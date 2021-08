Fortnite ajoute le personnage des Bad Boys de Will Smith, Mike Lowrey

Certains croisements Fortnite sont plus surprenants que d’autres, et la révélation officielle d’aujourd’hui de la renommée de Mike Lowrey de Bad Boys serait l’une de ces collaborations s’il n’y avait pas eu une récente fuite crédible qui a prévenu la communauté du jeu à l’avance. Voici ce que vous devez savoir sur le nouveau skin Fortnite Will Smith.

Peau Fortnite Will Smith/Mike Lowrey

Il ne peut pas être arrêté maintenant.

Alors que Lowrey fait ses débuts sans son copain flic, Marcus Bennett, il vient avec plusieurs produits cosmétiques supplémentaires. Lowrey arrive dans la boutique d’objets en tant que skin de personnage individuel ou en lot avec son ensemble complet de Loose Cannon. L’ensemble comprend également les éléments suivants :

Détective’s Duffle back blingLoose Cannon Cutters pioche

La série Bad Boys a commencé en 1995 et a depuis vu la sortie de deux suites, dont la dernière est arrivée l’année dernière après un écart de dix-sept ans depuis Bad Boys 2 en 2003. Des pourparlers sont en cours pour un quatrième film. Lowrey rejoint une foule d’autres héros d’action dans Fortnite, dont la plupart viennent du monde de la bande dessinée comme Marvel et DC, ainsi que plusieurs de Star Wars.

Une fuite récente semble toutefois suggérer que des mâchoires carrées plus ancrées arriveront dans le jeu à l’avenir. Une fuite indique que le personnage de Chris Hemsworth dans Extraction de Netflix était au moins en cours de création dans le jeu à un moment donné, mais étant donné que le film est sorti il ​​y a plus d’un an, il est possible que ces plans aient été abandonnés – ou peut-être qu’il fera ses débuts aux côtés d’une suite .

Nous ne savons pas quand Mike Lowrey quittera la boutique d’objets, mais nous pensons qu’il faudra quelques jours avant qu’il ne soit remplacé, ce qui signifie (chante) qu’il n’ira nulle part.

La saison tire à sa fin, nous pouvons donc nous attendre à ce que de nombreux autres croisements arrivent dans la saison 8 et au-delà. Pour les personnages sous licence plus récents, ne manquez pas les skins Fortnite pour Wonder Woman et J Balvin.

