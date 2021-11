Fortnite Boba Fett Skin arrive la veille de Noël

Un skin Fortnite Boba Fett est en route juste à temps pour Noël, a révélé conjointement Disney et Epic Games aujourd’hui. Le jeu de bataille royale a présenté The Mandolorian l’été dernier lors de la saison 5 de Fortnite, et bientôt les joueurs se mettront dans la peau d’un autre chasseur de primes Star Wars.

La nouvelle a été révélée lors de l’émission en ligne de Disney, Disney Plus Day, que la marque utilise pour révéler de nouvelles séries et approfondir les projets à venir. Le skin Fortnite Boba Fett arrivera le 24 décembre, juste à temps pour The Book of Boba Fett, une nouvelle série exclusive faisant ses débuts sur Disney+ en même temps.

Pour l’instant, tout ce que nous avons à faire est l’image dessinée à la main jointe au tweet révélateur, nous devrons donc attendre pour connaître les noms des éléments de son ensemble cosmétique complet, ainsi que si d’autres personnages de la série viendra avec Boba sur l’île Fortnite – qui pourrait être l’île du chapitre 3 d’ici là.

Cependant, nous pouvons voir dans l’image au moins un indice vers le casier complet de Boba: le personnel à sa gauche ressemble terriblement à un cosmétique de pioche typique de Fortnite, et nous pouvons raisonnablement supposer que son célèbre jetpack agira également comme bling back.

Il existe de nombreux nouveaux croisements à suivre dans Fortnite, y compris l’ajout cette semaine de Dark Phoenix de Marvel. Cependant, même Boba Fett ne peut probablement pas rivaliser avec les débuts entrants de Naruto et de ses amis, qui se rendront à Fortnite le 16 novembre.

