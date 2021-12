Fortnite Chapter 3 Saison 1 – Défis saisonniers de la semaine 1

Le chapitre 3 de Fortnite est arrivé et dans la saison 1, vous gagnerez de l’XP grâce à une variété de nouveaux défis. Mais la majeure partie de cet XP viendra chaque semaine avec des défis hebdomadaires, mieux connus cette saison sous le nom de « défis saisonniers ». De tels défis au cours de la première semaine sont assez simples, nous les publierons donc tous ici même si vous serez peut-être prêt à les gérer vous-même à partir de là, tant que ce n’est pas la première fois que vous jouez à Fortnite. Et même si c’est le cas, pas de soucis, nous sommes là pour vous aider.

Fortnite Chapitre 3, Saison 1 – Défis saisonniers de la semaine 1

Il y a neuf défis saisonniers au cours de la semaine 1. Ces défis semblent conçus pour vous familiariser avec la nouvelle île en faisant des choses comme découvrir des points de repère, collecter des munitions et passer par The Daily Bugle, le lieu de rencontre de Spider-Man sur la nouvelle île Fortnite. Voici vos neuf défis saisonniers dans Fortnite Week 1.

Cherchez des coffres ou des boîtes de munitions aux points de repère (10) – 25 000 XPEndommagez les adversaires en glissant (50) – 25 000 XPSautez à travers des anneaux enflammés dans un véhicule (2) – 25 000 XPDéplacez-vous au Daily Bugle, puis terminez dans le top 25 (2) – 25 000 XPOuvrez un coffre-fort avec un autre joueur (1) – 25 000 XPObtenez des éliminations avec un SMG ou un fusil de sniper (3)Découvrez des emplacements nommés (10)Endommagez des adversaires avec un fusil d’assaut (1 000) – 25 000 XPRécoltez des ressources (1 000) – 25 000 XPSpider-Man mène la charge dans le chapitre 3.

Repères sont des emplacements nommés qui ne sont pas affichés sur la carte, vous pouvez donc ouvrir des coffres ou des boîtes de munitions à n’importe lequel d’entre eux pour compter pour votre premier défi. À faire glisser, accroupissez-vous lorsque vous sprintez. Faire 50 dégâts en glissant vous rapportera ce deuxième défi. Nous recherchons activement anneaux enflammés et partageront leurs emplacements sous peu. Vous pouvez atterrir au Daily Bugle pour lancer la prochaine quête, comprenez simplement que ce sera peut-être la baisse la plus chaude de toutes dans la saison 1, alors soyez prudent.

Il y a plusieurs coffres sur l’île, et comme les anneaux enflammés, nous les recherchons en ce moment. Nous vous tiendrons au courant une fois que nous les aurons tous localisés. Le reste des défis est simple pour les joueurs vétérans de Fortnite. Tu auras besoin trois elims avec un SMG ou un sniper–ou une combinaison des deux. Vous voudrez découvrez 10 des 13 lieux nommés du jeu sur la carte aussi. Alors fais 1 000 dégâts avec des fusils d’assaut en particulier, ce qui peut vous prendre plus d’un tour. Enfin, vous voudrez récolter des ressources, ce qui signifie des choses comme le bois, la pierre et le métal, provenant de diverses sources.

Nous couvrirons Fortnite toute la journée pour le lancement du chapitre 3, et vous pouvez parier que chaque fois que quelque chose se passe dans la bataille royale d’Epic, nous le couvrirons ici maintenant et dans le futur.

