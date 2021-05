Fortnite: Aperçu de la finale de la saison 6 de la FNCS – Édition NA East

ESTNN analyse les finales de la saison 6 de NA East FNCS.

La série Fortnite Champion Series (FNCS) du chapitre 2 – Saison 6 est sûre de livrer à tous les niveaux de battage médiatique ce week-end. Les trios ont travaillé sans relâche depuis mars pour se préparer à ce moment. Cela n’a pas été facile; trois qualifications, les demi-finales et le Reboot Round ont tous contribué à préparer le terrain pour une conclusion exceptionnelle. Sept régions de serveurs seront en compétition pour l’énorme prize pool, mais seuls sept trios individuels peuvent récolter les récompenses les plus prestigieuses.

Aujourd’hui, ESTNN présentera en avant-première la région NA East, qui se distingue toujours par son large éventail de personnalités et de compétences. Trente-trois équipes ont gagné leur place dans la danse pour avoir la chance de concourir pour une part de 3M $ USD et la hache des champions. Ce ne sera pas une promenade dans le parc, mais ces 33 finalistes sont à la hauteur de la tâche. N’oubliez pas de consulter notre guide d’audience pour connaître le format, la cagnotte et les heures de début des sept régions!

Carte et répartition de NA East Drop

Image via Fortnite.GG

Équipes notables dans les finales de NA Est:

1P Acorn, G2 Jahq et LG Slackes (Champions FNCS de la saison 5) FaZe Cented, NRG Edgy & TSM Commandment (2e des finales FNCS de la saison 5) BBG Bucke, BBG Khanada et G2 MackWood (3e des finales FNCS de la saison 5) ENDL8SS Deyy, ENDL8SS Mero et ENDL8SS Reverse2k (Champions FNCS de la saison 4) Nobu Beef, TNG Lupien et TNG NicFN (meneurs de points de la saison 6 de la série) FS Degen, FS Ajerss et Skqttles (2x champions de la Cash Cup, vainqueurs de la qualification 1)

Les fans compétitifs de Fortnite n’auraient pas pu demander un meilleur groupe de joueurs lors de la finale de la saison 6. Nous pourrions plaider en faveur de l’une des équipes ci-dessus qui repart avec la hache des champions et 150 000 dollars américains. Cependant, ce n’est pas amusant, alors soulignons certaines des équipes qui ont les plus fortes chances de terminer dans le top trois.

Acorn, Jahq & Slackes

atterrir cette scission dans les grands pic.twitter.com/m5CsayHUyP – G2 Jahq (@ G2Jahq) 23 mai 2021

Les champions en titre de la FNCS n’ont pas connu beaucoup d’adversité depuis qu’ils ont remporté la première place de la saison 5. Cette victoire a permis à Acorn, Jahq et Slackes de gagner 150K USD, la hache des champions et une place garantie dans la finale de la saison 6. Malgré les avantages d’être un champion, ces trois-là sont restés au sommet du peloton pendant une autre longue saison de compétition.

Les champions en titre ont remporté la FaZe Elite Cup, la première Trio Cash Cup et la première DreamHack Cash Cup Extra pour commencer la saison 6. C’était une course pour les âges qui ne devrait pas surprendre ceux qui comprennent à quel point Acorn, Jahq et Les slackes sont comme une unité. Ils auront un marais Slurpy incontesté pour les 12 de leurs matchs. Pas un seul spectateur ne serait surpris de revoir ces trois-là au sommet.

Commandement, centré et Edgey

Accueil pour la grande finale❤️ pic.twitter.com/s78hZHKVxl – FaZe Cented (@ Cented7) 23 mai 2021

Il est difficile de ne pas choisir Commandment, Cented et Edgey pour remporter la finale de la saison 6. Ces trois derniers ont remporté des finales consécutives lors des deux derniers événements de la Fortnite Champion Series. Aucune méta ne peut dissuader ce triumvirat dominant, qui est ensemble depuis le chapitre 2 – saison 3. C’est dix mois de jeu de haut niveau avec des résultats à égaler, mais le triomphe FNCS leur a échappé.

La carte de chaleur ci-dessus indique que Commandment, Cented et Edgey auront Misty Meadows incontesté. Nous pouvons nous attendre à des chargements robustes pour les trois joueurs dans la plupart de leurs 12 matchs, y compris un bouclier maximal, des matériaux de construction et de nombreux sites de pêche. Leurs options d’onde de tempête immédiate les plus proches sont l’est à la station météo, le sud à Camp Cod et l’ouest de la scission Flush Factory et Dam. Il y a des raisons de croire que Cented, Commandment et Edgey briseront leur malédiction de deuxième place avec un peu de chance de zone.

