Fortnite : 3 millions de dollars de confrontation entre les étoiles de la FNCS : ronde de jeu, défis de compétences, cagnotte, critères de notation et plus !

La compétition Fortnite Champion Series (FNCS) n’est pas restée en sommeil très longtemps après sans doute la compétition la plus intense à ce jour. Il y a quelques semaines à peine, Fortnite compétitif a couronné sept champions, distribué 3 millions de dollars US et distribué 21 récompenses Axe de champion dans le jeu. Désormais, les meilleurs joueurs de Fortnite au monde ont une autre étape pour montrer leurs compétences et 3 millions de dollars supplémentaires pour concourir dans le FNCS All-Star Showdown.

Epic Games a annoncé cet événement unique en son genre dans le chapitre 2 – Saison 6. Avec des promesses de défis de compétences et d’idées plus excitantes, les fans et les joueurs ne savaient pas à quoi s’attendre. Les développeurs ont maintenant répondu à toutes les questions possibles. Dans la foulée de la sortie de Fortnite Chapter 2 – Season 7, les meilleurs joueurs compétitifs de FNCS Season 5 et Season 6 se sont assurés une place dans cet événement étoilé. En fait, 90 joueurs par région ont eu le privilège de concourir pour plus d’argent et de droits de vantardise.

Sans plus tarder, jetons un coup d’œil aux nombreuses offres du prochain FNCS All-Star Showdown.

FNCS All-Star Showdown — Programme et événements

Format des rondes de jeu et système de notation (18-20 juin)

La majorité du champ du FNCS All-Star Showdown dépend des performances passées du FNCS. Dans toutes les régions, les 15 meilleurs trios ont chacun reçu des invitations individuelles au tournoi. Cependant, de nombreuses équipes se sont classées deux fois dans le top 15, laissant quelques places restantes dans le All-Star Showdown.

C’est là que le Solo All-Star Play-In entre en vigueur. Avec 3 millions de dollars à gagner dans le All-Star Showdown, Epic Games a ouvert un petit lot de positions pour des concurrents prometteurs dans chaque région. Le Solo All-Star Play-In se déroulera du 18 au 20 juin, au cours duquel les joueurs s’affronteront lors de quatre rounds d’action intense dans l’espoir de décrocher l’une des dix places du FNCS All-Star Showdown.

Voici le format Solo All-Star Play-In :

Tour 1

Ouvert à tous les joueurs éligibles de la Ligue des champions Europe, NAE, NAW et Brésil – Les 2 000 meilleurs joueurs passent au tour 2 Asie, OCE et Moyen-Orient – Les 1 000 meilleurs joueurs passent au tour 2

2ème round

Europe et NAE – Les 600 meilleurs joueurs accèdent au Round 3 NAW et Brésil – Les 500 meilleurs joueurs accèdent au Round 3 Asie, OCE et Moyen-Orient – Les 350 meilleurs joueurs accèdent au Round 3

Tour 3

Europe, NAE, NAW, Brésil, Asie, OCE et Moyen-Orient – Les 100 meilleurs joueurs accèdent au tour 4

Tour 4

Europe, NAE, NAW, Brésil, Asie, OCE et Moyen-Orient – Les 10 meilleurs joueurs obtiennent une place dans le FNCS All-Star Showdown

Système de notation

Voici le système de notation pour le Play-In Round :

Victory Royale : 30 points 2e : 25 points 3e : 22 points 4e : 20 points 5e : 19 points 6e : 17 points 7e : 16 points 8e : 15 points 9e : 14 points 10e : 13 points 11e – 15e : 11 points 16e – 20e : 9 points 21e – 25e : 7 points 26e – 30e : 5 points 31e – 35e : 4 points 36e – 40e : 3 points 41e – 50e : 2 points 51e – 75e : 1 point Chaque élimination : 1 point (2 points au tour 4 )

Défis de compétences (23-25 ​​juin)

Une fois que les dix derniers participants du FNCS All-Star Showdown ont obtenu leur place, il est temps de lancer le week-end avec les Skills Challenges. Avec l’aide de BLAST, Epic Games a construit un week-end de compétitions intrigantes, où les meilleurs des meilleurs de Fortnite compétitif testeront leurs compétences de construction, d’édition et de visée les uns contre les autres dans une confrontation de style parenthèse. Les créateurs de cartes ImmatureGamer, Enigma et Dummblond ont aidé à développer méticuleusement tout un Creative Hub et une multitude de cartes.

