Fortnite Chapter 3 voit une participation record lors d’un lancement retardé

Fortnite Battle Royale est de retour au sommet pour clôturer 2021, mais en conséquence, de nombreux joueurs ont connu des retards.

Epic Games a consacré une quantité insondable de travail au chapitre 3 de Fortnite, la dernière mise à jour majeure du mode Battle Royale du jeu. Le chapitre 2 s’est terminé samedi à la suite de l’événement cinématographique « The End », où le personnage du jeu de Dwayne « The Rock » Johnson, The Foundation, a retourné l’île précédente comme une crêpe. Attendre de l’autre côté était une nouvelle expérience Fortnite, équipée d’une nouvelle carte, de mécanismes et d’armes.

Le temps d’arrêt du chapitre 3 de Fortnite a commencé après la fin de l’événement du chapitre 2. Les détails ont rapidement révélé qu’Epic Games déploierait la nouvelle saison au cours des 20 prochaines heures. Ce délai signifiait qu’Epic avait choisi de ne pas suivre le même temps d’arrêt de trois jours que la panne du chapitre 1 au chapitre 2.

Au lieu de cela, les fans auraient la possibilité de mettre à jour leur jeu tôt et de découvrir le chapitre 3 de la saison 1 à 10 h 00 HNE. La nouvelle saison record a reçu une réponse écrasante, et les joueurs désireux de l’essayer ont subi des retards notables.

Retards après le lancement du chapitre 3 de Fortnite

Nous sommes conscients que les connexions, les achats, les fêtes et le jumelage peuvent être retardés. Nous fournirons une mise à jour lorsque cela sera revenu à la normale. pic.twitter.com/75o9yM7v7o – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 5 décembre 2021

De nombreux joueurs aux yeux brillants cherchant à se plonger dans le chapitre 3 ont été arrêtés presque immédiatement à l’écran de connexion. D’autres ont eu du mal à faire la queue dans les matchs et subiraient des retards d’écran de connexion après avoir relancé Fortnite. Dans les mots les plus simples, c’était le chaos. Epic Games s’est immédiatement occupé de l’affaire, essayant de résoudre tous les problèmes.

Les développeurs ont accédé au compte Twitter de Fortnite Status quatre minutes après le lancement du chapitre 3 avec une mise à jour. Quatre heures plus tard, Epic a conseillé aux joueurs rencontrant des problèmes de fermeture et de réouverture du client avec moins de quatre minutes restantes du compte à rebours de la file d’attente pour contourner l’écran de connexion. Finalement, Epic a résolu tous les problèmes de file d’attente et les joueurs ont pu commencer leur aventure du chapitre 3.

Un autre jalon quatre ans plus tard

Vous impressionnez toujours, la famille Fortnite ! L’équipe travaille dur pour offrir une expérience de chapitre 3 fluide aux millions de joueurs qui nous ont rejoints, de loin le plus grand nombre de joueurs que nous ayons jamais vu au lancement d’une saison. https://t.co/abj6uHat2g – Fortnite (@FortniteGame) 5 décembre 2021

Alors que d’autres problèmes sont apparus tout au long de la journée, Epic a stabilisé le navire, permettant à des millions de personnes de se joindre à l’action. Le compte Twitter principal de Fortnite a abordé les problèmes pendant le chaos :

« Vous impressionnez toujours, la famille Fortnite ! L’équipe travaille dur pour offrir une expérience de chapitre 3 fluide aux millions de joueurs qui nous ont rejoints, de loin le plus grand nombre de joueurs que nous ayons jamais vu au lancement d’une saison.

L’anticipation avant le chapitre 3 était un scénario important. Cependant, peu de gens prédisaient qu’il l’emporterait sur le chapitre 2 en termes de participation. La tristement célèbre panne d’électricité de Fortnite s’est produite alors qu’elle avait un public intouchable. Deux ans plus tard, voir une participation plus robuste prouve qu’Epic Games a encore plusieurs tours dans le sac.

Il semble que la finale du chapitre 2 et le marketing #FortniteFlipped aient attiré plus de joueurs que prévu. Qu’il s’agisse d’enthousiasme ou de curiosité morbide, Epic a fait un excellent travail en construisant le chapitre 3 et a bien géré les problèmes du jour du lancement. Seul le temps nous dira si les masses resteront dans les parages pour voir ce que les développeurs ont en réserve sur toute la ligne.