Fortnite: Comment débloquer Eddie Brock & Venom dans la saison 8

Découvrez comment débloquer le nouveau skin Eddie Brock Venom dans Fortnite Chapter 2 – Season 8.

Eddie Brock de Marvel Comics, également connu sous le nom de Venom, est à nouveau entré dans le monde de Fortnite Battle Royale. Cette version de la boutique d’objets marque la deuxième itération de Venom dans Fortnite. Il est apparu pour la dernière fois dans le chapitre 2 – Saison 4 dans le cadre de la saison centrée sur Marvel. Epic Games a ressuscité l’anti-héros symbiotique – cette fois avec l’acteur Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock.

Il est prudent de supposer que le nouveau skin Venom et le skin Carnage du chapitre 2 – Battle Pass de la saison 8 s’alignent sur la prochaine sortie de Venom: Let There Be Carnage, qui sortira en salles le 1er octobre. Néanmoins, la nouvelle tenue et cosmétique du personnage Venom sont officiellement arrivés dans la boutique d’objets de Fortnite, et nous avons les prix et les détails.

Comment débloquer Eddie Brock/Venom dans la saison 8

Pommes. Choux. Poulets. Flops. Tant de collations, si peu de temps. Créez un lien avec le symbiote avec la tenue Eddie Brock et devenez Venom.https://t.co/iFdbYMgkAX pic.twitter.com/JGvOHQ5FQG – Fortnite (@FortniteGame) 24 septembre 2021

À partir de 20 h HNE ce soir, les joueurs de Fortnite du monde entier peuvent mettre la main sur la tenue du personnage d’Eddie Brock. La peau elle-même est livrée avec deux variantes différentes – Eddie Brock et Venom. Cette itération de Venom est moins volumineuse que la version Chapitre 2 – Saison 4. Cependant, comme pour l’ancien modèle, l’achat de la tenue Eddie Brock offre aux joueurs le bling back Tendrils of Venom, la pioche Symbiote Scythe intégrée et l’émote Venom Unleashed intégrée.

Les autres produits cosmétiques incluent le planeur Symbiotic Sail et la traînée Symbiote Trail. Ceux qui achèteront le Venom Bundle recevront Eddie Brock et le skin C2S4 Venom et l’émoticône exclusive Different Tasty Snack. Maintenant que vous savez ce qui est présenté dans la dernière version de Venom, examinons les prix.

Venom Bundle (comprend tous les éléments des tenues Venom et de l’émoticône Different Tasty Snack) – 2 800 V-Bucks Eddie Brock Outfit (comprend Venom Unleashed Emote, Symbiote Scythe Pickaxe et Tendrils of Venom Back Bling) – 2 000 V-Bucks Symbiote Trail Contrail – Planeur à voile symbiotique 400 V-Bucks – 800 V-Bucks

Vous économisez de l’argent en achetant le pack car il comprend les deux versions de Venom dans leur intégralité. On ne sait pas combien de temps ces éléments seront disponibles, mais le compte Twitter officiel de Fortnite donne généralement un avertissement avant qu’ils ne changent.

Cette collaboration n’est que la dernière d’une longue lignée pour Epic Games et Fortnite. Assurez-vous de garder un œil sur plus tout au long du chapitre 2 – Saison 8. Les rumeurs indiquent un éventuel skin Naruto sur toute la ligne.

