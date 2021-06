Fortnite Chapitre 2 – Liste de souhaits de la saison 7

ESTNN décompose notre liste de souhaits Fortnite Chapter 2 – Season 7!

Fortnite Chapter 2 – Season 6 a fait ses débuts en mars, offrant aux joueurs des armes et des mécanismes entièrement nouveaux à apprendre. De plus, Epic Games a continué à faire preuve de collaboration, élargissant sa distribution déjà impressionnante de personnages, dont Lara Croft, Raven, Deathstroke et plus encore. Après trois mois d’action « Primal », il est temps de tourner la page vers une autre saison du titre emblématique de Battle Royale.

Une ambiance extraterrestre s’est installée autour du chapitre 2 – Saison 7, avec une grande partie des preuves prématurées pointant vers un thème extraterrestre. Mis à part la rumeur d’enlèvement d’OVNI et le jeu unique de réalité alternative (ARG), les détails sont rares. Alors que des millions de joueurs se préparent pour le prochain épisode, ESTNN a compilé une liste de souhaits pour ce que nous espérons voir dans la nouvelle saison. Soulignons certaines fonctionnalités qu’Epic Games devrait prendre en compte dans la nouvelle saison de Fortnite le 8 juin !

Plus de points d’intérêt, peut-être des classiques ?

Le chapitre 2 de Fortnite a marqué la première apparition de points d’intérêt (POI) emblématiques tels que Misty Meadows, Catty Corner, Slurpy Swamp et Sweaty Sands. Ces quatre points de chute et quelques autres ont légitimement mérité une place dans l’histoire. Le problème jusqu’à présent avec le chapitre 2 est double; il n’y a pas assez d’emplacements nommés et les nouveaux ne sont généralement pas très attrayants.

La saison X était la dernière du chapitre 1, et elle comportait d’innombrables POI qui étaient à la fois uniques et offraient leur incitation unique. Chapitre 2 – La saison 1 et au-delà a affiné la carte à chaque mise à jour, mais le paysage reste essentiellement le même. Ce serait amusant de voir revenir des lieux plus classiques tels que Lazy Lagoon et The Block. Faire revivre les emplacements du chapitre 1 répondrait à un besoin nostalgique et ouvrirait beaucoup plus la carte. Même jeter dans The Grotto serait un ajout passionnant.

Étendre les salons à 150 joueurs

Les matchs publics de Fortnite ne sont pas ce qu’ils étaient au sommet du jeu. De nos jours, les lobbies s’éteignent beaucoup plus vite, ce qui rend les pubs moins agréables qu’auparavant. Il existe une solution qu’Epic pourrait envisager pour redynamiser les modes de jeu occasionnels. Augmenter la taille du lobby à 150 joueurs pourrait faire l’affaire. Avec seulement 100 personnes sur la carte, beaucoup meurent du spawn et certains sont généralement des robots. Cela ne laisse qu’une poignée de vrais joueurs à combattre.

L’agrandissement de la taille du lobby n’est pas une idée nouvelle. En fait, plusieurs créateurs de contenu réputés ont suggéré le même correctif. C’est à Epic Games de reconnaître et de résoudre le problème. Nous devrons voir ce que les développeurs ont à offrir, car nous espérons voir Fortnite revenir à la gloire des matchs publics dont il jouissait autrefois.

Incitatifs en mode arène par division

Le mode Arena de Fortnite est la liste de lecture classée du jeu, où les joueurs peuvent progresser dans trois divisions; Ouvert, concurrent et champion. Ceux qui atteignent la division Champion se garantissent une position dans tous les tournois suivants cette saison.

Malheureusement, c’est à peu près tout ce que le mode Arena accomplit de nos jours. La plupart des matchs d’arène actuels, quel que soit le type de jeu, fonctionnent de la même manière que les matchs publics où les joueurs tombent rapidement. Les joueurs citent généralement un manque d’incitation à essayer de jouer en fin de partie.

Epic pourrait améliorer le paysage actuel du mode Arena pour offrir différents produits cosmétiques dans le jeu par division, comme Rainbow Six: Siege. Dans ce jeu, les joueurs progressent dans les nombreuses divisions pour débloquer un charme pour leur arme. Quelque chose de similaire serait idéal dans Fortnite, compte tenu de toutes les possibilités cosmétiques. Les joueurs prendraient également chaque match plus au sérieux.

La méta du fusil de chasse parfait

Il est difficile d’affirmer que l’arme fondamentale de Fortnite est le fusil de chasse. La plupart des joueurs règlent leurs batailles dans une situation de combat rapproché, ce qui signifie que les armes à courte portée parfaites sont impératives. Les dernières saisons de Fortnite ont présenté une large gamme de fusils de chasse. La saison 5 a introduit le nouveau Lever Action et le Dragon’s Breath Shotgun, qui se trouvaient dans le même pool de butin que les versions Charge et Tactical de retour.

Epic Games a ramené le fusil à pompe et a ajouté les variantes Primal et Makeshift dans la saison 6. L’équilibre parfait des fusils à pompe est crucial pour toute saison Fortnite exceptionnelle. Une méta qui comprend la tactique, la pompe et la charge serait idéale. De cette façon, les joueurs disposent d’une gamme d’options, chacune avec ses propriétés uniques.

Plus de collaborations

S’il y a une chose sur laquelle Epic Games a réussi au cours des dernières saisons, ce sont les nombreux croisements et collaborations. Depuis le chapitre 2 – Saison 4, les joueurs ont eu l’occasion de jouer en tant que personnages de Marvel Comics tels que Thor, Iron Man et Groot, des personnages de films comme Predator, Alien and the Terminator et des icônes de jeux vidéo Master Chief, Kratos et Lara Croft. Ce que font les développeurs est tout simplement spectaculaire, et nous sommes là pour l’expérience.

D’autres collaborations rumeurs sont à l’horizon, y compris potentiellement Samus, Lebron James, Loki et encore plus. Plus Fortnite devient inclusif, plus le jeu deviendra l’univers le plus vaste de l’histoire du jeu. Continuons ce train à avancer.

100 % d’apparitions de coffre

Une sensation euphorique particulière s’est précipitée à travers les joueurs de Fortnite lorsqu’Epic a mis en œuvre des apparitions de coffre à 100% dans le chapitre 2 – Saison 1. En conséquence, un élément aléatoire du jeu s’est évaporé et les joueurs pouvaient toujours trouver un coffre. Malheureusement, cela a changé depuis et Epic Games n’a jamais regardé en arrière. De nombreux joueurs occasionnels et compétitifs s’accordent à dire que les spawns de poitrine à 100% sont meilleurs que l’alternative.

Le taux d’apparition des coffres se situe actuellement entre 50% et 70% dans le chapitre 2 – Saison 6. Cela laisse beaucoup de chance lorsque les joueurs descendent sur leur point de chute choisi. La plupart des joueurs de Fortnite aimeraient voir à nouveau 100% des apparitions de poitrine.

Notes de mise à jour

Comme 100 % des apparitions de poitrine, les notes de mise à jour sont une demande évidente. Epic Games a abandonné les notes de mise à jour il y a plus d’un an et n’a pas regardé en arrière. Les notes de mise à jour du créateur sont une idée que la société a explorée au cours des dernières saisons, mais celles-ci semblent s’être arrêtées. Plus récemment, Epic a commencé à utiliser @FortniteStatus pour communiquer les changements. Peut-être que les notes de mise à jour ont suivi leur cours, mais les fans et les joueurs aimeraient les voir revenir.

Qu’espérez-vous voir dans la nouvelle saison Fortnite? Faites-le nous savoir sur Twitter @ESTNN !

