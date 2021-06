Fortnite: Aperçu du championnat solo d’Europe All-Star Showdown FNCS

ESTNN présente en avant-première la finale européenne des All-Star Showdown FNCS et sélectionne les favoris et les chevaux noirs.

La finale de l’épreuve de force FNCS All-Star de Fortnite approche à grands pas. Les festivités ont commencé en début de semaine avec des joueurs de toutes les régions qui se sont affrontés dans des défis de compétences pour déterminer les meilleurs éditeurs, constructeurs et amateurs. Ces tournois, bien qu’amusants, étaient accessoires et l’accent principal est mis sur le prochain championnat solo.

Six matchs détermineront comment le classement se déroulera et qui gagnera une part importante de 3 millions de dollars US dans chaque région. L’Europe, en particulier, compte des concurrents légendaires tels que TaySon, MrSavage, benjyfishy et plus encore. La plupart des joueurs impliqués ont réalisé un placement idéal dans les solos. Ils ont une chance de développer leur héritage dans ce premier événement solo important depuis un certain temps.

Aujourd’hui, l’ESTNN décompose les facteurs essentiels du Championnat d’Europe Solo. Nous décrirons les favoris, les chevaux noirs et analyserons certaines des intrigues intrigantes. Consultez également notre aperçu de NA East pour mieux comprendre le terrain et d’autres facteurs critiques avant l’événement.

La carte des gouttes

Beaucoup pensent que l’Europe est la région la plus difficile à concourir sans aucun doute. Il est difficile d’argumenter cela, compte tenu de ce que nous avons vu au cours des dernières années. Tous les joueurs impliqués dans le championnat solo pourraient très bien gagner, et l’écart de compétences pourrait être beaucoup plus étroit qu’il n’y paraît. Quoi qu’il en soit, gagner des tournois Fortnite est complexe, et il faudra un effort remarquable et constant associé à un peu de chance pour accomplir cet exploit.

Voici une vue de la carte de largage de l’UE actuelle pour mieux comprendre où tous les finalistes atterrissent et à qui ils pourraient être confrontés dans les combats de début de partie.

Les favoris

Poule de GUILDE

fncs allstar – combattre tous les marqués pic.twitter.com/tgVo3WTHYy – Poule de GUILD (@hentvv) 25 juin 2021

Le joueur de Guild Esports Hen ouvre la voie en parlant de favoris dans ce domaine européen incroyablement empilé. La dernière année de carrière de Hen est tout simplement exceptionnelle. En plus de remporter un titre FNCS, Hen parvient à se cacher quels que soient le tournoi, le format et la saison. Il est facile d’oublier que Hen a terminé dixième du FNCS Invitational et quatrième du FNCS Chapter 2 – Season 3, qui étaient tous deux des tournois solo de haut niveau. La jeune superstar anglaise est sans aucun doute un talent générationnel qui pourrait très bien assurer le championnat solo de ce week-end.

100T MrSavage

fncs solo pic.twitter.com/nYRhtOLw1k – 100T MrSavage (@MrSavage) 9 juin 2021

Le maître solo lui-même – 100T MrSavage – était un verrou pour faire la liste des favoris à partir du moment où Epic Games a annoncé ce tournoi. Son palmarès dans les compétitions en solo parle de lui-même; une victoire à la DreamHack Anaheim, 15e du FNCS Invitational, de solides résultats à la DreamHack Open et d’innombrables victoires en Cash Cup. Bien que sa mécanique et son objectif soient fantastiques, MrSavage possède des éléments intangibles tels qu’une forte mentalité que certains autres joueurs ne parviennent pas à maintenir. Le championnat solo est un endroit privilégié pour que MrSavage brille avec une baisse incontestée et peut-être le plus gros cerveau de tout Fortnite.

GUILDE TaySon

finales fncs en solo https://t.co/xZX0hCjAVG – GUILD TaySon (@taysonFN) 20 juin 2021

TaySon, double champion FNCS, semble idéal pour remporter son troisième titre, compte tenu de sa régularité d’une saison à l’autre. Il a revendiqué l’Axe des champions en solo dans le chapitre 2 – Saison 3 et joue continuellement bien dans tous les formats. Comme MrSavage, TaySon ne vacille pas sous la pression. Tous les signes indiquent une baisse incontestée d’Orchard, ce qui pourrait être tout ce dont TaySon a besoin pour s’enfuir avec la concurrence. Le Slovène a tous les outils nécessaires pour gagner n’importe quel tournoi auquel il participe.

