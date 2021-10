Fortnite: Chipotle lance une carte créative personnalisée Foil Speedrun – Jouez pour gagner des burritos gratuits

Découvrez la carte Chipotle Farm to Foil Speedrun et comment vous pouvez gagner un Chipotle gratuit pendant une année entière !

La chaîne mondiale de burrito rapide et décontractée Chipotle a officiellement lancé sa toute première carte créative dans Fortnite Battle Royale. Surnommée Chipotle Farm to Foil Speedrun, cette nouvelle expérience est la première du genre. The Farm to Foil offre aux joueurs de Fortnite la possibilité de cultiver des ingrédients, de préparer un burrito et de rentrer chez eux pour manger leur création, le tout dans un paysage personnalisé.

Aujourd’hui, nous allons examiner le Chipotle Farm to Foil Speedrun et expliquer comment vous pouvez gagner un Chipotle gratuit pendant un an en participant !

Carte de la ferme Chipotle à la feuille

La vidéo ci-dessus explique aux joueurs ce que cette carte Chipotle Fortnite a à offrir. En utilisant le code de l’île 2269-6713-0190, les joueurs se rendent sur la carte Speedrun pour collecter des ingrédients frais de la ferme, construire un burrito Chipotle et courir jusqu’à l’arrivée sur un hoverboard. Il y a aussi une incitation supplémentaire, car un joueur chanceux qui publie sur les réseaux sociaux gagnera un Chipotle gratuit pendant un an.

Comment gagner du chipotle gratuit pendant un an

Jusqu’au 17 octobre, toute personne faisant la queue dans la Chipotle Farm pour Foil Speedrun a une chance de gagner de la nourriture gratuite pendant un an. Pour participer, tout ce que vous avez à faire est de soumettre une capture d’écran, une image ou une vidéo sur la carte sur Twitter ou Instagram. Voici ce que vous devez inclure pour être éligible :

#FarmToFoil et #Entry @chipotletweets sur Twitter ou @chipotle sur Instagram

Tous les participants doivent être soumis avant 23 h 59, heure du Pacifique, le 17 octobre. Pour en savoir plus sur les règles et les instructions, visitez le site Web Chipotle Farm to Foil. Assurez-vous d’entrer le plus tôt possible et consultez dès maintenant la carte Chipotle dans le mode créatif de Fortnite !

Image en vedette : Chipotle

