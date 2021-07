Fortnite Chapter 2 – Saison 7 FNCS : cagnotte, format, système de notation, qualifications, round de redémarrage et plus

in

ESTNN décompose le prochain tournoi Fortnite Champion Series dans la saison 7.

Il est presque temps pour un autre volet de la Fortnite Champion Series (FNCS). À partir de 2019 avec des trios, le FNCS a été la mesure des meilleurs joueurs Fortnite du monde. Epic Games a expérimenté les équipes, les duos et les solos comme format principal, mais les dernières saisons ont mis l’accent sur les trios. Certaines équipes ont défini leur héritage dans Fortnite compétitif tandis que les étoiles montantes ont hâte de percer.

Depuis le chapitre 2 – Saison 4, nous avons assisté à trois compétitions consécutives en trio avec des cagnottes de 3 millions de dollars US réparties dans les sept régions de serveurs mondiales de Fortnite. Une semaine seulement sépare les meilleurs trios du monde et une autre fissure à leur part d’un énorme prize pool. Aujourd’hui, ESTNN décompose le chapitre 2 de la saison 7 de FNCS, y compris le format, la distribution des prix, le système de notation et plus encore !

Format et calendrier

Le chapitre 2 de la saison 7 FNCS commence la semaine prochaine ! Consultez le calendrier, les règles et suivez les classements pendant la compétition sur le site Web FNCS du chapitre 2 de la saison 7 : https://t.co/H94lTj8sQN – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 20 juillet 2021

Le paysage Fortnite compétitif en trio se poursuit dans le chapitre 2 – Saison 7. Les sept régions s’affronteront dans une série de qualifications, dans le but ultime de terminer parmi les trois premiers au cours de l’une des trois semaines ou d’accumuler suffisamment de points pour atteindre le FNCS Semi- Finale—également appelée éliminatoires. Tous les qualifiés ont quatre tours, et les équipes doivent terminer à l’intérieur d’un certain seuil de classement pour se qualifier pour l’étape suivante.

Voici une ventilation détaillée tour par tour des qualifications de la saison 7 de la FNCS :

Premier tour

Ouvert à toutes les équipes au classement de la Ligue des champions en mode arène Session de trois heures Les équipes jouent un maximum de dix matchs Les 1 500 meilleures équipes d’Europe, de NA Est, de NA Ouest et du Brésil se qualifient pour le deuxième tour Les meilleures 700 équipes en Asie et au Moyen-Orient se qualifient Deuxième tour Les 300 meilleures équipes des OCE se qualifient pour le deuxième tour

Deuxième round

Session de trois heures Les équipes disputent un maximum de dix matchs Les 250 meilleures équipes d’Europe et de NA Est accèdent au troisième tour Les meilleures équipes 200 de NA Ouest et le Brésil accèdent au troisième tour Les meilleures équipes 150 des OCE, d’Asie et du Moyen-Orient accèdent au troisième tour

Troisième tour

Session de trois heures Les équipes jouent un maximum de dix matchs Les 33 meilleures équipes de toutes les régions accèdent au quatrième tour

Quatrième manche (finale)

Trente-trois équipes Séance de trois heures Les équipes disputent six matchs personnalisés Les trois meilleures équipes accèdent directement aux finales de la saison 7

Demi-finales (manches)

Quatre-vingt-dix-neuf équipes Les meilleures équipes basées sur les points de série seront divisées en trois manches Chaque manche comprend six matchs personnalisés Les six meilleures équipes se qualifient pour la finale de la saison 7 Toutes les équipes se classant entre la 7e et la 17e place passeront à la ronde de redémarrage

Redémarrer le cycle

Trente-trois équipes au total pour chaque région Le nombre de matchs dépend des équipes dissoutes Chaque région jouera au moins trois matchs du Reboot Round L’équipe triomphante dans les matchs du Reboot Round se qualifiera pour les finales de la saison 7 Une fois qu’une équipe remporte un match du Reboot Round , ils seront supprimés de la liste des candidats éligibles

Finale de la saison 7

Trente-trois équipes Top trois de la saison dernière dans toutes les régions se qualifient automatiquement Deux jours Session de trois heures les deux jours Six matchs chaque jour (12 au total)

Système de notation

Il existe deux systèmes de notation pour le chapitre 2 de la FNCS – Saison 7. L’un s’applique uniquement aux tours un, deux et trois des qualifications, tandis que l’autre concerne le quatrième tour des qualifications, les demi-finales et les finales de la saison 7.