Degen, Ajerss et Skqttles

1ère place BACK TO BACK AHHHHHH LETS GO pic.twitter.com/GhDNM0lJof – FS Degen (@DegenFN) 11 mai 2021

Degen, Ajerss et Skqttles ont grandi ensemble en tant que coéquipiers depuis le chapitre 2 – saison 5. Ils ont plusieurs victoires en Cash Cup et une sixième place dans la saison 5 de la FNCS à leur actif au cours des quatre derniers mois. La saison 6 pourrait être leur moment de briller alors qu’ils cherchent à réclamer la hache des champions. Cette équipe est l’exemple parfait de joueurs qui volent sous le radar mais qui pourraient gagner n’importe quel tournoi.

Le trio NA East a jalonné sa revendication sur l’Orchard Split, situé au nord sur la carte. Sauf complications imprévues, Degen, Ajerss et Skqttles auront des inventaires décents et des cibles Storm Surge à Steamy Stacks et Craggy Cliffs. Si aucune autre équipe ne les rattrape pendant qu’ils sont séparés, les vainqueurs de la première semaine devraient se disputer le championnat de la saison 6.

Gabe, Tahi et Sprite

VOUS ÊTES DES NOIX !!!! @ spritefn @ Tahifn @gabefn_ et @spritefn remportent le premier jeu Reboot Round de NAE avec une incroyable pochette solo et sont maintenant dans les finales FNCS. pic.twitter.com/DFtI5uOwdv – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 23 mai 2021

Il y a quelques semaines, beaucoup n’auraient jamais pensé que Gabe, Tahi et Sprite montreraient leurs rivaux de Sweaty Sands Clix, Bugha et Bizzle en demi-finale de la FNCS. En dépit de la domination de leurs ennemis jurés hors du spawn, la revendication de Gabe, Tahi et Sprite sur Sweaty Sands n’a conduit qu’à un siège dans le cycle de redémarrage. Sprite a réussi un 1v3 lors du premier match de Reboot Round pour mener son équipe dans les finales de la saison 6 d’une manière incroyable.

L’élan est difficile à ignorer, et c’est quelque chose que Gabe, Tahi et Sprite ont de leur côté à l’approche de la finale épuisante. En un week-end, ils ont vaincu l’équipe de Clix de manière convaincante et remporté sans doute le match Fortnite le plus difficile. Désormais, ils déambuleront dans «Tahi’s Sands» incontesté avec une confiance absolue. C’est leur moment de mettre un point d’exclamation sur leur saison de cassure.

Bucke, Khanada et MackWood

🥇 allons goo pic.twitter.com/RLrNTlTgNm – BBG Bucke (@BuckeFPS) 18 mai 2021

La rhétorique de la fin de la scène compétitive parle de Craggy Cliffs comme le meilleur point d’intérêt de Fortnite. Bucke, Khanada et MackWood, qui ont terminé troisième la saison dernière, sont les propriétaires uniques de Craggy Cliffs et ont perfectionné leurs stratégies. Combinez le meilleur point de chute de Fortnite avec trois joueurs puissants, et cela pourrait être la recette de la hache des champions.

Bucke, Khanada et MackWood sont également doués pour le langage des ordures et leurs capacités mécaniques. Rien ne semble dissuader ces trois-là. Il n’est pas facile d’identifier les failles dans une équipe qui a remporté deux Cash Cups, une DreamHack Cash Cup Extra et prévoit de se lancer dans le meilleur POI du jeu et de sortir indemne avec un butin de premier plan. MackWood pourrait en effet remporter son deuxième titre FNCS si tout se passe comme prévu.

Points de chute, stratégies et ajustements contestés

Le Kami Split, Retail Row, Stealthy Stronghold et The Spire semblent être les seuls endroits qui verront l’action en début de partie sur la carte ci-dessus. Plus d’un trio s’est engagé à ces baisses, mais cela pourrait changer à tout moment tout au long du défi exténuant de 12 matchs. Les tournois passés sont les meilleurs indicateurs que les trios peuvent modifier leur stratégie si les premiers matchs ne se déroulent pas comme prévu. Il vaut également la peine de garder un œil sur les combats méthodiques hors spawn. Parfois, les équipes à portée de frappe du premier tomberont sur une équipe au-dessus d’elles pour faire basculer le classement.

En général, les équipes recherchent des fusils à pompe violets ou des fusils de chasse tactiques, des fusils d’assaut et des objets de guérison tels que des disquettes, des potions de bouclier, des mini-potions de bouclier, etc. produire le prochain Champion FNCS.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

