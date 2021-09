Fortnite: Aperçu de la finale de la saison 7 de FNCS – Édition NA Est

ESTNN décompose les finales de la saison 7 de NA East FNCS.

Les Fortnite Champion Series (FNCS) du chapitre 2 – Saison 7 se terminent ce week-end avec les finales de la saison 7. Des trios dans les sept régions du monde ont travaillé dur pour perfectionner leurs stratégies et atteindre ce stade de la compétition. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, avec une part de 3 millions de dollars US et la récompense saisonnière en jeu Axe des champions à gagner.

Chaque région a ses propres histoires, mais NA East est toujours l’un des leaders dans ce département. Avec des noms tels que Bugha, Clix, Dubs, STRETCH, MackWood et Scoped sur le terrain, la finale de la saison 7 de NA East promet de répondre à toutes les attentes. Les conflits et les récits ne manqueront pas sur deux jours et 12 matchs.

Aujourd’hui, ESTNN examine la carte de dépôt de NA East et met en évidence certains favoris, les chevaux noirs et les points d’intérêt (POI) très disputés lors de la finale de la saison 7. Avant d’entrer dans les détails essentiels, voici un petit rappel du format FNCS pour ce week-end :

Deux jours 12 matchs Six matchs par jour Les équipes accumulent des points en fonction des éliminations et du classement L’équipe avec le plus de points après 12 matchs remporte l’Axe des Champions

Maintenant, entrons dans la carte de baisse de NA East et voyons quelles équipes sont en mesure de bien performer lors de la finale de la saison 7.

La carte des gouttes

Les favoris

Reverse2k, Deyy & Mero

1ers GRANDS CHAMPIONS FNCS 150 000 $ !!!! @MeroFN @DeyyFN pic.twitter.com/KmmOcMRasu – Reverse2k (@Reverse2k) 31 mai 2021

Il est difficile de regarder ce groupe de joueurs et de ne pas se ranger du côté des doubles vainqueurs et champions en titre du FNCS – Reverse2k, Deyy et Mero. Malgré les changements d’alignement en début de saison, qui ont laissé Reverse2k sans trio, les champions de la saison 6 se sont réunis quelques jours plus tard. Depuis lors, l’ancien trio d’ENDL8SS est passé 1er, 3e, 4e et 3e des Trio Cash Cups et de la DreamHack Cash Cup Extra.

Ils auront Dirty Docks incontesté, ce qui a beaucoup joué en leur faveur dans le passé. Les dommages causés par les ondes de tempête pourraient s’avérer gênants, mais deux équipes s’affronteront au Kami Split. Reverse2k, Deyy et Mero sont des experts dans leur métier et devraient trouver leur chemin vers le sommet d’une manière ou d’une autre. Un troisième Axe des Champions les solidifierait comme le meilleur trio sans aucun doute.

Commandement FaZe Cented, NRG Edgey et TSM FTX

Accueil pour la grande finale pic.twitter.com/BJPMbppuzB – FaZe Cented (@Cented7) 28 août 2021

Cented, Edgey et Commandment, qui terminent toujours à la deuxième place, sont dans une autre position privilégiée pour remporter leur tout premier Axe des champions. Il y a eu une sorte de malédiction sur ces trois-là, qui ont terminé deuxièmes de la saison 4, de la saison 5 et de la saison 6 de FNCS. Bien qu’ils aient remporté des victoires bien méritées ces derniers temps, le titre FNCS leur a échappé.

Le récent succès de Cented, Edgey et Commandment comprend une victoire DreamHack Cash Cup Extra et plusieurs placements parmi les dix premiers Trio Cash Cup. Les triples finalistes se rendront sans conteste à Misty Meadows, les plaçant dans une autre position idéale pour devenir champions de la saison 7. Ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que cela se produise, mais il y a une haute colline à gravir.

