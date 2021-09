Fortnite: Aperçu de la finale de la saison 7 de FNCS – Édition européenne

ESTNN décompose les finales de la saison 7 de l’EU FNCS.

Les Fortnite Champion Series (FNCS) du chapitre 2 – Saison 7 se terminent ce week-end avec les finales de la saison. Les équipes s’affronteront pendant 12 matchs sur deux jours pour tenter de remporter la cagnotte de 3 millions de dollars US et l’Axe des champions. Des scénarios et des conflits se sont développés tout au long de la saison, mais peu sont aussi intrigants que ce que propose la région européenne.

La région européenne de Fortnite possède non seulement le prize pool le plus important, mais sans doute le meilleur pool de talents de haut en bas. Des joueurs tels que MrSavage, benjyfishy, ​​aqua, Vadeal, TaySon et Noahreyli sont tous là, et ils ont tous en vue l’insaisissable Axe des champions de Fortnite. Une autre saison de trios a encore solidifié bon nombre de ces équipes comme les meilleures. Cependant, un seul peut s’appeler Champions FNCS.

Hier, nous avons couvert les finales NA East, et nous ferons de même pour l’Europe aujourd’hui. Rejoignez ESTNN alors que nous revisitons le format et examinons certains des favoris, des chevaux noirs et des équipes qui seront disputés dès le début. Avant d’en arriver là, voici le format, la cagnotte et le calendrier des finales de la saison 7 :

Format

Deux jours 12 matchs Six matchs par jour Les équipes accumulent des points en fonction des éliminations et du classement L’équipe avec le plus de points après 12 matchs remporte l’Axe des Champions

cagnotte

1er : 300 000 $ 2e : 210 000 $ 3e : 135 000 $ 4e : 120 000 $ 5e : 105 000 $ 6e : 90 000 $ 7e : 75 000 $ 8e : 60 000 $ 9e : 45 000 $ 10e : 30 000 $ 11-15e : 15 000 $ 16e-20e : 9 000 $ 21e-26e : 6 000 $ 27e-33e : 3 600 $

Calendrier

Première session (six premiers matchs) : 17 h à 20 h GMT (13 h à 16 h HNE) Deuxième session (six derniers matchs) : 17 h à 20 h GMT (13 h à 16 h HNE)

La Drop Map (sujet à changement)

Les favoris

Falcon TaySon, Falcon Veno & Rezon ay

sables moites 12/12 à grands pic.twitter.com/kZFT6tgE0F – Falcon TaySon (@taysonFN) 28 août 2021

Le triple champion FNCS TaySon a fait un geste audacieux cette saison lorsqu’il a décidé de quitter ses anciens coéquipiers nayte et 4zr, avec qui il a terminé troisième de la finale de la saison 6. Beaucoup ont remis en question la décision, mais comment peut-on remettre en question le meilleur joueur du monde ? TaySon a donné tort à ses sceptiques peu de temps après avoir choisi de faire équipe avec Rezon ay et l’étoile montante Veno. Ce qui s’est déroulé au cours des derniers mois est tout simplement spectaculaire.

TaySon, Veno et Rezon ont remporté deux Trio Cash Cups et la dernière DreamHack Cash Cup Extra. Avec une chute incontestée de Believer Beach, il semble que TaySon soit en route vers un autre Axe des Champions. Il y a d’autres équipes talentueuses sur le terrain, mais ce sont les FNCS de TaySon, Veno et Rezon à perdre.

GUILD Poule, GUILD JannisZ & Falcon Chapix

vous connaissez l’exercice 12/12 pic.twitter.com/rb2Af0aALM – GUILDE JannisZ (@JannisZFN) 28 août 2021

Alors que TaySon et sa compagnie ont dominé cette saison, il est impossible d’ignorer les champions de la saison 5 Hen, JannisZ et chapix. Il peut sembler qu’ils aient été calmes cette saison, mais cette évaluation est incorrecte. Le trio de Hen a remporté deux victoires en Trio Cash Cup cette saison et n’a pas perdu une étape. Leur huitième place au chapitre 2 – Saison 6 peut sembler inquiétante, mais cela a eu lieu malgré le fait de combattre une équipe constamment à l’écart de Craggy Cliffs.

