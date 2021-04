Fortnite: Comment atteindre la division Champion en mode Arena

Apprenez les stratégies que vous devez utiliser pour atteindre la division Champion dans notre guide du mode Arena!

Le mode Arena de Fortnite offre aux joueurs la possibilité de se familiariser avec le chaos des matchs compétitifs. Cette liste de lecture est également utile à tous ceux qui cherchent à comprendre les complexités de Fortnite de haut niveau. Bien que les jeux ne soient certainement pas toujours mouvementés, le mode Arena est ouvert aux joueurs de tous niveaux. Certaines différences cruciales entre les listes de lecture occasionnelles et d’arène incluent les zones mobiles, le siphon, le Storm Surge et une limite matérielle. Ce sont tous des facteurs critiques à comprendre avant de commencer votre course vers l’insaisissable Division Champion.

Atteindre le rang le plus élevé du mode Arena permet aux joueurs d’accéder à des tournois comme les Cash Cups et les événements Fortnite Champion Series (FNCS). Bien que de manière réaliste, n’importe qui peut pénétrer dans la division Champion, certaines méthodes efficaces peuvent faciliter le processus. Progresser régulièrement dans les différentes divisions prendra du temps et sans aucun doute quelques essais et erreurs. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur le mode Arena doivent se référer à notre récent guide du mode Arena, où nous avons expliqué tout ce qu’une personne peut avoir besoin de savoir. Nous allons maintenant fournir des informations sur la manière dont les joueurs peuvent atteindre efficacement la division Champion.

Lisez aussi: Cooler Esports publie sa liste et s’arrête en raison des difficultés du COVID-19

Différents styles de jeu – passifs ou agressifs?

Les joueurs Fortnite entrent généralement dans l’une des deux catégories; passive ou agressive. Le premier est plus courant pour ceux qui évitent de se battre jusqu’à ce que cela soit nécessaire. Les joueurs passifs ont tendance à atterrir à des points d’intérêt (POI) sans nom, puis à piller pour se préparer à la fin de la partie. Cette stratégie vous mènera à la division Champion, mais c’est un processus lent. Puisque les éliminations rapportent des points, les joueurs passifs renoncent à ceux qui préfèrent principalement des points de placement.

Cette approche de Fortnite est particulièrement bénéfique pour les nouveaux utilisateurs du mode Arena. Il peut être intimidant de combattre des joueurs plus qualifiés à chaque match, donc une stratégie axée sur le placement a plus de sens. Les joueurs agressifs, en revanche, n’ont pas peur de perdre un combat ou de tomber tôt. Au lieu de cela, ils atterriront sur un POI peuplé, rassembleront rapidement du butin et combattront tous ceux qu’ils verront. Se battre tôt et octroyer souvent de nombreux points d’élimination, ce qui en fait un chemin plus rapide mais plus risqué vers la division Champion.

Où atterrir?

Les points d’atterrissage dictent le confort lorsque vous jouez à Fortnite compétitif. Le choix d’un endroit que vous n’êtes pas familier peut souvent conduire à une confusion dans l’apparition du coffre et du butin. Par conséquent, atterrir là où vous êtes à l’aise est un facteur critique en mode Arena. Les joueurs passifs doivent éviter les POI densément peuplés comme Misty Meadows et Lazy Lake pour réitérer un point plus tôt. Ces deux spots peuvent voir un trafic intense, limitant le nombre de points que vous pouvez collecter à chaque match.

Certains endroits sous-estimés en mode Arena incluent Camp Cod et Flush Factory. Les joueurs atterrissant dans ces deux zones trouveront de nombreuses armes et boucliers. Les w-keyers Fortnite ont tendance à tomber à chaud ou à atterrir dans des endroits très fréquentés pour maximiser à la fois les points d’élimination et de style. Quoi qu’il en soit, trouver un POI intéressant est essentiel sur la route menant à la division Champion, quel que soit le style de jeu.

