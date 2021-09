Fortnite 4th Birthday Challenges: Comment terminer et débloquer des récompenses gratuites

Il est temps de célébrer le 4e anniversaire de Fortnite Battle Royale.

Sorti en 2017, le titre développé par Epic Games a pris sa propre vie en termes de popularité. Chaque année, les développeurs organisent un événement pour honorer l’anniversaire de Fortnite, où les joueurs peuvent accomplir des quêtes pour débloquer des récompenses gratuites.

L’itération 2021 est arrivée et Epic fournit un bling back, une pioche et une émoticône gratuits en récompense pour avoir terminé trois des quatre quêtes. De plus, il y a des objets liés aux anniversaires autour de l’île et le bus de combat d’anniversaire habituel est maintenant présent.

Ces défis et cadeaux sont maintenant en ligne dans le jeu, et ESTNN a le récapitulatif complet !

Quêtes et récompenses du 4e anniversaire de Fortnite

La célébration du 4e anniversaire de Fortnite comprend quatre défis et trois objets cosmétiques à débloquer. Les quêtes elles-mêmes semblent simples ; Jetez des cadeaux d’anniversaire, consommez des gâteaux d’anniversaire, dansez devant des gâteaux et collectez des ressources à partir de décorations de ballons.

Les objets du cadeau d’anniversaire apparaissent sous forme de butin au sol et dans les coffres. Les gâteaux d’anniversaire sont présents dans tous les principaux points d’intérêt (POI) et peut-être dans des points de repère plus mineurs. Les décorations de ballons sont également abondantes sur toute la carte. En gros, les quêtes devraient être relativement faciles à terminer. Un défi terminé rapporte la pioche, deux vous procurent le bling back et trois déverrouillent l’émoticône.

Voici la liste complète des quêtes pour le 4e anniversaire de Fortnite :

Quêtes du 4e anniversaire de Fortnite :

Lancer des cadeaux d’anniversaire 0/4 Consommer des gâteaux d’anniversaire dans différents matchs 0/4 Danser devant des gâteaux 0/4 Récupérer des ressources de décorations de ballons 0/50

Récompenses du 4e anniversaire de Fortnite :

Terminez une quête d’anniversaire – Déverrouille la pioche Hooplah Hammer Terminez deux quêtes d’anniversaire – Déverrouille 4 moi ??? Back Bling Terminez trois quêtes d’anniversaire – Débloquez 4 ? But! Émoticône

L’événement devrait expirer dans trois jours, alors assurez-vous de profiter de cette opportunité pour débloquer des récompenses gratuites dans le jeu tout en célébrant les quatre ans de Fortnite Battle Royale. Nous mettrons à jour cet article avec toute information supplémentaire concernant l’événement du 4e anniversaire de Fortnite !

