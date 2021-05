Fortnite: Comment débloquer l’anniversaire d’or de Lara Croft dans la saison 6

ESTNN explique comment débloquer le skin Gold Anniversary Lara Croft.

Lara Croft de la légendaire série Tomb Raider a fait ses débuts dans Fortnite pour commencer le chapitre 2 – Saison 6. Elle est apparue comme l’un des principaux skins Battle Pass aux côtés de la superstar du football Neymar Jr et du personnage de DC Comics Raven. Comme ces deux-là, Lara Croft propose plusieurs styles à débloquer et d’autres objets cosmétiques disponibles via le Battle Pass. Les fuyards au sein du Fortnite ont dévoilé une version dorée de Lara Croft au début de la saison. Il a fallu près de deux mois à Epic Games pour enfin rendre ce style déverrouillable, et cela a pris forme dans le patch v16.40. Voyons comment débloquer le style Gold Anniversary Lara Croft.

Vous pouvez maintenant débloquer Golden Lara Croft en allant sur l’île de Female Oro et en collectant "sa" cicatrice dorée! pic.twitter.com/CoBxCDVOjJ – HYPEX (@HYPEX) 11 mai 2021

Comment débloquer l’anniversaire d’or Lara Croft

Pour déverrouiller le style doré de Lara Croft, vous devrez sélectionner Lara Croft comme skin, puis naviguer vers le nouveau point d’intérêt (POI) situé dans l’eau au sud de Flush Factory. Nous avons mis en évidence l’emplacement exact sur la carte ci-dessus. Une fois sur place, vous verrez un nouveau personnage non-joueur (PNJ) nommé Orelia.

Ce personnage n’est pas agressif au début, mais attaquera une fois que vous aurez récupéré le fusil d’assaut légendaire qu’il garde. Le fusil d’assaut est votre billet pour le style Gold Lara Croft, et tout ce que vous avez à faire est de l’ajouter à votre inventaire. Voici un bref récapitulatif des étapes pour déverrouiller la variante anniversaire:

Chargez dans un jeu en tant que Lara Croft débarque au nouveau POI au sud de Flush Factory Localisez le PNJ Orelia et le fusil d’assaut légendaire Ramassez le fusil d’assaut Vous devriez voir le style Gold Anniversary dans votre casier

Lara Croft a également trois autres styles; Par défaut, Classique et 25e anniversaire. Tous sont disponibles aux différents niveaux du Battle Pass de la saison 6. Elle est un PNJ en jeu qui apparaît à l’emplacement de Stealthy Stronghold, où elle vend le Grappler Bow.