Voici le format général de toutes les compétitions Skills Challenge selon Epic Games :

Huit joueurs par compétition Support à double élimination Les trois meilleures équipes de la saison 5 et de la saison 6 du FNCS désigneront une personne de leurs trios respectifs pour concourir Deux joueurs supplémentaires de chaque région ont reçu une invitation pour occuper les places restantes dans chaque défi des compétences. progresser dans la tranche supérieure tandis que les joueurs perdants passeront à la tranche inférieure Un joueur sera éliminé du Skills Challenge applicable s’il perd un match alors qu’il se trouve dans la tranche inférieure Une fois qu’un seul joueur est laissé dans la tranche supérieure et la tranche inférieure , ces joueurs participeront à la finale de ce Skills Challenge. Pour remporter une finale de Skills Challenge, le joueur de la tranche inférieure doit gagner deux matchs tandis que le joueur de la tranche supérieure n’aura besoin de gagner qu’un seul match. Seuls les joueurs qualifiés ou invités au Les défis de compétences All-Star Showdown FNCS sont éligibles pour des prix

Répartition des défis

Examinons maintenant les défis de compétences qu’Epic a préparés pour le week-end FNCS All-Star Showdown. N’oubliez pas que les fans et les téléspectateurs peuvent charger ces cartes créatives et en faire l’expérience de première main.

23 juin : Édition 1v1 – Bataille de plan (Code de création : 3840-8537-4348)

Les participants s’affronteront dans un défi de cours d’édition, où un seul peut revendiquer le titre de « l’éditeur le plus rapide de Fortnite ».

23 juin : 1v1 But – Bullseye Bonanza (Code de création : 9420-6335-1309)

La visée est primordiale dans Fortnite et est sans doute l’un des facteurs les plus critiques. Le Bullseye Bonanza teste les compétences de visée de chaque joueur. Ils devront tirer sur des cibles rapidement pour progresser sur la carte.

24 juin : Build 1v1 – Niveau supérieur (Code de création : 3947-8128-3885)

Le défi High Tier charge les joueurs de creuser des tunnels, de lancer des années 90 et de chuter efficacement. Seuls les participants les plus rapides passeront dans le bracket.

25 juin : 3v3 Jouez pour des donjons (Code de création : 5892-6942-6261)

Ce ne serait pas un week-end amusant sans une sorte de compétition de trios, étant donné que c’est la norme du tournoi dans Fortnite Battle Royale. La partie Skill Challenge se termine par une compétition 3v3 « Play for Keeps ». Les quatre meilleures équipes de la FNCS dans chaque région s’affronteront dans un groupe à élimination directe dans ce mode. L’objectif est de sécuriser le “Play for Keeps Llama” et de le conserver pour gagner des points pendant que d’autres tentent de le récupérer.

Format et système de notation du championnat solo All-Star FNCS (26 juin)

Une fois les défis de compétences terminés, les joueurs doivent se préparer pour l’événement principal du week-end, le championnat solo FNCS All-Star. Cent des meilleurs joueurs Fortnite du monde dans chacune des sept régions de serveurs se battront pour la suprématie ultime et une part de 3 millions de dollars US. Les finalistes s’affronteront dans six matchs pour déterminer le meilleur joueur solo du week-end, se couronnant ainsi le FNCS All-Star Solo Champion. Comme incitation supplémentaire, les joueurs peuvent empocher de l’argent supplémentaire s’ils terminent avec le plus d’éliminations.

Système de notation

Voici le système de notation complet, qui imite les critères traditionnels de la Solo Cash Cup :

Victory Royale : 30 points 2e : 25 points 3e : 22 points 4e : 20 points 5e : 19 points 6e : 17 points 7e : 16 points 8e : 15 points 9e : 14 points 10e : 13 points 11e – 15e : 11 points 16e – 20e : 9 points 21e – 25e : 7 points 26e – 30e : 5 points 31e – 35e : 4 points 36e – 40e : 3 points 41e – 50e : 2 points 51e – 75e : 1 point Chaque élimination : 2 points

cagnotte

Epic Games a offert une impressionnante cagnotte de 3 millions de dollars US pour un seul week-end d’action. Cet argent couvre les sept régions, et nous pouvons nous attendre à ce que l’Europe soit en tête de la distribution des prix, comme c’est généralement le cas. La répartition exacte de la cagnotte n’est pas encore disponible, mais revenez ici pour en savoir plus une fois qu’Epic aura publié ces détails.

Assurez-vous de consulter notre guide de visualisation FNCS All-Star Showdown, où nous expliquons comment vous pouvez regarder la compétition et gagner également des FNCS Twitch Drops. Nous mettrons à jour cet article en conséquence avec plus d’informations à mesure que nous nous rapprochons des festivités.

