Fortnite Boba Fett Skin arrive pour célébrer le livre de Boba Fett

De la fosse de Sarlacc au sanctuaire, Boba Fett est enfin arrivé sur Fortnite après avoir été annoncé le mois dernier. Disney a annoncé l’ajout du chasseur de primes à la bataille royale lors du Disney + Day, le compte Twitter officiel de Fortnite partageant une image teaser dessinée à la main de Boba lui-même, avec quelques taquineries maintenant confirmées pour démarrer.

Le skin Boba Fett est disponible à l’achat seul ou dans le cadre de l’ensemble Boba Fett, qui comprend les éléments suivants :

Z-6 Jetpack back bling (livré avec la peau même s’il est acheté seul)Pioche Gaffi StickPlaneur Starship de Boba FettCibler l’ordinateur Emote en ligneBoba rejoint The Mandalorian à Fortnite aujourd’hui.

Boba Fett est le dernier personnage de Star Wars à rejoindre la liste des skins de Fortnite, à la suite d’un autre chasseur de primes The Mandalorian, Kylo Ren, Rey et Finn de la dernière trilogie de films et de deux versions différentes de Stormtroopers. Le Mandalorien détient une distinction spéciale, car il est jusqu’à présent le seul personnage de Star Wars à figurer dans le cadre d’une passe de combat.

Si Star Wars n’est pas votre style, The Matrix a également récemment piraté Fortnite avec de nouveaux émoticônes et objets. De plus, le Winterfest de Fortnite se poursuit, offrant des cadeaux gratuits chaque jour et proposant des défis spéciaux pour une tonne d’XP.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.