Cependant, ce ne sera pas le cas lors de la finale de la saison 7 pour Hen, JannisZ et chapix. À partir de maintenant, ils glisseront seuls dans Craggy Cliffs sans combats problématiques. Nous avons vu de quoi cette équipe est capable dans ces circonstances, et cela pourrait donner lieu à leur deuxième Axe des Champions en trois saisons.

Vague Vadeal, BL noahreyli & aqua

Boney en finale avec @VadealFN @noahreyli pic.twitter.com/11MQbUPB4L – aqua (@aquaa) 31 juillet 2021

Le duo Fortnite World Cup et Season X Champion aqua est de retour avec peut-être l’histoire de rédemption la plus intrigante du chapitre 2 – Saison 7. Le joueur autrichien a récemment souffert de douleurs aux mains, ce qui lui a fait manquer la majeure partie du chapitre 2 – Saison 5. Aqua a raté sur les finales de la saison 4 et de la saison 6 également pour diverses raisons. Malgré les difficultés, aqua revient une fois de plus en finale du FNCS avec deux des meilleurs joueurs de la région : Vadeal et noahreyli.

Aqua, Vadeal et noahreyli ont cumulé sept top dix dans divers tournois. Ce trio revendiquera Boney Burbs comme leur goutte, et il n’y a aucune menace immédiate pour les contester. Aqua a déjà goûté à l’or FNCS et pourrait très bien en gagner un autre avec sans doute les deux combattants les plus impressionnants d’Europe. Si cela se produit, ce sera toute une histoire de retour.

Kami, BL Setty & GXR teeq

qualifié pour la finale avec kami split w/@Setty2k_ @teeqFN pic.twitter.com/ijDKWQTUq7 – Kami (@KamiFN1) 14 août 2021

Le trio ultra-cohérent de Kami, Setty et teeq complète les favoris européens du FNCS. Après avoir raté de peu la finale de la saison 6 du FNCS, ce trio a rebondi de manière impressionnante. Leurs résultats de la saison 7 jusqu’à présent incluent un 5e, 8e, 2e, 2e, 7, 6e et 3e. Bien qu’ils n’aient pas remporté de tournoi, Kami, Setty et teeq vont dans la bonne direction avant la finale de la FNCS.

Comme la plupart s’y attendraient, ces trois-là occuperont le Kami Split, situé au nord de Retail Row. Ils n’ont actuellement aucune entreprise selon la carte mise à jour des points de chute, c’est donc une position favorable. Kami, Setty et teeq semblent prêts pour le gant de 12 matchs qui s’ensuivra ce week-end.

Les chevaux noirs

Umpify, Adn & Matsoe

agréable en grand avec @UmplifyFN @MatsoeFN ne va jamais plonger même si con 😊 pic.twitter.com/lW01u7BLzv – Adn🙂 (@AdnFN_) 28 août 2021

La saison dernière semblait être la fin de Matsoe et Umplify. Ils ont fait équipe avec benjyfishy mais n’ont finalement pas réussi à atteindre les finales de la saison 6. Après la fermeture de TrainH Esport, Matsoe et Umplify avaient toute la motivation dont ils avaient besoin pour faire sensation dans la saison 7. Les deux ont ajouté Adn à leur équipe à la fin de la saison dernière et ont bien performé.

Matsoe, Umplify et Adn ont remporté la manche B de manière convaincante et ont réussi des placements décents au cours des derniers mois. Ils devraient avoir Pleasant Park incontesté lors de la grande finale avec beaucoup de butin et des cibles raisonnables pour les ondes de tempête. C’est la recette du succès pour un trio qui passe inaperçu.