SEN Bugha, C9 nosh & C9 Avery

🚨 RAPPEL POUR LES GRANDS 🚨 @Avery_FN @noshfn pic.twitter.com/0JQDiOGQZ2 – Bugha (@bugha) 29 août 2021

Le seul champion solo de la Coupe du monde de Fortnite est de retour en lice pour le titre Fortnite Champion Series après une fin difficile à la saison dernière. Bugha a fait équipe avec Clix et Bizzle dans la saison 6 et les trois ont été envoyés en demi-finale par l’équipe rivale Gabe, Tahi et Sprite. L’ancienne Coupe du monde a débuté la saison 7′ ​​avec nosh et Avery avant de partir brièvement jouer avec Mero et Deyy.

Bugha a finalement repris ses esprits et est retourné à nosh et Avery, et tout s’est bien passé. Cette saison, les trois joueurs ont réussi trois top dix en Trio Cash Cups et en ont ajouté un deuxième en FNCS Qualifier 2 pour démarrer. Bugha, nosh et Avery ont choisi la région d’Orchard comme point de chute, ce qui a été un succès pour les équipes dans le passé. La saison 7 pourrait être la meilleure chance pour Bugha de remporter la hache des champions.

BBG Khanada, Liquide STRETCH & Saf

3e en finale – Qualifié pour les Grands PARESSEUX EN FINALE pic.twitter.com/pMQdF5hqjB – Liquid Stretch (@Stretch) 16 août 2021

Parmi les favoris, il n’y a peut-être pas de meilleure équipe en termes de connaissances et de capacités brutes que Khanada, STRETCH et Saf. Après avoir perdu Zayt à la retraite, STRETCH et Saf ont repris Avery pendant une saison, ce qui a abouti à une troisième place dans le chapitre 2 – Saison 6. Ils ont échangé Avery contre Khanada dans la saison 7 pour compléter peut-être le meilleur trio de joueurs de haut niveau. vers le bas en dehors du Commandement et de la compagnie.

Saf, STRETCH et Khanada sont apparus de manière significative cette saison, remportant une Trio Cash Cup et une DreamHack Cash Cup Extra. Comme les autres favoris, Saf et ses coéquipiers profiteront d’un drop spot incontesté à Lazy Lake. Il ne serait pas difficile de dire que Saf, STRETCH et Khanada pourraient remporter la finale de la saison 7 du FNCS.

Mentions honorables: Elite gabe, tahi & sprite, LG Slackes, G2 Jahq & 1P Acorn

Les chevaux noirs

SEN Aspect, Moon Cazz & OA Whofishy

wooooo ! pic.twitter.com/Wp2iTOJj6u – Aspect SEN (@AspectFN_) 28 août 2021

Les chevaux noirs dans ces régions talentueuses peuvent être difficiles à trouver, car seules les meilleures équipes participent aux finales de la saison 7 à l’exception de quelques valeurs aberrantes. À cet égard, cependant, Aspect, Cazz et Whofishy correspondent quelque peu à la facture d’un cheval noir. Peu de gens les désigneraient comme les gagnants avec d’autres noms plus reconnaissables dans le domaine. Néanmoins, ces trois joueurs ont un Pleasant Park incontesté, ce qui ajoute beaucoup de mérite à ce choix.

Aspect, Cazz et Whofishy semblent se cacher assez souvent dans les classements. Les gens peuvent oublier qu’ils ont terminé huitième de la saison 6 de FNCS, quatrième de la dernière DreamHack Cash Cup Extra et deuxième de leur série. Ces résultats, un spot incontesté et de nombreuses options Storm Surge devraient être de bon augure pour Aspect, Cazz et Whofishy.

FaZe Dubs, FaZe Megga & K2G Rocaine

boney un con à grands pic.twitter.com/ISAn71T8t2 – FaZe Dubs (@Dubsfn) 29 août 2021

Les finalistes de la Fortnite World Cup, Dubs et Megga, sont restés silencieux depuis que les trios sont devenus le format principal. Ils ont fait équipe avec Riversan dans la saison 4 et Eclipsae dans la saison 5 et ont eu du mal à rivaliser avec les meilleurs. Dubs et Megga ont choisi la joueuse vétéran Rocaine lors de la saison 6 et ont bien joué depuis, terminant sixième lors de la dernière finale FNCS et remportant le troisième qualificatif de la saison 7.

