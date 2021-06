Fortnite: Comment débloquer Rick Sanchez et Toxic Rick dans la saison 7

Découvrez comment vous pouvez débloquer tous les produits cosmétiques Rick et Morty dans Fortnite Chapter 2 – Season 7.

Epic Games a annoncé une collaboration avec la populaire émission de sitcom animée pour adultes «Rick and Morty» à l’approche de la dernière saison de Fortnite. Personne ne savait à quoi s’attendre, étant donné qu’un personnage mineur de robot est apparu dans l’un des trois clips teaser. Ce récit a changé rapidement lorsque le temps d’arrêt du serveur a pris fin. Le chapitre 2 – Saison 7 sur le thème des extraterrestres, surnommé “Invasion”, a frappé les masses avec de nouvelles armes, de nouveaux emplacements et bien plus encore pour les joueurs.

Le crossover Rick et Morty a émergé via le Battle Pass, qui a pris toute la scène par surprise. Les fans de la série ont appris qu’ils pouvaient débloquer l’un des deux personnages principaux – Rick Sanchez – et d’autres produits cosmétiques en jeu liés à la série. Toxic Rick, une référence à l’épisode “Rest and Ricklaxation” de la saison trois, fait également une apparition. Rejoignez-nous alors que nous détaillons les étapes pour débloquer tous les produits cosmétiques Rick et Morty !

Comment débloquer Rick Sanchez et Toxic Rick

Des forces extraterrestres ont envahi l’île tandis que le docteur Slone dirige l’ordre imaginé contre eux. Faites équipe avec Guggimon, Rick Sanchez, Kymera et bien d’autres alors que la guerre cosmique fait rage. Lancez-vous dans la bataille dans #FortniteInvasion pic.twitter.com/BuuhnRNY3Q – Fortnite (@FortniteGame) 8 juin 2021

Les deux styles connus de Rick Sanchez sont disponibles via le Battle Pass de la saison 7. Les joueurs doivent soit acheter le pass de saison pour 450 V-Bucks (4,50 $ USD) soit le recevoir en cadeau d’un autre. Une fois que vous avez le Battle Pass, déverrouiller Rick Sanchez et le style alternatif Toxic Rick est aussi simple que de progresser dans les niveaux. Il existe actuellement plus de 100 niveaux de Battle Pass et Rick est l’un des articles les plus chers. Voici les niveaux que vous devrez atteindre :

Rick Sanchez (tenue de base) – Niveau 100 Toxic Rick (tenue alternative) – Atteignez le niveau 100 et complétez les quêtes qui s’ensuivent ou utilisez 20 étoiles de bataille

N’oubliez pas que vous pouvez acheter des niveaux Battle Pass supplémentaires avec des V-Bucks. Sinon, vous devrez gagner des points d’expérience grâce à des quêtes en jeu, des éliminations et des Victory Royales.

Autres cosmétiques Rick et Morty

Les fans de l’émission Rick et Morty vont se régaler lorsqu’ils atteignent la dernière page du Battle Pass. Après avoir travaillé avec diligence à travers tous les niveaux ou payé le prix fort pour acheter, les joueurs débloqueront huit autres produits cosmétiques Rick et Morty.

BUURRRPP (émoticône) Hammerhead Morty (pioche) Rick’s Portal (wrap) Butter Robot (back bling) The Rickverse (écran de chargement) The Rick Dance (emote) Interstellar Rick (spray) Rick’s UFO Cruiser (planeur)

Pour un aperçu de tous les produits cosmétiques exclusifs de la saison 7, reportez-vous à notre répartition Battle Pass, où nous passons en revue tous les niveaux et styles. Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite: Comment débloquer Rick Sanchez et Toxic Rick dans la saison 7 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.