MDS Folnet, Evenezy WingS & karmy7k

Grande finale pic.twitter.com/qMWO6qSXHY – WingS (@WingS_fn) 1er septembre 2021

Jusqu’à présent, nous avons principalement couvert des noms reconnaissables, alors mettons en évidence une équipe de chevaux noirs légitimes qui pourrait prétendre à une finition élevée. Folnet, WingS et karmy ne sont certainement pas des noms familiers dans la scène, ou du moins ils ne l’étaient pas avant de remporter le succès dans la manche A. Ce trio a accumulé 187 points et a triomphé de nombreuses équipes européennes notables, leur assurant une place en finale.

Folnet, WingS et karmy n’ont pas été à la hauteur de leurs concurrents en Trio Cash Cups. Cependant, les fans de Fortnite savent que tout peut arriver dans les tournois. Alors que Folnet, WingS et karmy pourraient ne pas gagner la hache des champions, une forteresse furtive incontestée leur donne tout ce dont ils ont besoin pour courir.

Queasy, Jur3ky & Glorious TruleX

Atterrissage ici 12/12 en grands @trulex_ @Jur3ky 👍 pic.twitter.com/4GnTZDWB9C – Queasy 🇷🇸 (@QueasyFN) 28 août 2021

C’est bizarre d’appeler les champions d’Europe en titre Queasy, Jur3ky et TruleX des chevaux noirs, mais il semble que la gueule de bois de la Axe des champions les ait touchés dans une certaine mesure. Ces trois-là ont choqué le monde lors de la saison 6 lorsqu’ils sont sortis de nulle part pour remporter le prix le plus convoité de Fortnite. Depuis lors, une sixième place dans une Trio Cash Cup et une quatrième dans les finales de fin de partie de Bugha sont leurs meilleurs résultats.

La motivation reste une question essentielle pour Queasy, Jur3ky et TruleX alors qu’ils cherchent à défendre le trône européen. Ils atterriront à Flush Factory et à Hydro-16 Split, ce qui leur a permis de remporter l’Axe des champions la saison dernière. Nous devrons voir comment ils s’en sortent contre ce champ empilé.

Le contesté

Le verger

100% va verger d’ailleurs, si mes grands finissent comme la dernière fois en raison de la contestation, alors c’est ce que c’est – Lootboy Voidd (@VoiddFN) 2 septembre 2021

Trois équipes ont écrit The Orchard comme point de chute dans les finales de la saison 7. Hottie, elokratz et trippernn, Seanvp, zAndy et AOS et Fastroki, Karma et Voidd se battront systématiquement hors du spawn à un POI grand ouvert. Ce scénario ne se terminera probablement pas bien pour aucune des équipes impliquées, d’autant plus qu’aucune ne semble encline à changer d’emplacement. L’une des trois équipes peut renflouer, mais sinon, attendez-vous à des feux d’artifice pour 12 matchs consécutifs.

Complexe ringard

complexe ringard d’atterrissage pour les grands ne veulent pas 5050 1 coffre d’homme de main @_joefn @benjyfishy pic.twitter.com/X3ZUpBUxjt – Ombre (@Shadowwfn_) 28 août 2021

Corny Complex est un peu moins compliqué que The Orchard, mais néanmoins compliqué. Benjyfishy, ​​Joe et Shadow se sont engagés dans Corny Complex malgré la récente réduction du butin dans le patch v17.50. La saison 7 a été un renouveau bien nécessaire dans la carrière de Benjy après une course difficile la saison dernière. Son trio figure pour combattre le champion FNCS Chapitre 2 – Saison 1 RedRush et ses coéquipiers Xsterioz et Mappi. C’est un autre combat de spawn qui vaudra la peine d’être regardé ce week-end.

