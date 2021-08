Fortnite ajoute Morty de Rick et Morty, le personnage de Will Smith Bad Boys, suggère une fuite

Fortnite s’appelait autrefois le Funko Pop des jeux vidéo, et les collaborations récemment divulguées confirment que la série de croisements et le contenu sous licence du jeu vont continuer à rouler. Grâce à un groupe de leakers Fortnite fiables, nous connaissons maintenant quatre nouvelles collaborations à venir bientôt sur Fortnite.

Le plus pertinent d’entre eux est probablement Morty, le jeune deutéragoniste adulte du dessin animé populaire d’Adult Swim, Rick et Morty. Rick Sanchez a reçu la récompense du pass de combat de niveau 100 pour la saison 7 de Fortnite, il est donc logique que Morty trouve également son chemin vers l’île. Comme le montrent les premières images divulguées de @Hypex et @Not0fficer, Morty utilisera un costume mécanique, un peu comme le kit de progéniture de Meowscles, afin de maintenir une hitbox à égalité avec le reste de la liste Fortnite.

Le tout premier skin Will Smith est également révélé par la même paire de leakers. Alors que l’acteur a des dizaines de rôles à son actif, la tenue Fortnite s’inspirera de ses jours Bad Boys où il a joué le détective Mike Lowrey dans une série de films entre 1995 et 2020. Un quatrième film est actuellement en production chez Sony Pictures.

Une autre collaboration est également prévue et, comme Rick et Morty, elle lie un personnage de la boutique d’objets à son partenaire de passe de combat. Guggimon, la star virtuelle de TikTok présentée dans le pass de combat de la saison 7, retrouvera Janky, l’ours fougueux vêtu d’un pull arc-en-ciel et de bottes de style Timberland.

Pendant ce temps, une fuite distincte a semblé gâcher la révélation d’un skin Tyler Rake. Si vous ne savez pas qui est Tyler Rake, c’est le personnage principal de Netflix Extraction. Interprété par Chris Hemsworth, il est possible que Netflix soit conscient du statut quelque peu bas du personnage parmi les héros d’action comme James Bond, Jason Bourne et Ethan Hunt, et la marque utilise peut-être Fortnite pour renforcer l’image de Rake, même si le film est sorti sur un il y’a un an.

Bien que nous n’ayons pas encore vu toute la peau, une révélation partielle était liée à la tenue de film de Rake, ce qui a amené beaucoup à soupçonner que c’était lui, surtout après que Donald Mustard a taquiné l’ajout de Rake il y a plus d’un an.

Les collaborations Fortnite se produisent presque aussi souvent que les fuites de nos jours, mais Epic est toujours capable de garder certaines secrètes de temps en temps. Le tout premier skin Wonder Woman de Fortnite a également été officiellement révélé cette semaine. Vous pouvez en trouver beaucoup plus dans Fortnite cette semaine, y compris les notes de mise à jour 17.40, qui annonçaient le début du nouveau mode Imposteurs.

