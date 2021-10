Fortnite Battle Royale Snags Dune Crossover parce que pourquoi pas

Image : Jeux épiques / HYPEX

Avant la sortie de la dernière adaptation cinématographique ce week-end, le contenu de Dune a été découvert dans Fortnite. Comme c’est merveilleux de voir l’un de mes livres préférés et le jeu le moins préféré se réunir pour une synergie de marque maladroite.

Fortnite Battle Royale d’Epic Games permettra aux joueurs d’utiliser des skins basés sur les principaux personnages de Dune Paul Atreides et Chani (sur le modèle respectivement de Timothée Chalamet et Zendaya du film 2021) dans le cadre de l’imminent chapitre 2 de la saison 8 du jeu, des fuites ont révélé .

Sont également référencés dans les fuites les piliers de la franchise Dune tels que les vers des sables (fusionnés avec le personnage Fortnite Fishstick dans l’écran de chargement), les ornithoptères (utilisés comme skin de planeur) et les Fremkits (en tant que « back bling », quoi que cela signifie). Ce que je trouve le plus intéressant, cependant, c’est l’émote, qui est montrée à environ 44 secondes dans la vidéo ci-dessous.

La planète sur laquelle Dune a lieu est envahie par une espèce de ver des sables qui chasse ses proies via les vibrations du sable. En tant que tels, les peuples autochtones ont développé un style de marche arythmique qui, lorsqu’il est détecté par un ver des sables errant, n’envoie pas de signaux indiquant que ces vibrations sont causées par une créature vivante qu’il pourrait être capable de grignoter.

Nous n’avons toujours pas vu à quoi ressemble cette « marche sur le sable » dans le prochain film, donc cette apparition limitée ressemble à une allumette soignée de l’attraction à venir.

Cela dit, c’est probablement le crossover Fortnite qui m’a le plus déçu. Bien sûr, c’était étrange de voir Ryu de Street Fighter se lancer dans la bataille armé d’une gigantesque mitrailleuse, mais je tiens Dune beaucoup plus près de mon cœur. Le voir si mal massacré pour des signifiants bon marché des thèmes principaux de la franchise de science-fiction alors que je sais que ces concepts seront sacrifiés au profit du même gameplay ennuyeux et royal de bataille est tout simplement déprimant.

Il est vrai que tout dans Fortnite est une publicité glorifiée pour des produits pimpés, extraits et revendus sans la passion réfléchie avec laquelle ils ont été créés. Dune n’est que la première fois que je le vois venir pour quelque chose que j’aime vraiment.