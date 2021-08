Fortnite célèbre le Dr Martin Luther King Jr. avec "Mars à travers le temps" Expérimentez, débloquez le spray DC 63 gratuit

Apprenez à vivre l’événement créatif March Through Time dans Fortnite Battle Royale.

Epic Games s’est associé à TIME Studios pour produire une présentation en jeu du célèbre discours « I Have a Dream » du Dr Martin Luther King Jr dans Fortnite Battle Royale. Surnommé “March Through Time”, les joueurs se téléporteront au DC 63, un Washington, DC repensé tel qu’il apparaissait en 1963. La célébration rend hommage au ministre et activiste baptiste américain qui a prononcé son discours emblématique pour les droits civiques.

Événement de mars à travers le temps

Les créateurs de Fortnite ChaseJackman, GQuanoe, XWDFr et YU7A ont aidé à recréer la scène telle qu’elle était le 28 août 1963, lorsque le Dr Martin Luther King Jr. a brisé les barrières et a parlé publiquement des libertés et des droits civils. Un extrait du billet de blog d’Epic Games détaille ce à quoi les participants peuvent s’attendre lorsqu’ils rejoignent le March Through Time.

« L’expérience s’étend avec des points d’intérêt inspirés des musées et des quêtes de mini-jeux collaboratifs que vous accomplissez avec d’autres. Ces activités font progresser les joueurs à travers l’expérience et donnent vie à des thèmes importants du discours du Dr King : nous avançons lorsque nous travaillons ensemble.

Epic Games a travaillé avec TIME Studios, JuVee Productions, Digital Domain, le studio VALIS et Ryot pour donner vie à cette idée. De plus, les contributions d’American Family Insurance, du DuSable Museum of African American History et de la succession de Martin Luther King, Jr ont également rendu cette expérience possible.

Comment débloquer le spray DC 63

Bien que l’objectif principal soit d’éduquer les masses sur l’un des moments les plus critiques de l’histoire, ceux qui participent peuvent gagner un spray dans le jeu après avoir terminé les défis. Pour récupérer la récompense, restez simplement dans l’expérience Marche dans le temps pendant 20 minutes. En sortant, vous devriez voir le DC 63 Spray dans votre inventaire.

Epic n’a pas donné de date de fin pour ce mois de mars, il restera donc probablement une semaine ou peut-être même plus. L’anniversaire du discours du Dr Martin Luther King Jr est le 28 août 1963.

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite célèbre le Dr Martin Luther King Jr. avec "Mars à travers le temps" Experience, Unlock Free DC 63 Spray est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.