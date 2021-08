Fortnite Ariana Grande Rift Tour : regardez-le ici

Le Fortnite Rift Tour avec Ariana Grande a fait ses débuts, et même s’il sera rejoué à certaines heures tout le week-end, vous pouvez voir tout le spectacle ici. La performance de Grande était la tête d’affiche, mais l’événement complet dans le jeu a emmené les joueurs dans un voyage dans l’espace-temps à travers l’illustre histoire de Fortnite.

Alors que les joueurs dansaient et s’émouvaient au sommet du ravisseur sur le thème de la fête planant au-dessus de The Aftermath, le compte à rebours s’est mis à zéro et a révélé une grande porte de la faille au centre du ravisseur. S’y plonger a emmené les joueurs dans une expédition qui a présenté des performances passées de Fortnite, comme Marshmello, tout en revisitant des scènes passées chargées d’histoires comme Kevin The Cube et The Devourer. Il y avait même un mini-jeu de combat aérien qui marquait le score.

Après que tout le lobby ait vaincu le dernier Big Bad et atterri dans un vide noir, ils se sont aidés à se lever dans une séquence cinématographique qui devait toucher les cordes sensibles et poser le tapis rouge pour l’acte principal de la série. Une étoile filante est descendue avec certaines des meilleures notes élevées des deux mondes – le nôtre et le royaume Fortnite en boucle. Ariana Grande a frappé la scène virtuelle et a ouvert avec Seven Rings alors que les joueurs flottaient autour de son énorme avatar.

Elle a ensuite joué des segments de ses autres succès, notamment Positions, Be Alright et The Way avec son ex-partenaire, feu Mac Miller. À chaque transition de chanson, Grande brisa sa pioche incrustée de diamants et propulsa le public dans différents domaines. Une scène présentait des arbres roses et moelleux comme quelque chose d’une histoire de Seuss. Un autre avait des joueurs qui montaient des escaliers de type Escher alors qu’ils se déplaçaient et se tordaient de manière imprévisible. Il semble qu’Epic Games ait décidé de monter les enchères après le spectacle de Travis Scott en 2020, et bien que ce soit une question de goût, nous dirions qu’ils ont réussi.

Vous pouvez visionner la vidéo complète du Rift Tour ci-dessus ou consulter l’onglet en jeu pour connaître les heures de spectacle restantes de ce week-end. Assurez-vous de vous lancer dans la liste de lecture Rift Tour en utilisant votre skin de personnage préféré, car ils seront intégrés directement dans le spectacle de manière amusante que nous ne gâcherons pas ici. Après le spectacle, le directeur de la création d’Epic Games, Donald Mustard, était ravi et a promis que des choses comme le Rift Tour ne sont que le début.

Ouf.

J’espère que vous avez aimé Rift Tour. Pour nous, cela ne représente encore que le DÉBUT de ce à quoi ressemblera l’avenir du divertissement. #océan bleu – Donald Mustard (@DonaldMustard) 6 août 2021

Alors que le Rift Tour a été créé, d’autres quêtes du Rift Tour sont en route après le week-end de spectacles. Entrez maintenant pour nettoyer les quêtes déjà disponibles, puis revenez et terminez la liste pour plus de produits cosmétiques sur le thème d’Ariana Grande et du Rift Tour.

