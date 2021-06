Fortnite: Aperçu du championnat solo FNCS All-Star Showdown NA East

ESTNN présente en avant-première le championnat solo All-Star Showdown NA East FNCS, où les meilleurs joueurs de la région s’affronteront pour une part de 3 millions de dollars US.

La scène est prête pour que les meilleurs joueurs de NA East de Fortnite s’affrontent dans un gant de six matchs dans le FNCS All-Star Showdown. Quatre-vingt-dix joueurs ont obtenu le droit de concourir grâce à leur succès au cours des deux derniers événements Fortnite Champion Series. Dix autres joueurs ont gagné leur place dans le All-Star Showdown grâce au tournoi Play-In du week-end dernier. Ce que nous avons maintenant est peut-être la collection de joueurs la plus impressionnante de l’histoire de Fortnite.

Epic Games a organisé des compétitions de compétences légères pour lancer l’événement, mais le vrai argent et la fierté résident dans le championnat solo. Les 100 joueurs feront la queue dans six matchs et s’affronteront pour leur part de 3 millions de dollars US. En réalité, chaque joueur a une chance de gagner, mais quelques-uns se sont démarqués parmi le peloton. Aujourd’hui, ESTNN jette un coup d’œil aux favoris, aux chevaux noirs et aux joueurs contestés avant le FNCS All-Star Showdown.

La carte des gouttes

Voici une carte déroulante pour les finales de NA East, gracieuseté de @50taruns et @rtlpozed sur Twitter. Il ne serait pas audacieux de suggérer qu’il y a du chaos à chaque endroit du paysage du chapitre 2 – Saison 7. Tous les points d’intérêt nommés (POI) ont plus d’un joueur atterrissant, tout comme certaines zones moins populaires. Les téléspectateurs et les fans doivent garder à l’esprit que les chemins de butin divisés sont toujours en jeu. Que ce soit contre les règles ou non dépend en fin de compte d’Epic, mais nous ne saurons pas quelle collusion pourrait être en magasin avant le début du championnat solo.

Les favoris

ÉTIREMENT liquide

PRENDRE BENJY + GAZ + PISCINE POUR TOUTES LES ÉTOILES pic.twitter.com/Y5UtTb20C7 – Liquid Stretch (@Stretch) 9 juin 2021

Le joueur de Team Liquid STRETCH est sans doute le favori du consensus pour remporter le tournoi. Son palmarès en solo parle de lui-même; une victoire DreamHack, un succès constant dans les Solo Cash Cups et une quatrième dans la récente Coupe d’Europe UEFA 2020 (). STRETCH comprend les matchs en solo mieux que presque tous les autres sur le terrain. Les seuls problèmes que STRETCH peut rencontrer sont les quatre autres joueurs exceptionnels qui atterrissent à Lazy Lake. Compte tenu de ses récentes retombées avec Avery, les deux pourraient se battre dès le frai.

Si tout se passe comme prévu, il est difficile d’imaginer que STRETCH ne soit pas en tête du classement après six matchs. Il aura évidemment besoin d’un peu de chance, mais il possède tous les outils nécessaires pour atteindre la fin des parties et compiler les éliminations.

ENDL8SS Mero

juste un rappel pour les nouvelles personnes qui se sont félicitées <3 pic.twitter.com/3zKttxNLDF – mero11 sans fin (@MeroFN) 21 juin 2021

Le joueur ENDL8SS – Mero – représente un tiers des champions FNCS en titre et est peut-être le meilleur joueur de contrôleur au monde. Il s’est énormément amélioré depuis sa percée sur la scène compétitive. La visée, la construction, le contrôle des pièces et le sens du jeu de Mero sont sans précédent. De plus, Mero a remporté une Solo Cash Cup, deux tournois FNCS et un événement Duo DreamHack. Avec peut-être un côté entier de Dirty Docks à lui seul, Mero est dans une position privilégiée pour remporter un autre événement majeur.

Commandement TSM FTX

CATTY MAIN POUR ALLSTAR EVENT😈🥶🥱 pic.twitter.com/ZSJb7eOjs2 – TSM FTX Comadon (@TSM_Commandment) 31 mai 2021

Le commandement de TSM FTX fait partie de la liste restreinte des joueurs qui comprennent les matchs en solo de Fortnite et peuvent s’adapter quelle que soit la saison. Sa superbe mécanique, son sens du jeu et sa visée lui permettent de parcourir sans effort les parties finales, où il brille le plus. La liste des réalisations de Commandment comprend un résultat DreamHack en solo, un succès dans les Solo Cash Cups et des placements FNCS cohérents. Il n’a jamais eu de victoire marquante qui définit les meilleurs joueurs solo de Fortnite, alors cela pourrait être son moment.

