Fortnite Chapter 2 – Mise à jour compétitive de la saison 7 – FNCS All-Star Showdown, Console Cup, Trio FNCS et plus encore !

Epic Games fournit une mise à jour pour les joueurs compétitifs avant Fortnite Chapter 2 – Season 7.

La nouvelle saison de Fortnite est presque arrivée, ce qui signifie une autre saison de compétition pour les joueurs. Dans le sillage peut-être du meilleur événement Fortnite Champion Series (FNCS) à ce jour, Epic Games a dévoilé plus de ce à quoi les joueurs devraient s’attendre au cours de l’été 2020. Il y a de nombreux détails à détailler, y compris le prochain FNCS All-Star Showdown, FNCS Chapitre 2 – Saison 7 et d’innombrables autres tournois à l’horizon. Voyons ce qu’Epic a prévu pour la scène compétitive.

FNCS All-Star Showdown & Summer Break

Révélé pour la première fois en mars, le premier FNCS All-Star Showdown de Fortnite a reçu une date officielle du 23 au 26 juin lors de la diffusion de la finale de la saison 6. Epic Games a produit une courte bande-annonce mais n’a pas divulgué beaucoup plus en termes d’informations. Cependant, les fans ont maintenant une idée de ce à quoi s’attendre. Le billet de blog sur la mise à jour de la compétition indique que les joueurs « all-star » invités dans sept régions participeront à diverses compétitions. Il y aura une partie compétences, des événements non Battle Royale et, bien sûr, un tournoi en solo pour couronner l’événement.

Epic a également annoncé que les joueurs non qualifiés pourraient avoir leur chance d’affronter les meilleurs des meilleurs. Une cagnotte de 3 millions de dollars US est en jeu pour les participants. Après le All-Star Showdown, Epic fera une pause du 28 juin au 11 juillet, date à laquelle la préparation du chapitre 2 – Saison 7 de FNCS commence.

Réinitialisation du mode arène

Chapitre 2 – La saison 6 a marqué la toute première période de pré-saison, où les joueurs maintiennent leur rang avant la réinitialisation du mode arène. Ces changements ont permis aux joueurs de vivre une nouvelle saison tout en testant les éléments introduits dans la saison 5. Epic a ensuite recueilli des commentaires et ajusté le pool de butin compétitif en conséquence.

Cependant, compte tenu du prochain événement FNCS All-Star, Epic ne prévoit pas de réinitialiser les rangs du mode Arena avant le 22 juin. Le but de cette décision consiste à garantir que les joueurs qui ont obtenu une position dans l’événement All-Star puissent le faire sans avoir à le faire. atteindre la division des champions.

FNCS Chapitre 2 – Détails de la saison 7

La prochaine série Fortnite Champion ne commencera pas avant le 29 juillet, mais Epic a préparé les détails pour toutes les parties intéressées. Le format et les règles restent pour la plupart les mêmes que la saison dernière. Voici une ventilation de ce que nous avons glané à partir des informations:

cagnotte de 3 millions de dollars US

Trio

Trois qualifications hebdomadaires commençant le 29 juillet

Quatre tours chacun Les trois premiers accèdent à la finale Tous les autres accumulent des points de série

Demi-finales commençant le 27 août

Trois manches 33 équipes par manche sur la base des points de la série Les six meilleures équipes se qualifient pour la finale Les équipes terminant entre la 7e et la 17e s’affrontent dans le Reboot Round

Reboot Round le 28 août

Trois matchs 33 équipes Chaque vainqueur de Victory Royale se qualifie pour la finale et se retire du pool du Reboot Round

Finale débutant le 3 septembre

12 matchs 33 équipes Les trois premiers se qualifient pour les finales FNCS de la saison prochaine

Voici la répartition du prize pool par région, dont certains sont inférieurs en raison de la participation :

Europe – 1,35 M$ US NA Est – 635,1 K$ US Brésil – 428,2 K$ US NA Ouest – 222,3 K$ US Asie – 150,6 K$ US Moyen-Orient – 122,3 K$ US Océanie – 90,5 K$ US

DreamHack, Console Cup & Tournois hebdomadaires

Epic Games a révélé que les tournois en dehors du FNCS se poursuivraient. Cela signifie que les joueurs peuvent s’attendre aux Trio Cash Cups et Hype Cups le lundi, aux tournois LTM le samedi et aux Solo Cash Cups le dimanche. Une note importante à ajouter est qu’Epic a mis fin aux droits de vantardise polarisants Friday Nite et les remplacera par un autre à déterminer.

Les compétitions Cash Cup Extra et Open de DreamHack ne vont nulle part non plus. L’organisation a récemment engagé une cagnotte massive de 900 000 $ USD qui couvre les deux tournois jusqu’à l’automne 2021. Les extras de la Cash Cup seront de retour le 14 juillet et le DreamHack Open est suspendu jusqu’en août.

Enfin, la Console Champion Cup se poursuivra au chapitre 2 – Saison 7. Un autre prize pool de 250 000 $ sera en jeu pour les joueurs Xbox, PlayStation et Nintendo. Voici un calendrier complet des tournois et des événements notables à venir :

Réinitialisation du mode arène : 22 juin Console Champions Cup : 22 juin – 25 juin FNCS All-Star Showdown : 23 juin – 26 juin Summer Break : 28 juin – 11 juillet Trio Cash Cups/Hype Cups : tous les lundis à partir du 12 juillet FNCS Chapitre 2 – Saison 7 : du 29 juillet au 5 septembre Tournois LTM : tous les samedis à partir du 17 juillet Solo Cash Cups : tous les dimanches à partir du 18 juillet Extra DreamHack Cash Cup : 14 juillet, 21 juillet, 25 août Ouverture de la DreamHack : en août

Aucune date définie pour les événements hors ligne

Des informations ont récemment révélé qu’Epic ne prévoyait pas d’héberger des événements Fortnite hors ligne avant le deuxième trimestre de 2022. La mise à jour concurrentielle semble confirmer la même chose.

« Nous sommes tout aussi enthousiastes que vous concernant le retour éventuel des événements LAN physiques, mais nous avons toujours l’exigence que tous les tournois Fortnite se déroulent en ligne jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant de nos plans pour le retour des événements LAN », lit-on dans un extrait du billet de blog.

Bien que ce soit une mauvaise nouvelle, Epic n’a pas entièrement exclu un éventuel retour aux événements LAN souhaités par l’ensemble de la communauté.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!