Horaire (s’applique à la plupart des régions)

Qualification 1 : 30 juillet au 1 août Qualification 2 : 13 août au 15 août Qualification 3 : 20 août au 22 août Demi-finales : 28 août Ronde de redémarrage : 29 août Finales de la saison 7 : 4 septembre au 5 septembre

Voici la ventilation complète du système de notation :

Premier tour, deuxième tour et troisième tour

Victory Royale : 25 points 2e : 20 points 3e : 16 points 4e : 14 points 5e : 13 points 6e : 12 points 7e : 11 points 8e : 10 points 9e : 9 points 10e : 8 points 11e : 7 points 12e : 6 points 13e : 5 points 14e 4 points 15e : 3 points 16e : 2 points 17e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Quatrième tour de qualification, demi-finales et finales

Victory Royale : 30 points 2e : 26 points 3e : 24 points 4e : 22 points 5e : 21 points 6e : 20 points 7e : 19 points 8e : 18 points 9e : 17 points 10e : 16 points 11e : 14 points 12e : 13 points 13e : 12 points 14e 11 points 15e : 10 points 16e : 9 points 17e : 8 points 18e – 24e : 5 points par élimination : 2 points

cagnotte

Comme mentionné précédemment, le chapitre 2 de la saison 7 de FNCS propose une cagnotte de 3 millions de dollars US. Cet argent est distribué à chaque région en fonction de la population. L’Europe est en tête de liste, avec 300 000 $ US pour le trio gagnant.

Voici la répartition complète de la cagnotte par région :

L’Europe 

1er : 300 000 $ 2e : 210 000 $ 3e : 135 000 $ 4e : 120 000 $ 5e : 105 000 $ 6e : 90 000 $ 7e : 75 000 $ 8e : 60 000 $ 9e : 45 000 $ 10e : 30 000 $ 11-15e : 15 000 $ 16e-20e : 9 000 $ 21e-26e : 6 000 $ 27e-33e : 3 600 $

NA Est

1er : 135 000 $ 2e : 105 000 $ 3e : 69 000 $ 4e : 60 000 $ 5e : 54 000 $ 6e : 45 000 $ 7e : 39 000 $ 8e : 24 000 $ 9e : 15 000 $ 10e : 10 500 $ 11-15e : 6 900 $ 16e-20e : 4 200 $ 21e-26e : 2 100 $ 27e-33e : 1 500 $

NA Ouest

1er : 48 000 $ 2e : 34 500 $ 3e : 24 000 $ 4e : 21 000 $ 5e : 15 000 $ 6e : 10 500 $ 7e : 9 000 $ 8e : 7 500 $ 9e : 6 000 $ 10e : 4 500 $ 11-15e : 3 000 $ 16e-20e : 2 400 $ 21e-26e : 1 500 $ 27e-33e : 900 $

Brésil

1er : 90 000 $ 2e : 75 000 $ 3e : 51 000 $ 4e : 42 000 $ 5e : 30 000 $ 6e : 21 000 $ 7e : 18 000 $ 8e : 15 000 $ 9e : 12 000 $ 10e : 9 000 $ 11-15e : 6 000 $ 16e-20e : 3 000 $ 21e-26e : 1 875 $ 27e-33e : 1 275 $

Asie

1er : 36 000 $ 2e : 24 000 $ 3e : 15 000 $ 4e : 12 000 $ 5e : 10 500 $ 6e : 9 000 $ 7e : 7 500 $ 8e : 6 000 $ 9e : 4 500 $ 10e : 3 000 $ 11-15e : 1 500 $ 16e-20e : 1 200 $ 21e-26e : 900 $ 27e-33e : 600 $

Moyen-Orient

1er : 30 000 $ 2e : 19 500 $ 3e : 12 000 $ 4e : 9 000 $ 5e : 7 500 $ 6e : 6 600 $ 7e : 5 400 $ 8e : 4 800 $ 9e : 4 200 $ 10e : 2 400 $ 11e-15e : 1 350 $ 16e-26e : 900 $ 27e-33e : 600 $

OCE

1er : 22 500 $ 2e : 15 000 $ 3e : 9 000 $ 4e : 6 300 $ 5e : 5 400 $ 6e : 4 500 $ 7e : 3 900 $ 8e : 3 300 $ 9e : 2 700 $ 10e : 1 800 $ 11e-15e : 900 $ 16e-20e : 750 $ 21e-33e : 600 $

Ce sont toutes les informations cruciales pour la compétition Fortnite Champion Series de cette saison. Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de contenu FNCS tout au long de la saison 7 !

Image en vedette : Jeux épiques