Compte tenu de leur travail au cours des dernières années, il semble étrange d’appeler Dubs et Megga des chevaux noirs. Cependant, peu de gens choisiraient ce trio pour gagner directement. Ils auront une chute incontestée à Boney Burbs, ce qui est tout ce qu’une équipe peut espérer lors de la grande finale. Il ne serait pas choquant de voir Dubs, Megga et Rocain en tête du classement après 12 matches dimanche.

FS Bully, FS criizux & BankTeller

Rappel pour les Grands FNCS pic.twitter.com/IMQeXglvyu – FS Bully (@Bullywyd) 1er septembre 2021

Le trio Steamy Stacks composé de Bully, criizux et BankTeller complète la partie cheval noir. Cette sélection s’inscrit dans la tendance actuelle des tournois Fortnite, où un minimum de combats hors spawn engendre généralement le succès. Bully a apparemment atterri à Steamy Stacks depuis le début du chapitre 2 et se bat bec et ongles contre tous les challengers. Heureusement, lui, criizux et BankTeller devraient avoir un temps relativement facile hors du frai lors de la finale de la saison 7.

Cette équipe n’a rien fait d’exceptionnel cette saison, mais Fortnite est un jeu où tout peut arriver. Bully et compagnie ont déjà un scénario idéal dès le départ avec Steamy Stacks pour eux tout seuls. Il s’agit de tout mettre en place sur 12 matches et deux jours.

Le contesté

Ligne de vente au détail

Je trolle juste à propos du houx qui va toujours ici. https://t.co/0frgDtPifQ – BBG Kreo (@KreoFN) 29 août 2021

Clix, Bucke et Kreo pourraient avoir une course difficile en finale s’ils s’en tiennent à Retail Row comme baisse. Le même sentiment s’applique au trio franco-candien composé de PaMstou, wCarey et Fatch. Les deux équipes se sont engagées sur le même POI, et l’histoire ne favorise pas ces circonstances. Oui, l’un peut gagner de manière convaincante sur l’autre, mais ce sont deux des meilleurs trios de la saison 7. Storm Surge ne sera pas un problème, mais le butin et les rotations pourraient être sans aucun doute.

Écloserie de houx

5e houx pour les grands pic.twitter.com/LJaSVSYDNP – Xccept (@XcceptFN) 29 août 2021

Une autre bataille hors spawn entre l’équipe Blake et l’équipe Voil aura plus que probablement lieu à Holly Hatchery. Encore une fois, cela pourrait entraîner un désastre pour les deux équipes en fonction de leur butin et de leur chance. Il convient de noter que Blake, Scoped et Okis ont systématiquement remporté le match dans la manche A, où ils se sont finalement enfuis avec la victoire. Ils auront besoin de plus de la même chose lors de la finale de la saison 7 alors qu’ils cherchent à affronter Voil, Snake et Xccept.

Falaises escarpées

Maintenant que FNCS est à peu près terminé et que je peux briser le respect de la personnalité envers le trio de @pgodtv, ils ont pris la décision intelligente de ne pas contester et cela a fonctionné pour eux, tout le discours de merde était évidemment juste pour un endroit uncon. gg. les zones n’ont tout simplement pas été aussi simples que cela – G2 MackWood (@MackWood1x) 28 août 2021

Les deux équipes dirigées par MackWood et Pgod ont eu leur juste part de différends et de drames tout au long de la saison 7. Les deux équipes ont tiré la chaleur B, ce qui n’a pas bien fonctionné pour MackWood, Tragix et Illest. L’équipe de Pgod a terminé à la première place après avoir changé de point de chute dans les manches . Cependant, comme le destin l’a voulu, MackWood, Tragix et Illest se sont ralliés lors du dernier match du Reboot Round pour se qualifier pour la finale de la saison 7. Il sera intéressant de voir si MackWood et Pgod décident de s’affronter à Craggy Cliffs ou si l’un part pour une meilleure chance de victoire.

