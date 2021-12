Fortnite Chapitre 3 : Les meilleurs points de chute

ESTNN met en évidence les meilleurs points de chute à vérifier dans Fortnite Chapter 3 Season 1.

La saison 1 du chapitre 3 de Fortnite est bien avancée et beaucoup de choses ont changé. La modification la plus notable réside peut-être dans la toute nouvelle carte. Ceux qui ont écouté le Fortnite Chapter 2 Finale – The End – savent que l’île précédente a basculé. Dix points d’intérêt principaux (POI) et plusieurs autres points de repère attendaient les joueurs de l’autre côté.

Certains nouveaux emplacements incluent Sleepy Sounds et le Daily Bugle inspiré de Spider-Man, tandis que les favoris des fans, Greasy Grove et Shifty Shafts, sont de retour. La saison 1 du chapitre 3 peut être écrasante pour ceux qui se lancent dans une nouvelle saison, et il peut être difficile de déterminer les meilleurs points d’atterrissage.

Aujourd’hui, ESTNN met en évidence les principaux emplacements à prioriser dans le chapitre 3 de la saison 1, pour vous aider à créer un chargement empilé et à gagner ces couronnes de victoire jusqu’à la fin du jeu.

Son endormi

L’emplacement le plus convivial de cette saison se trouve dans la partie nord de la carte. Sleepy Sound est l’un des dix nouveaux emplacements du chapitre 3. Il offre tout ce qu’un solo, un duo, un trio ou une équipe peut espérer trouver en touchant le sol. Sleepy Sound possède un maximum de 54 coffres dans ses limites et sa périphérie.

Les joueurs peuvent également trouver des points de pêche et des glacières dans cette zone. Le premier fournit des objets et des armes de guérison, tandis que le second contient du jus de jus et des éclaboussures de Chug. Il y a beaucoup à aimer à propos de Sleepy Sound, et c’est un endroit à considérer lors de la sortie du Battle Bus.

Circuit automobile de Chonker

Après avoir commencé au nord, l’emplacement suivant sur notre liste nous amène au POI le plus au sud. Chonker’s Speedway dégage des vibrations similaires à la piste de course de Paradise Palms dans la saison X. Cependant, le speedway du chapitre 3 de la saison 1 est sans aucun doute une mise à niveau.

Le circuit de Chonker et ses environs contiennent 52 coffres potentiels, 18 glacières et 12 véhicules. De plus, s’aventurer vers le sud-est vous amène à Seven Outpost IV, où vous pouvez trouver un coffre-fort et trois spawns Rift. Au fur et à mesure que la saison avance, il deviendra clair que le Chonker’s Speedway est un endroit de premier ordre.

Le clairon du jour

La collaboration Spider-Man du chapitre 3 de la saison 1 a ouvert la voie à un lieu dédié au super-héros. En conséquence, The Daily Bugle est né. Epic Games a positionné le lieu de travail de Peter Parker dans la zone nord-est de la carte. Cela ressemble à Tilted Towers, car apparemment la moitié du hall y atterrit.

Cependant, le trafic intense est pour une bonne raison. Le Daily Bugle comprend 45 apparitions potentielles de coffres, une raison suffisante pour y atterrir. Alors que vous affronterez plusieurs adversaires, le Bugle oblige les joueurs à s’appuyer sur des angles astucieux et une élévation verticale pour s’en sortir vivant. Une abondance de lanceurs de sites Web Spider-Man nouvellement ajoutés fait de The Daily Bugle un formidable point de chute.

Bûcheronnage

Avec 38 apparitions potentielles de coffres et une réserve infinie de bois, Logjam Lumberyard s’est assuré une place sur cette liste. Situé dans la section nord-ouest de la carte, Logjam Lumberyard est un POI grand ouvert. Il ne contient qu’une poignée de bâtiments, mais il y a plus de bois à cultiver que n’importe quel joueur peut imaginer. Logjam possède également beaucoup de butin au sol, des lieux de pêche et des voitures pour le transport.

Bien que ce ne soit peut-être pas l’endroit le plus attrayant pour atterrir, Logjam est sous-estimé. Ce n’est pas un endroit où beaucoup d’autres atterrissent généralement et il contient suffisamment de butin et de matériaux pour que cela en vaille la peine.

Bosquet gras

Le cinquième et dernier POI du chapitre 3 de la saison 1 de notre liste offre un retour dans le passé pour les joueurs Fortnite de la vieille école. Greasy Grove est revenu dans toute sa splendeur après le lancement du nouveau chapitre 3, et c’est un ajout solide à la carte. Greasy contient 33 spawns de coffre, quatre glacières et des options de transport telles que des voitures et des camions. Cependant, l’emplacement sud-ouest de Greasy le met légèrement hors des sentiers battus.

Étonnamment, cela a tendance à être un quartier populaire, se classant parmi les goûts de The Daily Bugle. C’est peut-être de la nostalgie, ou les joueurs ont pensé que Greasy Grove était un joyau caché dans le chapitre 3 de la saison 1.

Espérons que ces informations vous aideront dans votre quête pour trouver un point de chute approprié ! Pour en savoir plus sur le chapitre 3 de Fortnite, consultez nos guides et articles récents, y compris les classements d’armes et bien plus encore !