières équipes du Top 500 en Asie et au Moyen-Orient se qualifient pour les deux premières équipes du Top 250 en OCE passe au deuxième tour

Deuxième round

Session de trois heures Les équipes jouent un maximum de dix matchs Les 250 meilleures équipes d’Europe et de NA Est passent au troisième tour Les équipes du Top 200 de NA Ouest et du Brésil se qualifient pour le troisième tour Les équipes du Top 150 d’Asie, du Moyen-Orient et des OCE passent au troisième tour

Troisième tour

Session de trois heures Les équipes jouent un maximum de dix matchs Les 33 meilleures équipes de chaque région accèdent au quatrième et dernier tour

Quatrième manche (finale)

Session de trois heures Les équipes jouent six matchs personnalisés Les équipes ayant le plus de points gagneront une portion de 250 000 $ USD

Heures de départ régionales

Europe (BST)

Premier tour : 23 juillet de 18h à 21h Deuxième tour : 24 juillet de 14h à 17h Troisième tour : 24 juillet de 18h à 21h Quatrième tour : 25 juillet de 18h à 21h

NA Est (HAE)

Première ronde : 23 juillet de 17 h à 20 h Deuxième ronde : 24 juillet de 13 h à 16 h Troisième ronde : 24 juillet de 17 h à 20 h Quatrième ronde : 25 juillet de 17 h à 20 h

NA Ouest (PDT)

Premier tour : 23 juillet de 18h à 21h Deuxième tour : 24 juillet de 14h à 17h Troisième tour : 24 juillet de 18h à 21h Quatrième tour : 25 juillet de 18h à 21h

Brésil (BRT)

Première ronde : 23 juillet de 16 h à 19 h Deuxième ronde : 24 juillet de 12 h à 15 h Troisième ronde : 24 juillet de 19 h à 22 h Quatrième ronde : 25 juillet de 19 h à 22 h

Asie (JST)

Première ronde : 23 juillet de 17 h à 20 h Deuxième ronde : 24 juillet de 13 h à 16 h Troisième ronde : 24 juillet de 17 h à 20 h Quatrième ronde : 25 juillet de 17 h à 20 h

Moyen-Orient (AST)

Première ronde : 24 juillet de 22 h à 1 h Deuxième ronde : 25 juillet de 14 h à 17 h Troisième ronde : 25 juillet de 22 h à 1 h Quatrième ronde : 26 juillet de 22 h à 1 h

OCE (AEST)

Premier tour : 23 juillet de 18h à 21h Deuxième tour : 24 juillet de 14h à 17h Troisième tour : 24 juillet de 18h à 21h Quatrième tour : 25 juillet de 18h à 21h

Système de notation

Le système de notation de la Console Champions Cup reste inchangé par rapport à la saison 6. Les tours un, deux et trois offrent un point par élimination et 25 points pour la Victory Royale. La quatrième ronde augmente la Victory Royale à 30 points et les éliminations à deux points chacune.

Voici la ventilation complète du système de notation :

Tours un, deux et trois

Victory Royale : 25 points 2e : 20 points 3e : 16 points 4e : 14 points 5e : 13 points 6e : 12 points 7e : 11 points 8e : 10 points 9e : 9 points 10e : 8 points 11e : 7 points 12e : 6 points 13e : 5 points 14e 4 points 15e : 3 points 16e : 2 points 17e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Tour 4

Victory Royale : 30 points 2e : 26 points 3e : 24 points 4e : 22 points 5e : 21 points 6e : 20 points 7e : 19 points 8e : 18 points 9e : 17 points 10e : 16 points 11e : 14 points 12e : 13 points 13e : 12 points 14e 11 points 15e : 10 points 16e : 9 points 17e : 8 points 18e – 24e : 5 points par élimination : 2 points

cagnotte

Comme indiqué précédemment, les joueurs sur console se disputent une part de 250 000 USD. L’Europe est en tête de liste des paiements, avec 21,6 000 USD pour les gagnants.

Voici la répartition complète des prix par région :

L’Europe 

1er : 21 600 $ 2e : 16 500 $ 3e : 13 500 $ 4e : 9 000 $ 5e : 7 500 $ 6e : 6 000 $ 7e : 5 250 $ 8e : 4 500 $ 9e : 3 000 $ 10e : 2 400 $ 11e-20e : 1 200 $ 21e-33e : 900 $

NA Est

1er : 9 600 $ 2e : 7 200 $ 3e : 6 000 $ 4e : 3 600 $ 5e : 2 700 $ 6e : 2 100 $ 7e : 1 800 $ 8e : 1 500 $ 9e : 1 200 $ 10e : 1 050 $ 11e-20e : 900 $ 21e-33e : 600 $

NA Ouest

1er : 4 200 $ 2e : 3 000 $ 3e : 2 700 $ 4e : 1 800 $ 5e : 1 500 $ 6e : 1 200 $ 7e : 1 050 $ 8e : 900 $ 9e : 750 $ 10e-15e : 600 $

Brésil

1er : 5 400 $ 2e : 4 500 $ 3e : 3 000 $ 4e : 2 400 $ 5e : 2 100 $ 6e : 1 500 $ 7e : 1 200 $ 8e : 1 050 $ 9e : 975 $ 10e : 900 $ 11e-20e : 750 $ 21e-25e : 600 $

Asie

1er : 3 000 $ 2e : 1 800 $ 3e : 1 500 $ 4e : 1 050 $ 5e : 975 $ 6e : 900 $ 7e : 825 $ 8e : 750 $ 9e : 675 $ 10e : 600 $

Moyen-Orient

1er : 3 000 $ 2e : 1 800 $ 3e : 1 500 $ 4e : 1 050 $ 5e : 975 $ 6e : 900 $ 7e : 825 $ 8e : 750 $ 9e : 675 $ 10e : 600 $

Océanie

1er : 2 250 $ 2e : 1 500 $ 3e-5e : 600 $

Cela couvre tout ce que vous devez savoir sur la prochaine console des champions de 250 000 $. L’action commence ce week-end pour toutes les régions, alors prenez deux coéquipiers et essayez-vous à Fortnite compétitif sur une console.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Image en vedette : Jeux épiques