Mentions honorables: G2 Jahq, BBG Khanada, ENDL8SS DEYY

Les chevaux noirs

XTRA furieux

Toujours atterrir ici pour Solo All Stars pic.twitter.com/DrojTLxtJD – XTRA Furious (@Furiouss) 21 juin 2021

Certains joueurs fonctionnent bien mieux dans les matchs en solo que dans tout autre format. Cette notion s’applique particulièrement aux élites du contrôleur telles que XTRA Furious, qui a remporté la couronne solo du FNCS Invitational au chapitre 2 – Saison 2 lorsque l’aide à la visée était absurde. Beaucoup ont utilisé ce fait contre le joueur solo exceptionnel, mais il a donné tort à ses détracteurs en remportant un événement DreamHack cinq mois plus tard. Le jeu Furious semble taillé pour ce type de compétitions. Cependant, il devra vaincre un adversaire hors réapparition pour atteindre le cercle des vainqueurs.

XTRA Illest

paresseux dans toutes les étoiles envoi complet principal et assurance pic.twitter.com/1ANKUniwGd – XTRA Illest (@illest_) 9 juin 2021

Comme Furious, son coéquipier XTRA – Illest – correspond à ce qui engendre le succès dans les tournois en solo. Il est un joueur contrôleur incroyablement talentueux avec une carrière remplie de triomphes en Cash Cup et une huitième place au FNCS Chapter 2 – Season 3. Il est regrettable que Lazy Lake soit un tel blocage, car cela pourrait jouer contre lui. Il n’y a aucun moyen de prédire s’il s’en sortira en un seul morceau ou non. S’il y parvient, Illest est un autre joueur capable de remporter le All-Star Showdown.

OA Whofishy

RAPPEL WEST SIDE AGRÉABLE POUR TOUTES LES ÉTOILES pic.twitter.com/raM8LG3nX7 – OA Whofishy (@whofishy) 20 juin 2021

Pourquoi ne pas en faire un tour de joueurs contrôleurs pour la section des chevaux noirs ? Le joueur Optimal Ambition Whofishy se cache constamment dans les classements en solo, mais n’a pas encore percé. Il a essentiellement tout fait, sauf gagner un tournoi. Certains des meilleurs résultats de Whofishy incluent des finitions élevées en Solo Cash Cup, un quatrième dans DreamHack Online et un septième dans FNCS Chapter 2 – Season 3. Il peut rencontrer des problèmes à Pleasant Park, où Clix et Ozirvo atterriront également, mais il est assez intelligent pour éviter les ennuis et se mettre en position de gagner.

Mentions honorables: Elite Gabe, 9LIVES Tahi, Sprite

Le contesté

Avec 100 joueurs et une carte relativement petite, il y aura forcément de nombreux combats de spawn. Certains joueurs individuels semblent diviser leurs gouttes, ce qu’Epic pourrait considérer comme une collusion conformément aux règles. Il est difficile de déchiffrer quels joueurs se battront les uns contre les autres, mais Lazy Lake semble être relativement sûr, malgré le fait que cinq joueurs y atterrissent. Misty Meadows, Steamy Stacks et Pleasant Park semblent être les endroits les plus disputés.

Chaque emplacement a au moins trois joueurs qui y atterrissent. Aucun d’entre eux ne semble déterminé à partager le butin. La zone de Kami Split située au sud-est de Dirty Docks pourrait également produire un certain chaos, étant donné à quel point ces zones semblent encombrées. Les largages contestés et les combats de spawn produiront des intrigues sans aucun doute. Nous devrons voir qui triomphera dans ces situations délicates alors que les joueurs se disputent une part de 3 millions de dollars US.

Le champ entier

LG Slackes FS DEGEN elite gabeski Menaces 7 G2 Smqcked Trashу 1P Acornski FS Αjerss 9LIVES Tahi DT Rise XTRA Furiouѕ chapeau de paille charlie G2 Jаhq skqttles sprite dabdabdab FaZe Megga Ghоst jOst Blаke Cоesteress Blаke Cоamperess FаZe Dubs ϟ Liquid Scopеd cizIucky NRG Edgey C9 Avery 24 PAPER SEN Aspect ENDLESS TRAGIX SEN zyfaѯ109 BBG Bucke NRG ZAYT Elite naruto XPRT Cazz A1 Ace1xx nounzy7 BBG Khanada TrainH saffy Elitе Crunchy Liquid OAcept2ЅТ XPRT ӝ Cid est ETB Daddy LG Xoonies ENDL8SS DEYYSIA noob teyo аwilix TNG Chukky divine ح Kn1pher sans fin mero11 chimp1k Snakereyli PaMstou 9LIVES Crumble OA Sticks ENDLESS Reverse Tabnae Pxlarized wCarey Marzz_Ow npen NRG SEN N7 SENNGSPILV Nittle Spayde OT Speguu gu ga ga FаZe Bizzle CLOUD9 FRYST Ozirvo. FS casqer Avivpom1 Gоkﱞu FRYST tna ops m’escroque TKGC Sharkman squishrr DL Justice OmG Me II Peterbot kwah TNG Okis Chronic Shxn Klayy 水

La région de l’Est de NA manque rarement à l’enthousiasme. Alors que les solos créent souvent de la frustration parmi les joueurs, ces matchs seront un spectacle absolu à regarder. Reportez-vous à notre guide de visionnage pour savoir quand vous devez vous mettre à l’action et gagner des Twitch Drops !

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite: FNCS All-Star Showdown NA East Solo Championship Preview est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.