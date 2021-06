Fortnite Chapter 2 – La saison 7 comprendra des graphismes PC améliorés

Découvrez ce que Fortnite Chapter 2 – Season 7 a à offrir d’un point de vue graphique.

Cinq jours se tiennent derrière les joueurs Fortnite du monde entier et le chapitre 2 – Saison 7, la dernière refonte et mise à jour massive du jeu. L’anticipation a pris une vie propre, dont la plupart indique une sorte de thème futuriste. Alors que les fans de Fortnite devront attendre le 8 juin pour la nouvelle saison, Epic Games a publié aujourd’hui un article de blog concernant les nouvelles améliorations graphiques prévues pour la saison 7. Les joueurs PC auront une toute nouvelle expérience lors du lancement de la nouvelle saison.

Lorsque le chapitre 2 de la saison 7 arrivera la semaine prochaine, Fortnite sur PC obtiendra des visuels améliorés sur "Épique" Les paramètres! Lisez plus d’informations, y compris les modifications apportées aux paramètres graphiques en général, dans notre dernier article de blog : https://t.co/UsIlqAxZyy – Fortnite (@FortniteGame) 3 juin 2021

Visuels améliorés dans le patch v17.00

Epic Games s’est engagé à améliorer l’attrait esthétique de Fortnite en particulier au cours des derniers mois. Cet effort se poursuit dans la saison 7 pour les joueurs de Fortnite qui utilisent les préréglages graphiques “Epic” et “High”. Ceux qui veulent maximiser leurs options graphiques remarqueront des visuels de tempête plus clairs et des effets d’explosion, de feu et de Slurp améliorés. Voici la liste complète des améliorations auxquelles les joueurs peuvent s’attendre par Epic :

Effets de tempête et de nuages ​​améliorés Simulations améliorées pour la fumée et les liquides (effets d’explosions, de feu et de Slurp d’apparence plus froide) Fonctionnalités de post-traitement améliorées pour la floraison et les reflets de lentille Qualité d’ombre améliorée

Il convient de noter que les paramètres des modes Faible, Moyen et Performance ne changeront pas dans le chapitre 2 – Saison 7.

Exigences matérielles

Depuis qu’Epic améliore les graphismes de Fortnite, la configuration matérielle requise a changé en conséquence. Les spécifications suivantes sont ce dont vous auriez besoin pour maximiser les paramètres Epic :

Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT, ou GPU équivalent 4 Go VRAM ou supérieur Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x, ou équivalent 16 Go RAM ou supérieur Disque SSD NVMe Windows 10 64 bits

En guise de rappel rapide, Epic Games a fourni les spécifications minimales et recommandées pour exécuter Fortnite une fois la nouvelle saison arrivée :

conseillé

Nvidia GTX 960, AMD R9 280 ou GPU DX11 équivalent 2 Go VRAM Core i5-7300U 3,5 GHz 8 Go RAM Windows 10 64 bits

Le minimum

Intel HD 4000 sur PC ; Intel Iris Pro 5200 Core i3-3225 3,3 GHz 4 Go de RAM Windows 7/8/10 64 bits

Assurez-vous de tester ces nouveaux paramètres Epic si vous disposez du matériel approprié. Ce n’est qu’un des nombreux avantages considérables inclus dans la dernière saison de Fortnite.

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite Chapitre 2 – La saison 7 comprendra des graphismes PC améliorés est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.