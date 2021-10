Fortnite annonce la collaboration El Chapulin : tous les cosmétiques et date de sortie

Le dernier crossover de Fortnite met le super-héros comique international – Chapulin Colorado – en mode Battle Royale.

Epic Games a déployé des efforts concertés pour acquérir les droits de presque tous les personnages de films, de bandes dessinées, de télévision et de jeux vidéo bien connus au cours des deux dernières années. En conséquence, les développeurs ont amené des gens comme The Terminator, Deadpool, Chris Redfield, Rick & Morty et bien d’autres sur l’île emblématique de Fortnite.

Ces collaborations ont sans aucun doute fait gagner beaucoup d’argent à Epic Games, car les joueurs échangent des V-Bucks pour représenter leurs personnages préférés dans Fortnite. Le dernier effort du développeur tourne autour d’El Chapulin Colorado, un personnage de super-héros latino-américain créé par Roberto Gómez Bolaños. El Chapulin et de nombreux produits cosmétiques qui l’accompagnent font leur chemin dans Fortnite Battle Royale le 1er novembre.

Fortnite x El Chapulin Colorado

Epic Games a publié aujourd’hui un article de blog annonçant l’arrivée d’El Chapulin Colorado dans Fortnite Battle Royale. La collaboration comprend de nombreuses options qui représentent la comédie télévisée mexicaine bien-aimée qui s’est déroulée de 1973 à 1979. Les joueurs ont le choix entre plusieurs styles et apparences, en plus d’un Back Bling, Pickaxe et Emote.

Voici tout ce qu’Epic Games a à offrir dans le crossover El Chapulin Colorado de Fortnite :

El Chapulín Colorado Outfit Agente Colorado Capitana Colorada Soldado Colorado Amazona Colorada Guerrero Colorado Guerrera Colorada Héroe Colorado Heroína Colorada Defensor Colorado Defensora Colorada Paralizatrón CH-3000 Back Bling Chipote Chillón Pioche ¡Que no panda el cúnico! Emote

Epic n’a pas publié d’informations sur les prix, mais nous pouvons nous attendre à le voir lorsque les produits cosmétiques El Chapulin seront disponibles le 1er novembre à 20 h HE. C’est simplement une autre étape dans la quête de Fortnite pour créer l’expérience de jeu la plus inclusive de l’histoire.

Nous nous assurerons de mettre à jour avec des détails supplémentaires si Epic fournit quelque chose de plus.

Image en vedette : Jeux épiques

