Fortnite annonce un concert de la Rift Tour avec Ariana Grande

Fortnite annonce le Rift Tour, un concert de trois jours mettant en vedette Ariana Grande.

Le développeur Epic Games a révélé qu’il y aura cinq séances au cours du concert de trois jours. “Nous recommandons aux fans d’arriver à Fortnite 60 minutes avant l’heure du spectacle, et la liste de lecture du Rift Tour devrait être en ligne 30 minutes avant chaque spectacle”, a déclaré le développeur à Digital Music News.

Fortnite Rift Tour – Horaires des concerts d’Ariana GrandeAfficher 1Vendredi 6 août à 18 h HEAfficher 2Samedi 7 août à 14 h HEAfficher 3Dimanche 8 août à 12 h HEAfficher 4Dimanche 8 août à 10 h HEAfficher 5Dimanche 8 août à 18 h HE

Fortnite reçoit également une nouvelle série de produits cosmétiques que les joueurs peuvent acheter pour célébrer le Rift Tour. Des articles exclusifs Ariana Grande seront disponibles dans la boutique d’objets et la série Icon. Ces objets arriveront dans le jeu le 4 août à 20 h HE. Avant le concert, les joueurs peuvent débloquer des récompenses pour les quêtes du Rift Tour du 29 juillet au 8 août.

Epic Games a été assez bon pour planifier les horaires des concerts afin qu’ils puissent être appréciés par n’importe qui, quel que soit son fuseau horaire. Si la tournée de concerts d’Ariana Grande est votre première utilisation de Fortnite, voici un guide rapide sur la façon de commencer.

Comment regarder le concert Ariana Grande Fortnite

Vous pouvez télécharger Fortnite gratuitement sur une variété d’appareils dans votre maison. Il est disponible sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android et PC. Si vous avez un appareil iOS qui jouait à Fortnite avant qu’Apple ne l’interdise en août 2020, vous pourrez peut-être toujours accéder à l’application.

Vous aurez besoin de la dernière version de Fortnite, qui est la v17.30. Assurez-vous que votre copie du jeu est mise à jour afin de ne pas perdre de temps à télécharger le jeu. Le développeur recommande de se présenter environ une heure avant l’heure du spectacle. “Notre objectif est d’accueillir tout le monde possible, mais si notre capacité est atteinte, veuillez vous joindre à nous pour l’un des autres spectacles”, note Epic Games dans ses annonces.

Ariana Grande rejoint Marshmello, Travis Scott et J Balvin – donnant des concerts dans le jeu. Une rumeur récente a suggéré qu’un concert de Lady Gaga Fortnite était prévu mais n’a jamais abouti.

Ariana Grande est la première star féminine à apparaître sur la scène Fortnite. Il sera intéressant de voir si Ariana Grande peut battre l’un des records établis par l’énorme tournée astronomique de Travis Scott dans le jeu. Plus de 12 millions de personnes se sont connectées pour regarder cette tournée de concerts, mais elle était également disponible facilement sur les appareils iOS à l’époque.