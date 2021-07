Fortnite: 6 trios NA East à surveiller dans le chapitre 2

Un aperçu de quelques trios remarquables de NA East se dirigeant vers le FNCS de 3 millions de dollars US.

Il reste moins d’une semaine avant le premier des trois éliminatoires du chapitre 2 de la saison 7 de la Fortnite Champion Series (FNCS). Les fans compétitifs ont été témoins du paysage des trios pendant quatre saisons consécutives, et il existe un manque évident de talents pour la plupart des régions. Avec un autre tournoi majeur sur le pont, il y a beaucoup à digérer avant que l’action ne commence.

La région NA Est apporte un peu de tout. Les divisions d’équipe, la mécanique démente et les jeux de fin palpitants ne sont que quelques-unes des nombreuses offres pour ceux qui suivent la scène nord-américaine. La brève intersaison de Fortnite a conduit à la création de nombreuses nouvelles équipes, tandis que d’autres restent satisfaites des récents résultats et succès.

Aujourd’hui, ESTNN examine six trios de NA East qui vont dans la bonne direction et les intrigues intrigantes qui se développent tout au long. Mais d’abord, jetons un coup d’œil aux deux équipes qui ont déjà assuré leur position dans les finales de la saison 7.

Qualifié automatiquement pour les finales de la saison 7

ENDL8SS Reverse2k, ENDL8SS Mero et ENDL8SS Deyy TSM FTX Commandment, FaZe Cented et NRG Edgey Saf, Liquid STRETCH et C9 Avery (Annulé en raison de la scission)

Maintenant, entrons dans les trios à surveiller et plongeons profondément dans tout drame qui nous a amenés à ce point.

G2 Jahq, 1% Acorn et LG Slackes

2e trio cash cup 1 425 $ pic.twitter.com/zhDJIdOpTW – 1% de gland (@AcornFN) 20 juillet 2021

Résultats récents :

62e DreamHack Cash Cup Extra 2e Trio Cash Cup 13e FNCS Chapitre 2 – Saison 6 9e Typique Gamer Cup 9e Trio Cash Cup 4e Trio Cash Cup 5e Trio Cash Cup 1er FNCS Chapitre 2 – Saison 5

Les champions du chapitre 2 – Saison 5 devraient rebondir après leur 13e place lors de la finale de la saison 6. Personne ne peut prétendre que Jahq, Acorn et Slackes font partie des cinq meilleurs trios de NA East, quelle que soit la saison ou la méta. Nous savons exactement ce qu’ils vont faire : alpha Slurpy Swamp et, espérons-le, le caractère aléatoire de la zone et du butin penche en leur faveur. Jahq, Acorn et Slackes viennent de terminer deuxièmes de la Trio Cash Cup du 19 juillet, tombant d’un point face aux champions de la saison 6. Ces trois-là vont dans la bonne direction et devraient bien performer dans la saison 7 de FNCS.

BBG Khanada, Saf et Liquid STRETCH

1ER (2100 $) TROP FREEEEE pic.twitter.com/B5opTDtrRq – Saf (@Safarooniee) 15 juillet 2021

Résultats récents :

7ème DreamHack Cash Cup Extra 6ème Trio Cash Cup 1ère DreamHack Cash Cup Extra 23ème Trio Cash Cup

Le trio de bronze de FNCS Chapitre 2 – Saison 6 n’est plus. Liquid STRETCH et Saf ont décidé de passer de C9 Avery à BBG Khanada pour le chapitre 2 – Saison 7. Beaucoup ont remis en question la décision, compte tenu des implications de la perte d’une place automatique dans la finale de la saison 7, mais ce trio semble être à l’aise indépendamment. Depuis qu’ils ont uni leurs forces, Saf, STRETCH et Khanada ont remporté une Cash Cup Extra et terminé septième d’une autre. Il est difficile de contester ces résultats. Ce trio a tous les atouts d’un vainqueur potentiel de la FNCS.

