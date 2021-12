Fortnite Chapter 3 en direct avec une nouvelle carte – plus Spider-Man & The Rock

First Avengers, maintenant Fortnite – Peter se déplace vraiment (photo: Epic Games)

La prochaine mise à jour majeure de Fortnite est déjà en ligne et propose une toute nouvelle carte, un nouveau mécanisme de swing et Spider-Man lui-même.

Au cas où vous l’auriez manqué, la grande finale du chapitre 2 de Fortnite a eu lieu samedi, inaugurant le chapitre 3 et sa première saison, Flipped. Les serveurs sont tombés en panne ce week-end, mais le jeu est maintenant de nouveau opérationnel.

En tant que tel, Epic Games a partagé des détails officiels sur la nouvelle saison, bien que la plupart d’entre eux aient déjà été divulgués auparavant. Pour commencer, toute la carte s’est retournée, ce qui signifie que vous en avez une toute nouvelle à explorer et à mémoriser pendant toute la durée du chapitre.

Il y a aussi deux nouveaux skins de guest star : Spider-Man et Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Il est surprenant qu’il ait fallu autant de temps à Spider-Man pour faire son apparition, étant donné qu’il est l’un des super-héros les plus populaires au monde et compte tenu du partenariat de longue date d’Epic Game avec Marvel. Surtout que ses ennemis jurés Venom et Carnage l’ont précédé.

Quoi qu’il en soit, il est là maintenant et parce que vous ne pouvez pas avoir Spidey dans un jeu vidéo sans balancer le Web, Epic Games a également ajouté précisément cela en tant que nouveau mécanisme de jeu. Le site officiel de Fortnite explique qu’à partir du 11 décembre, vous pouvez récupérer un objet de tir Web avec n’importe quel personnage et l’utiliser pour vous balancer des bâtiments.

Quant à The Rock, il tease son arrivée sur Fortnite depuis quelques temps déjà. Il a été largement supposé que The Foundation, l’un des personnages originaux du jeu, était joué par lui et la finale du chapitre 2 l’a confirmé une fois que The Foundation a retiré son casque.

La bande-annonce de présentation révèle également Marcus Fenix ​​et Kait Diaz de la franchise Gears Of War comme futurs skins. Vraisemblablement, ils seront ajoutés à la boutique d’articles à une date ultérieure, car le site Web n’en fait aucune mention.

Spider-Man fait partie de la passe de combat de la saison, mais la Fondation ne sera déverrouillable que plus tard dans la saison.

Si vous n’avez pas pu participer à la finale du chapitre 2, Epic Games a tout mis en ligne sur sa chaîne YouTube et vous pouvez le regarder ci-dessous. Il présente un mélange de gameplay et de cinématiques, Jonesy étant capturé par son ancien patron et devant être sauvé par la Fondation.

Fortnite est disponible sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC.

