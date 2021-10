Fortnite Ariana Grande Monster Hunter Quests: Comment révéler le symbole de commande

Ce n’est pas seulement le chant d’Ariana Grande qui est hors de ce monde, alors qu’elle revient à Fortnite en tant qu’astronaute chasseur de monstres avec une série de quêtes à accomplir.

Cocher les 5 marqueurs sur La carte perforée d’Ariana Grande vous rapporte son outil de récolte spécial « All Weather Extractor » pour votre casier, ainsi qu’une bonne partie de l’XP de la saison pour votre progression.

Où trouvez-vous les quêtes Ariana Grande Monster Hunter dans Fortnite ?

Les quêtes Monster Hunter vous envoient tout au long de la carte Fortnite mise à jour et nouvellement effrayée, collectant des enregistrements et les plaçant sur des platines, ainsi que l’étude des empreintes de monstres et l’exécution de mouvements spécifiques pour révéler le symbole de commande. Voici où vous devez aller.

Mais d’abord, vous devez parler à Ariana, que vous pouvez trouver à Believer Beach au bout de la jetée.

Où trouvez-vous les disques et platines Ariana Grande dans Fortnite ?

La première quête d’Ariana vous demande de trouver l’un de ses disques et de le jouer sur une platine.

Un des les endroits les plus faciles pour trouver un enregistrement sont au sud-ouest de Misty Meadows, au sommet de la montagne. A l’intérieur de la maison au sommet de la montagne, vous trouverez Fabio Sparklemane, et à côté de lui une boîte de enregistrements.

Tout ce que vous avez à faire est d’interagir avec la boîte de disques, puis avec les platines à côté d’eux – vous pouvez ensuite passer à la partie suivante.

Où étudiez-vous les empreintes du gardien à Fortnite ?

Vérifiez l’écran de votre journal de quête et vous verrez qu’il y a des tonnes d’empreintes de gardien sur toute la carte.

En vous approchant de l’une des zones balisées, vous recherchez des cratères roses au sol. Il devrait y avoir environ 5 empreintes de gardien dans chaque zone nommée.

Vous devez le faire dans deux zones nommées pour terminer cette partie de la quête.

Comment collecter les symboles des monstres cubiques éliminés dans Fortnite ?

Pour collecter les symboles des monstres cubiques, recherchez les symboles orange sur la carte avant de descendre du bus de combat.

À l’intérieur des bulles corrompues, vous trouverez des monstres cubiques : des personnages non-joueurs qui vous poursuivent et vous attaquent.

Prenez n’importe quelle arme ou votre outil de récolte et battez 5 monstres cubiques, puis interagissez avec les gros cristaux en forme de diamant qu’ils laissent tomber lorsqu’ils meurent.

Comment révéler le symbole de commande dans Fortnite ?

La plus difficile des quêtes Monster Hunter d’Ariana Grande est de révéler le symbole de commande.

Regardez l’écran du journal des quêtes et rendez-vous à l’un des emplacements marqués : l’un des plus faciles est au milieu de Corny Crops au nord de la grange.

Autour de l’extérieur du symbole de commandement se trouvent trois bâtons plantés dans le sol.

Tenez-vous à côté de l’un des bâtons et un hologramme apparaîtra. Il vous dira soit de sauter, de balancer votre pioche ou de faire un emote de danse. Celui de l’image ci-dessus est l’hologramme de saut.

Effectuez l’une de ces trois actions à côté des trois bâtons et vous révélerez le symbole de commande au milieu.

Si vous avez du mal à distinguer les hologrammes, sautez, balancez votre pioche et dansez à côté des trois et cela fonctionnera.

Comment lancer des fusées éclairantes dans Fortnite ?

Enfin, pour récupérer votre prix et terminer les quêtes de chasseur de monstres. Dirigez-vous vers trois des emplacements marqués sur la carte pour lancer les fusées éclairantes.

Tout ce que vous avez à faire est d’interagir avec les grosses fusées pour lancer un barrage de feux d’artifice.

Profitez de votre prix, mais il reste encore beaucoup de défis à relever en cette saison effrayante.

De plus, la rumeur veut qu’Epic cherche à produire un film Fortnite à mesure qu’il se développe dans différents médias.

Mais ne vous attendez pas à ce que Fortnite revienne bientôt sur les appareils Apple, car la bataille juridique entre Epic et Apple se poursuit.