Prés brumeux

Atterrissage brumeux 12/12 à grands pic.twitter.com/CAbqcRk1D9 – 4zr (@oh4zr) 28 août 2021

Deux des meilleures équipes européennes s’affronteront à Misty Meadows lors de la finale de la saison 7. Tout d’abord, nous avons le trio entièrement français d’Andilex, xsweeze et 4zr, une équipe qui s’est formée il y a quelques semaines à peine. Ils ont remporté deux tournois au cours du mois dernier, mais ont un défi de taille lors de la finale du FNCS car ils affronteront Floki, Clement et Decyptos. L’équipe de Floki est ensemble depuis le début de la saison 5 et a terminé 12e la saison dernière. Comme les deux emplacements précédents, ce sera une confrontation divertissante entre les deux meilleures équipes.

Piles torrides

PILE RUSSE 🇷🇺@MalibucaFN @shizoking62hz @MerstachFN pic.twitter.com/uc4FKu2Pq0 – TT9 (@TT9Esports) 1er septembre 2021

La saison 7 s’annonçait bien pour Refsgaard, Endretta et MrSavage, mais ils devront à nouveau combattre une autre équipe à Steamy Stacks. Merstach, Malibuca et sh1zogod se sont qualifiés pour la finale de Heat C et ne bougeront pas de Steamy. Après que le trio de MrSavage ait terminé deuxième la saison dernière, ce sera beaucoup plus difficile avec un combat de spawn attendant chaque match.

Le champ

L’Europe 

Queasy, Jur3ky, Glorious TruleX (Dam/Flush/Gas Split) 100T MrSavage, NVD Endretta, Falcon Refsgaard (Steamy Stacks) Wave Joe, NRG benjyfishy, ​​LootBoy Shadow (Corny Complex) Wave Vadeal, BL Noahreyli, aqua (Boney Burbs) GUILD Poule, Falcon chapix, GUILD JannisZ (Craggy Cliffs) TCE RedRush, LootBoyXsterioz, Mappi (Corny Complex) Kiryache32, EvozA Stormyrite, Gambit Toose (Slurpy Swamp/IO Base) BL Setty, GAMMA Kami, GXR teeq (Kami Split) Falcon Andilex, 4zr, xsweeze (Misty Meadows) Falcon Veno, Falcon TaySon, Rezon n’est pas (Believer Beach) LootBoy Fastroki, karma, ALOFT Voidd (Orchard) MDS Folnet, Evenezy WingS, ssp karmy (Stealthy Stronghold) 7torlfg, Siberiajce. (Retail Row) Centric Hottie, elokratz, TRC TRIP 666 (Orchard) ssp korol1k, LP Sp1aash, EvozA mムwakha (Risky/Bridge) lavy egrm ネ, homyno voxe, buzz (Middle IO Base) Umplify, Adn 7, Matsoe ( Pleasant Park) Solarу Floki, Solarу Clement, GO Decyptos (Misty Meadows) Wavy TChypSs, FNX Artskill, Homyno XpeR (Misty Mountains) bestplayerGhosty, ALOFT Diablo 05, Bayonted 7 (Castle Split) pinquk, nebs 04, mouz Lake stompy (Lazy Lake) CL Safik, Centric Default, СL putrick G (Dirty Docks) aryanly L2R2, Surprise, fsi 64 (Holly Hedges) Skalleknuser2008, Wave Flecken, xKumu (Coral Castle) Lootboy bagfi, Lootboy Zeston, Lootboy Hijoe (Mid Map-9) keziix -, zq -9-, FALCONLY (Holly Hedges) TenZeN, jaggy -, LP Trixi (Catty Corner) LP Seanvp, zAndy1x, AOS L2R2 (Orchard) CL Rotory 78, VISU 0 PING, ovLDER (Weeping Woods) Merstach sur inst, TT9 Malibuca, Onyx shizoflow (Steamy Stacks) BL Raifla, saevid, PW AstroSMZ (IO Bass/Logjam) CLAIM PSY, claim miknup, NR Zebre (Retail Row) Kylnada1x3200, OVA Awaer7, LGBT b ubak (station météo)

Les finales de la saison 7 promettent d’être les meilleures à ce jour depuis que les trios sont devenus le mode de jeu principal. Assurez-vous de syntoniser ce week-end pour voir qui revendique la hache des champions !