Mentions honorables: Chapix, Andilex, Noahreyli, Vadeal & rezon ay

Les chevaux noirs

Téq GXR

atterrir ici dans Allstars 😈 pic.twitter.com/y002nz6QzY – GXR teeq (@teeqFN) 8 juin 2021

Alors que DreamHack semble mieux convenir à son jeu, nous ne pouvons pas ignorer les réalisations de teeq en solo. Le joueur polonais a construit sa carrière sur des résultats en solo remontant à la Coupe du monde de Fortnite en 2018. Depuis lors, teeq est l’un des rares joueurs à remporter deux titres DreamHack Open à l’ère COVID. Il aura une partie du Kami Split pour lui seul, et il y a de nombreuses raisons de croire que teeq pourrait se frayer un chemin jusqu’au sommet du classement.

K1nzell

K1nzells Castle dans la coupe Allstar Solo ofc🕵️‍♂️🕵️‍♂️🚨🚨 pic.twitter.com/1XRa3pcxQp – K1nzell (@k1nzell) 31 mai 2021

Le joueur slovène K1nzell est un vétéran de longue date qui a résisté à l’épreuve du temps. Comme teeq, k1nzell détient deux victoires au DreamHack Open en solo. Il peut porter confortablement le titre de “vétéran astucieux” capable de gagner n’importe quel tournoi à condition de le garder ensemble pendant six matchs. Alors que le choix de K1nzell d’atterrir à Coral Castle pourrait jouer contre lui, peu importe s’il parvient à surpasser ses adversaires dans ces lobbies empilés.

Veno

Changement de plans, PAS DE DIPPING MAINTENANT ONG pic.twitter.com/OTdm1KijcA – veno (@venofn) 20 juin 2021

L’étoile montante Veno a beaucoup à prouver après une disqualification lors de l’événement Fortnite Champion Series de la saison dernière. Une situation de compte acheté malheureux a éliminé son trio du pool, ce qui l’a obligé à participer à la compétition FNCS All-Star Showdown Play-In. Veno a obtenu une deuxième place et a tout l’élan qu’il peut souhaiter avant le championnat solo. Il devrait rencontrer un autre joueur de premier plan à Boney Burbs, ce qui pourrait poser problème. Si les deux jouent intelligemment et s’évitent, Veno pourrait se retrouver dans une position avantageuse.

Mentions honorables: Hycr1s, Clément, Joe

Le contesté

Craggy Cliffs semble être le drop le plus contesté de la région européenne. Quatre joueurs prévoient d’y atterrir et aucun n’a de liens clairs les uns avec les autres. Presque tous les autres POI semblent être impliqués dans une sorte de collusion. Par exemple, Stormyrite, Toose et Kiryache visent tous Slurpy Swamp, le même endroit où ils ont atterri en trio. Les joueurs européens n’ont aucune honte à se battre dès le début pour caresser leur propre ego, alors attendez-vous à beaucoup de chaos à cet égard.

Le champ entier

GUILD HEN75 BL Setty Homyno ewen Falcon Refsgaard Homyno Clément elokratz GUILD JannisZ GAMMA Kami MCES DKS NVD Endretta GO Decyptos Gambit Mawakha oogway 74 GXR teeq b1acky.BDS Grizi 4zr RedRush 123 lucky Mr.Jious GUILD Flik99k Gloster GUILD Hérétiques Miro. Wave Jur3ky kiryachelfg EV Mappi Onyx johku GAMMA Th0masHD Flames Swag LootBoy Shadow stormyritelfg CL Safik jetsﱞku WAVE Hudinini apeks IDrop 7 LootBoy Queasy44 Gambit Toose Siberiajkeе OJ Is Fated BL Here wakie 7 Shaykoz. TT9 Malibuca MCES Andilex Lootboy mexe AOS nebs zeykoo GO graye 4 kejseR dA k1nG Grizi Snayzy МIСНАЕL SRN M1lo BeGenius Sun ALOFT Diablo ӝ TT9 Mayhem xsweeze.mces VEROХ L’onde de Siko Ceesay 97 Boy Keesay Trainer Genius Jules B Flames Flowiszn TrainH Matsoe LootBoy Slender Glorious TruleX Devour WaiZ TRC trippernn OVA Ardit NRG benjуfishу XIV moshelele stompyrite Solarу Floki BT KS1LIGHT TCE sнizona62hz Hycr1s solo veno SeahorseW BellX9FADexr

N’hésitez pas à consulter notre guide de visualisation, où nous incluons des informations sur la diffusion et Twitch Drop pour la conclusion passionnante de l’épreuve de force All-Star de ce week-end !

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Image vedette : Jeux épiques

