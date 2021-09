Fortnite Chapitre 2 – Liste de souhaits de la saison 8

ESTNN fournit une liste de souhaits de fonctionnalités que nous aimerions voir dans Fortnite Chapter 2 – Season 8.

Il ne reste que quelques jours entre les joueurs de Fortnite Battle Royale et la prochaine mise à jour modifiant le jeu. La saison 7 était objectivement très amusante, et Epic Games a utilisé l’environnement sur le thème des extraterrestres pour ramener Fortnite à ses racines. Alors que les développeurs ne publient pas aussi souvent de nouveaux éléments et mises à jour, le chapitre 2 – Saison 7 a introduit de nouveaux outils brillants et des points sans prétention sur la carte.

Nous pourrions nous souvenir de la saison 7 pendant un certain temps, mais il est temps de passer à la taxe sur les cuivres. Chapitre 2 – La saison 8 est à l’horizon, et Epic Games a annoncé un événement en direct pour faire passer les joueurs à la prochaine phase de Fortnite. L’événement aura lieu le dimanche 12 septembre et la nouvelle saison sera très probablement lancée le 14 septembre.

Cela signifie que les joueurs de Fortnite sont au bord d’une autre expérience passionnante. Bien que nous ne sachions pas à quoi nous attendre d’Epic, il n’est certainement pas trop tard pour compiler une liste des fonctionnalités et des éléments que nous souhaitons voir dans le chapitre 2 – Saison 8. Alors allons-y.

Plus de lieux nommés points d’intérêt (POI)

Si Fortnite Chapter 2 nous a appris quelque chose, c’est que la carte est stérile à certains endroits. Epic Games a fait un total de 180 depuis la saison X, où il y avait presque trop d’emplacements. La nouvelle carte présente d’excellentes zones telles que Misty Meadows, Lazy Lake et Dirty Docks, mais les joueurs compétitifs et occasionnels conviendraient que le mode Battle Royale pourrait utiliser un paysage plus robuste.

Chapitre 2 – La saison 2 était peut-être la meilleure en termes de divers points d’atterrissage. Les joueurs avaient The Grotto, The Rig, The Yacht, The Agency et The Shark, qui s’écartaient des points d’intérêt (POI) habituels. Les changements de carte ont été minimes au mieux ces derniers temps. Nous aimerions voir plus d’emplacements uniques à la chapitre 2 – Saison 2 car, très franchement, la carte a besoin d’une extension.

Supprimer les rampes de lancement, ajouter des videurs et garder les gonfleurs de bulles

Epic a ramené le Launch Pad dans la saison 7, et c’était rafraîchissant de revenir dans le jeu. Cet objet aide à éviter les dégâts de la tempête, encore une fois l’avantage de la hauteur et permet aux joueurs de faire preuve de prudence et d’atterrir sur des adversaires sans méfiance. Les rampes de lancement sont un excellent ajout au jeu. Cela étant dit, l’article devrait rester dans la saison 8. C’est le genre d’option de mobilité qui est bonne à petites doses mais peut aussi être assez ennuyeuse lorsqu’un autre joueur les spamme pour s’enfuir ou lorsque vous perdez l’avantage de la hauteur en un instant.

Un article que nous aimerions voir revenir est les videurs. Les videurs sont peut-être les objets de mobilité les plus équilibrés – pas trop puissants, mais un joueur décent peut les utiliser à bon escient. Ils sont apparus pour la dernière fois dans la saison 6, et la plupart étaient tristes de les voir quitter le jeu. Sur le même sujet, Inflate-A-Bulls devrait rester dans la saison 8. Cet objet de mobilité de ballon rebondissant est amusant à utiliser et tout aussi équilibré.

100 % d’apparitions de coffre

Une demande de longue date sur la scène Fortnite est le retour du spawn garanti de la poitrine. Pendant un bref instant, les joueurs peuvent atterrir sur n’importe quelle maison du jeu et avoir confiance qu’au moins un coffre apparaîtra. Cependant, ce n’est plus le cas.

Il y a quelques saisons, Epic a fait le choix controversé de réduire les apparitions de coffres à tous les niveaux. Fortnite n’a plus ressenti la même chose depuis. Le caractère aléatoire supplémentaire de ne pas savoir si un coffre apparaîtrait ou non affectait négativement l’expérience de jeu. Les développeurs semblent bricoler avec le taux de drop actuel, mais ce n’est pas 100%.

Les joueurs aspiraient à des apparitions de poitrine plus fiables pour améliorer le plaisir global de Fortnite. On croise les doigts pour que la saison prochaine en soit une.

Plus de concepts uniques, moins de collaborations

Notre demande subséquente vient du point de vue de la sursaturation, et celle-ci suit cette même perspective. Ce n’est un secret pour personne que Fortnite était et est l’un des jeux les plus populaires au monde. Epic Games a engrangé des milliards en raison de son succès, et ce même succès a créé plus d’opportunités pour les développeurs. En conséquence, Epic a pu obtenir des collaborations lucratives avec presque tout ce que vous pouviez imaginer.

Master Chief, Kratos, Lara Croft, Rick & Morty, Venom, Ant-Man, Terminator et Predator sont tous entrés dans le monde de Fortnite récemment. Alors que ces croisements ont excité le fandom Fortnite, il y en a eu beaucoup plus récemment. Maintenant, il semble que les fans de Fortnite voient un autre croisement une fois par semaine. Les innombrables collaborations ont volé l’éclat des concepts originaux du jeu.

Epic Games et d’autres concepteurs tiers ont fait un excellent travail en créant des personnages entièrement nouveaux pour le plaisir de tous. Ces idées se perdent parfois dans le remaniement du dernier personnage de Marvel Comics ou DC. La liste de souhaits de la saison dernière nous avait demandé plus de collaborations, mais il semble y en avoir beaucoup trop de nos jours. Espérons qu’Epic maintienne le crossover à venir dans la saison 8 mais le rappelle peut-être un peu. Ce petit changement pourrait rendre la prochaine collaboration significative encore meilleure.

Cagnottes des tournois financés par la foule

Le dernier souhait de notre liste de souhaits du chapitre 2 – Saison 8 vient du point de vue d’un fan de Fortnite compétitif. Depuis la toute première Coupe du monde de Fortnite en 2019, les cagnottes des tournois du jeu ont fluctué assez souvent. Les appeler bas serait une déclaration incorrecte, étant donné que ces joueurs se disputent des millions de dollars chaque saison. Cependant, les prix en argent sont devenus une influence massive sur la scène compétitive de Fortnite dès le début.

L’approche d’Epic dès le départ était insoutenable, et ce sentiment a amené les développeurs à réajuster leur investissement dans Fortnite compétitif selon les besoins. C’est compréhensible, principalement parce que les tournois sont l’endroit où Epic gagne son argent. La plupart de ces bénéfices proviennent de transactions dans le jeu telles que le Battle Pass saisonnier ou les nombreux articles disponibles dans chaque boutique d’objets nocturne.

La solution apparemment raisonnable d’Epic pourrait être de retirer une page du livre de jeu de Dota 2 et d’autoriser des cagnottes financées par la foule. Les développeurs pourraient prendre les bénéfices d’un skin FNCS saisonnier et les affecter à la cagnotte de la saison suivante. Il pourrait y avoir plus dans les coulisses qui rendrait cela difficile, mais cela ramènerait l’attrait des cagnottes Fortnite qui semble être absente.

Nous devrons finalement attendre et voir ce que Fortnite Chapter 2 – Season 8 inclura. La nouvelle saison devrait être lancée le 14 septembre.