SEN Bugha, C9 Avery et C9 nosh

9e pic.twitter.com/jtHP6kKSLk – C9 Avery (@Avery_FN) 22 juillet 2021

Résultats récents :

9e DreamHack Cash Cup Extra 89e Trio Cash Cup

L’ère de Bizzle, Bugha et Clix est révolue. Après avoir perdu Sweaty Sands pour mettre fin à la saison dernière, les trois joueurs ont mutuellement convenu de se séparer. Le champion de la Coupe du monde de Fortnite s’est tourné vers C9 Avery, son coéquipier en trio de la saison 3 et de la saison 4, pour se battre pour une hache des champions. Bugha a brièvement quitté Avery pour rejoindre Deyy et Mero, mais a finalement repris ses esprits et s’est installé avec Avery et C9 nosh comme coéquipiers de la saison 7. Jusqu’à présent, leur meilleur résultat est une neuvième place dans la deuxième DreamHack Cash Cup Extra de la saison. Bugha est toujours impatient de remporter son premier titre FNCS, et cela pourrait être son heure.

TNG Okis, Ghost Blake et Liquid Scoped

3e (1305 $) pic.twitter.com/cYD8dL2UAx – Liquid Scoped (@Scoped) 20 juillet 2021

Résultats récents :

38e DreamHack Cash Cup Extra 3e Trio Cash Cup 7e DreamHack Cash Cup Extra 74e Trio Cash Cup

Un nouveau trio cette saison – TNG Okis, Ghost Blake et Liquid Scoped – est en bonne forme pour le chapitre 2 – Saison 7 de FNCS. Leurs résultats au cours des dernières semaines incluent un résultat parmi les trois premiers à la Trio Cash Cup et une septième à la Cash Cup. Supplémentaire. Okis, Blake et Scoped ont eu du mal à trouver des résultats et des coéquipiers cohérents depuis que les trios sont devenus le format principal. Peut-être que leur mélange de leader dans le jeu avec Blake et de capacité de frag avec Scoped et Okis les mènera au sommet. Nous devrons voir comment se déroulent les qualifications pour porter ce jugement.

Menaces, Rise et LG Jamper

1er 🏆 Dreamhack Extra LETS GOO (2100 $) @ThreatsFN @RiseFn #LGLOYAL pic.twitter.com/mXyDawd7jy – LG Jamper (@JamperFN) 22 juillet 2021

Résultats récents :

33e Cash Cup Extra 24e Trio Cash Cup 5e FNCS Chapitre 2 – Saison 6 2e Trio Cash Cup 18e Trio Cash Cup

Avant-hier, vous pouviez appeler Threats, Rise et LG Jamper un trio de chevaux noirs avant le chapitre 2 – Saison 7 de FNCS. Dans la foulée d’une énorme victoire en Cash Cup Extra, ils ne sont plus des outsiders. Leur performance à la cinquième place du FNCS Chapter 2 – Season 6 a montré ce que Threats, Rise et Jamper peuvent accomplir au plus haut niveau. Une saison plus tard, ils ont collé ensemble et semblent bien s’emboîter en trio. Surveillez de près ces trois-là au fur et à mesure que les qualifications progressent.

TNA Looter, TNA Speedy et TNA Muz

Dos à dos FNCS Champs LETS GOOOOOOO !!!!! NOUS VENONS NA ️ 1er (22 500 $) @NewAgeTNA TRIO SUR LE BÉBÉ TOP 😈 pic.twitter.com/Jxacwivi8d – TNA Muz (@MuzFN) 30 mai 2021

Résultats récents :

13e DreamHack Cash Cup Extra (NAE) 111e Trio Cash Cup (NAE) 40e DreamHack Cash Cup Extra (NAE) 56e Trio Cash Cup (NAE) 1er FNCS Chapitre 2 – Saison 6 (OCE) 1er FNCS Chapitre 2 – Saison 5 (OCE)

Il était impossible de ne pas inclure le triumvirat australien dominant sur cette liste. Tous les regards sont tournés vers les deux fois champions FNCS Looter, Speedy et Muz dans le chapitre 2 – Saison 7. Leur domination sur la région OCE a fait écho à travers le monde de Fortnite compétitif. Heureusement, Team New Age a acquis les trois et les a amenés aux États-Unis pour avoir la chance de côtoyer les meilleurs des meilleurs. C’est une tâche ardue, mais Looter, Speedy et Muz se sont améliorés à chaque événement qui passe. Peuvent-ils traîner avec les meilleurs chiens de NA East ? Il faudra voir le déroulement des qualifications.

Avons-nous manqué quelqu'un qui aurait dû être sur la liste? Faites-le nous savoir sur Twitter @ESTNN.