Complexe ringard

Degens récolte 12/12 en grands @Ajerss @skqttlescuh pic.twitter.com/btQSpRsv0a – FS Degen (@DegenFN) 28 août 2021

Le complexe Corny complète la liste impressionnante des points de chute contestés. Bien que cela ait changé dans le patch v17.50, l’équipe de Co1azo et l’équipe de Degen semblent s’en tenir à l’emplacement. Les deux sont des équipes talentueuses sur papier, qui, espérons-le, les mèneront à travers cette bagarre hors de l’apparition. Degen et compagnie ont terminé quatrième et sixième lors des deux dernières finales FNCS. Ce sera difficile à suivre avec des combats de spawn cohérents.

Le champ

Reverse2k, Mero, Deyy (Dirty Docks) FaZe Cented, TSM FTX Commandment, NRG Edgey (Misty Meadows) 33 noix, TNG Eomzo, TNG chukky (Kami + Tower) C9 nosh, SEN Bugha, C9 Avery (Orchard) FS Degen, FS Ajerss, skqttles (Corny Complex) LG Slackes, G2 Jahq, 1P Acorn (Slurpy Swamp + IO + Gas) Elite neeqo, kwah, paper (Stealthy Stronghold) Saf, BBG Khanada, Liquid STRETCH (Lazy Lake) FaZe Megga, FaZe Dubs, K2G Rocaine (Boney Burbs) Narval Elite, divin, Elite Zlem (Dam Split) BBG Kreo, BBG Bucke, NRG Clix (Retail Row) TNG Okis., Ghоst Blake, Liquid Scopеd (Holly Hedges) SEN Aspect., Moon Cazz, OA Whofishy (Pleasant Park + Tower) 4LK Moo, Vanish TYQZU, FLu Kwanti (Aftermath/Gas Split) DeRoller., K2G Speguu, K2G charlie (Kami Split) Crumblerr, KNG Nexybot, K2G Larson (Château de corail/Shark) TabzG, noob teyo , ELITE PLEGE 21V (Weeping Woods) TNG Pgod 十, TNG Peterbot, TNG Tkay (Craggy Cliffs) 33 PaMstou, Athletix wCarey, FatchyFishy (Retail Row) XSET Knight, XSET Shark, clearG (IO Base/Log Jam) elite gа be, twitter tahifn, twitter spritefn (Believer Beach) FS Bully iwnl, Fs elsa, BankTeller. (Steamy Stacks) FS Dukame, DL Justice, twitter userzfn (Catty Corner/Weather Station) Visxals, LG Jonathan., C9 Fryst (Misty Back Mountains) TNG DXRANT, K2G SQUISH, Magnolia9966 (Risky Split/North Bridge) Corbeille, TSM FTX Co1azo, lazarp (Corny Complex) Voil-, Xcсept, xsnakeeze (Holly Hedges) FаZe Bizzle, TNG Eclipsae, coop 1111 (Mid Map IO Base + Area) Bezerkrr, ВRUТAL, glepo FR (Coral Castle) TNA SLICKΜON, Gоku Sharkman 8 (Camp Cod/IO Base) XTRA Illest, G2 MackWood, TRAGIX (Craggy Cliffs) FLu Wrigley, FLU KBURBS, eRa Dictating (Catty Corner) Chronic Jayѕ, K2G Kn1phishy, ​​Doniee (Castle)

C’est le cas pour notre aperçu de la finale de la saison 7 de NA East FNCS. Ces joueurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient à ce stade de la saison. Maintenant, c’est à eux de tout mettre en place pour 12 matchs. Assurez-vous de vous connecter ce week-end pour voir comment se déroule la compétition!

Image vedette : Jeux épiques

