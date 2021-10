Fortnite : comment débloquer la reine des cubes dans la saison 8

Découvrez comment vous pouvez déverrouiller The Cube Queen dans Fortnite Season 8 !

La reine du cube s’est officiellement réveillée dans Fortnite Chapter 2 – Season 8. Ce mystérieux personnage est secret depuis le début de la saison 8 mais est finalement apparu dans le patch v18.21 sur le nouveau point d’intérêt de convergence (POI). Une autre mise à jour – v18.30 – a été abandonnée tôt ce matin, accueillant la Cube Queen.

La tenue de personnage Battle Pass cachée de la saison 8 entièrement déverrouillable et d’autres produits cosmétiques sont désormais disponibles dans le jeu. Cependant, vous devrez surmonter certains obstacles. Rejoignez ESTNN alors que nous mettons en évidence toutes les quêtes de Cube Queen pour vous aider sur votre chemin !

Comment débloquer la reine des cubes

Les quêtes Cube Queen sont maintenant en ligne et il y a deux pages Punchcard à considérer. Chaque tâche accomplie vous rapportera une partie de l’ensemble de The Cube Queen. Les deux Punchcards ont quatre quêtes chacune. Terminer toutes les quêtes sur les deux pages débloquera un style Cube Queen supplémentaire.

Voici les deux cartes perforées Cube Queen, qui incluent toutes les quêtes et ce qu’elles débloqueront :

Carte perforée Cube Queen’s Quest – Page 1

Survivez à cinq cercles de tempête tout en portant une arme latérale — Déverrouille la tenue de reine du cube Éliminez un joueur en utilisant le minigun latéral — Déverrouille le dernier cube debout Emoticon Shakedown deux adversaires — Déverrouille l’écran de chargement de la cour de la reine. Utilisez une pierre d’ombre ou un flopper pour mettre en phase pendant trois secondes près d’un joueur – Déverrouille le Cubic Vortex Back Bling. Terminez toutes les quêtes de la page 1 – Déverrouille la variante Obliterator de The Cube Queen Outfit et Cubic Vortex Back Bling & Page 2 of the Punchcard

Carte perforée The Cube Queen’s Quest – Page 2

Inflige 150 points de dégâts aux joueurs en utilisant la faux latérale – Déverrouille la pioche de rendu de réalité (variante oblitérant). Terminez une prime à partir d’un tableau de primes – Déverrouille le spray Regal Visage Obtenez deux tirs à la tête avec le fusil latéral – Déverrouille la piste du hall de l’hymne de la reine. Glissez dans les cheminées de Steamy Stacks – Déverrouille le planeur de la procession de la reine (variante oblitérant). Terminez toutes les quêtes de la page 2 – Déverrouille la variante Islandbane de The Cube Queen Outfit, Cubic Vortex Back Bling, Reality Render Pickaxe et Queen’s Procession Glider.

Vous aurez jusqu’à la fin de la saison 8 pour terminer toutes les quêtes de Cube Queen. Assurez-vous de profiter de cette opportunité pour étendre davantage votre casier Fortnite et incarnez la toute-puissante Reine des Cubes ! Vous pouvez également vous référer à l’article de blog d’Epic pour plus d’informations.

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: Comment débloquer la reine du cube dans la saison 8 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.