Fortnite : 50 000 $ UEFA Euro 2020 Cup – Comment s’inscrire, cagnotte, système de notation et plus

Epic Games et l’Euro 2020 ont combiné leurs forces pour produire un tournoi Fortnite UEFA Euro 2020 unique en son genre. Disponible dans les sept régions de serveurs éligibles, ce tournoi solo offre 50 000 $ US en prix en espèces et des produits cosmétiques en jeu à ceux qui y participent. Le partenariat s’inscrit dans la lignée de la récente révélation selon laquelle les stars du football européen Harry Kane et Marco Reus rejoindraient la « série ICON » du jeu. Désormais, les joueurs Fortnite compétitifs du monde entier ont la possibilité de compléter leurs gains et de gagner des objets exclusifs.

Format de la Coupe UEFA, calendrier, qualification et comment participer

La collaboration de Fortnite avec l’Euro 2020 apporte un prize pool de 50 000 $ US, des emotes et des sprays aux sept régions de serveurs compétitives. Cette compétition se déroulera sur trois tours et est ouverte à tous les joueurs quel que soit leur rang en mode Arène. Les participants s’affrontent d’abord au premier tour et doivent accumuler suffisamment de points pour avancer dans le tournoi. En cas de succès, un nombre prédéterminé de joueurs en fonction de leur arrivée au premier tour passera au deuxième tour.

Le 16 juin, le tournoi devrait apparaître dans l’onglet “Compétition” de tous les joueurs Fortnite, comme le montre l’image ci-dessus. Une fois que le temps de session de leur région commence, les participants peuvent faire la queue pour la compétition.

Voici la répartition complète des formats pour toutes les régions :

Premier tour (16 juin)

Session de trois heures Un maximum de dix matchs Les joueurs gagnent des points en fonction du système de notation du premier tour défini ci-dessous Les 1 000 meilleurs joueurs passent au deuxième tour (NA Est, NA Ouest, Europe et Brésil) Les 500 meilleurs joueurs passent au deuxième tour (Asie, Moyen Est et Océanie)

Deuxième tour (17 juin)

Session de trois heures Un maximum de dix matchs Les joueurs gagnent des points sur la base du système de notation du deuxième tour défini ci-dessous

Système de pointage de la Coupe UEFA

Le tournoi EUFA 2020 Fortnite propose deux systèmes de notation différents, un par tour. Les points de placement sont les mêmes dans les deux sessions. Les joueurs qui gagnent une Victory Royale ajouteront 42 points à leur total. Les éliminations valent deux points au premier tour et trois points au deuxième tour. Sinon, les deux systèmes de notation sont identiques.

Voici la répartition des points pour les deux tours :

Premier tour

Victory Royale : 42 points 2e : 36 points 3e : 32 points 4e : 30 points 5e : 29 points 6e : 28 points 7e : 27 points 8e : 26 points 9e : 25 points 10e : 24 points 11e : 23 points 12e : 22 points 13e : 21 points 14e : 20 points 15e : 19 points 16e : 18 points 17e : 17 points 18e : 16 points 19e : 15 points 20e : 14 points 21e : 13 points 22e : 12 points 23e : 11 points 24e : 10 points 25-29e : 9 points 30e-34e : 6 points 35e-39e : 3 points 40e-44e : 2 points 45e-50e : 1 point par élimination : 2 points

Deuxième round

Victory Royale : 42 points 2e : 36 points 3e : 32 points 4e : 30 points 5e : 29 points 6e : 28 points 7e : 27 points 8e : 26 points 9e : 25 points 10e : 24 points 11e : 23 points 12e : 22 points 13e : 21 points 14e : 20 points 15e : 19 points 16e : 18 points 17e : 17 points 18e : 16 points 19e : 15 points 20e : 14 points 21e : 13 points 22e : 12 points 23e : 11 points 24e : 10 points 25-29e : 9 points 30e-34e : 6 points 35e-39e : 3 points 40e-44e : 2 points 45e-50e : 1 point par élimination : 3 points

Répartition de la cagnotte de la Coupe UEFA

Ce tournoi offre un prize pool de 50 000 $ USD répartis dans les sept régions. De plus, les participants qui gagnent au moins 20 points recevront une émoticône et un spray exclusifs. L’Europe est en tête de liste en termes de prix en argent. Le gagnant éventuel repart avec 10 000 $ US et le prix en argent est versé aux cinq premiers.

Voici la répartition complète des prix par région :

L’Europe 

Rang Prix 1er 10 000 $ 2e 5 000 $ 3e 2 500 $ 4e 1 500 $ 5e 1 000 $ 20 points gagnés « Kick it ! » Vaporisateur cosmétique en jeu 10 points gagnés Émoticône cosmétique en jeu « Coupe du vainqueur »

NA Est

Rang Prix 1er 5 000 $ 2e 2 500 $ 3e 1 250 $ 4e 750 $ 5e 500 $ 20 points gagnés « Kick it ! » Spray cosmétique en jeu 10 points gagnés Émoticône cosmétique en jeu « Coupe du vainqueur »

NA Ouest

Rang Prix 1er 2 500 $ 2e 1 500 $ 3e 1 000 $ 20 points gagnés « Kick it ! » Vaporisateur cosmétique en jeu 10 points gagnés Émoticône cosmétique en jeu « Coupe du vainqueur »

Brésil

Rang Prix 1er 4 000 $ 2e 2 000 $ 3e 1 000 $ 4e 500 $ 20 points gagnés « Kick it ! » Spray cosmétique en jeu 10 points gagnés Émoticône cosmétique en jeu « Coupe du vainqueur »

Asie

Rang Prix 1er 1 500 $ 2e 700 $ 3e 300 $ 20 points gagnés « Kick it ! » Spray cosmétique en jeu 10 points gagnés Émoticône cosmétique en jeu « Coupe du vainqueur »

Océanie

Rang Prix 1er 1 500 $ 2e 700 $ 3e 300 $ 20 points gagnés « Kick it ! » Spray cosmétique en jeu 10 points gagnés Émoticône cosmétique en jeu « Coupe du vainqueur »

Moyen-Orient

Rang Prix 1er 1 500 $ 2e 700 $ 3e 300 $ 20 points gagnés « Kick it ! » Spray cosmétique en jeu 10 points gagnés Émoticône cosmétique en jeu « Coupe du vainqueur »

Les joueurs compétitifs de Fortnite qui cherchent à s’entraîner en solo et potentiellement gagner de l’argent dans le processus devraient profiter de cette opportunité. Il est libre d’entrer et possède un système de notation qui profite aux joueurs agressifs et passifs. Reportez-vous à ce lien pour toutes les règles et règlements de la Coupe UEFA Euro 2020.