Un chargement idéal

Presque rien n’est plus important dans Fortnite compétitif que d’avoir un chargement ou un inventaire idéal. Posséder un fusil de fortune et des bandages communs n’est pas propice à des efforts fructueux en mode Arène. Le chapitre 2 – La saison 6 a introduit le mécanisme de fabrication dans le mode Battle Royale, permettant aux joueurs de fabriquer de meilleures armes avec des os d’animaux et des pièces mécaniques. Les armes utilisables et les objets de guérison devraient être la base de votre chargement. Chaque saison qui passe dicte généralement les armes et les objets qui valent la peine d’être transportés, car la réserve de butin change toujours.

Lire aussi: Le champion FNCS Andilex veut résilier son contrat avec l’équipe MCES

Le choix de l’arme se résume à la préférence. Certains joueurs préfèrent les fusils à pompe aux options de tir plus rapide, et ce même processus de réflexion s’applique à toutes les armes et objets de Battle Royale. En général, un bon chargement du mode Arène comprendrait un fusil d’assaut rare, un fusil à pompe rare, des mini-potions de bouclier, des potions de bouclier régulières et une forme de mobilité comme les poivrons ou le poisson épicé pour des mouvements plus rapides. Ces objets couvrent l’ensemble de votre inventaire et toutes les nécessités qui accompagnent un gameplay de haut niveau. Expérimenter et trouver du confort avec certaines armes sont les meilleurs moyens d’approfondir votre connaissance et votre connaissance du mode Arena.

Comprendre le paysage

La carte de Fortnite change constamment, bien que beaucoup moins qu’avant le chapitre 2. Les POI de base que les joueurs plus passifs devraient éviter sont Misty Meadows, Lazy Lake, Dirty Docks, Pleasant Park et Slurp Swamp. Ces cinq spots sont les piliers du chapitre 2 et recueillent le plus de trafic d’une saison à l’autre. La plupart des autres emplacements étiquetés ne sont pas aussi populaires, mais le chemin du bus de combat commande souvent où les joueurs atterrissent en mode Arena. Tous les paris sont ouverts avec des joueurs agressifs qui veulent atterrir avec tout le lobby et éliminer tout le monde.

Rotations efficaces et intelligentes

Les premières rotations dans Fortnite sont relativement simples, surtout si le premier cercle est en votre faveur. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être raccourcir votre chemin de butin et vous rendre tôt dans la zone. Garder une longueur d’avance sur la tempête est sans doute l’aspect le plus crucial pour comprendre le paysage et les rotations de Fortnite. Les dégâts de tempête deviennent une nuisance après la fermeture du deuxième cercle, donc examiner la carte pour des rencontres potentielles et les éviter à tout prix serait grandement bénéfique pour un joueur passif. Les situations de fin de partie peuvent être stressantes lorsque des zones en mouvement entrent en jeu.

N’oubliez pas que rester en avance sur la tempête et vous couvrir des tirs ennemis avec des structures en métal et en brique vous permettra de gagner ces cinq points de placement cruciaux et peut-être la Victory Royale. Les ennemis sur la carte ont tendance à concentrer leurs tirs sur les joueurs dans la tempête, alors assurez-vous de vous protéger à tout moment et de rechercher le bon moment pour effectuer une rotation.

Lisez aussi: Team Liquid jusqu’à seulement trois joueurs professionnels

Jouez avec vos forces

Il n’y a pas de manière correcte ou incorrecte d’aborder le mode Arène pour les débutants ou les vétérans chevronnés. Certains joueurs sont moins à l’aise dans les combats, tandis que d’autres embrassent le chaos et mettent en valeur leurs capacités de construction et leurs modifications flashy. Pas un seul joueur Fortnite ne commence son voyage en mode Arena sans adversité. Il est essentiel de garder la tête froide et de simplement passer à autre chose si quelqu’un joue mieux que vous. Tenez-vous en à ce que vous savez et à ce qui est confortable.

Ce sont les meilleures options pour les joueurs Fortnite sur leur chemin vers la division Champion. Pour une description de ce qu’implique le mode Arena, reportez-vous à notre guide d’information. Désormais, vous disposez de tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour réussir.

Le poste Fortnite: Comment atteindre la division Champion en mode Arena est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.