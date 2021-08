Fortnite : comment débloquer tous les skins de Superman dans la saison 7

Superman est maintenant dans Fortnite ! Apprenez à débloquer tous les produits cosmétiques de l’alien kryptonien dans Fortnite Season 7.

Le moment est enfin venu pour Clark Kent, alias Superman, de faire ses débuts tant attendus dans Fortnite Battle Royale. Chapitre 2 – La saison 7 est bien avancée et le Battle Pass comprend une multitude de personnages uniques et des visages plus reconnaissables, tels que Rick Sanchez de l’émission Rick et Morty. Cependant, les joueurs ont appris le premier jour que Superman serait éventuellement disponible pour être débloqué dans la saison 7. Deux mois se sont écoulés depuis le début de cette saison, et le moment est venu. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil aux quêtes de Superman que les joueurs doivent terminer.

Quêtes de Superman

C’est une soucoupe. C’est un Choppa. C’est Superman ! Avec la menace extraterrestre toujours en cours, l’homme d’acier lui-même est arrivé pour aider à se battre. Propriétaires du Battle Pass, terminez les quêtes et débloquez-le maintenant.https://t.co/H2RT1I9zWC pic.twitter.com/9f9fJJvneV – Fortnite (@FortniteGame) 10 août 2021

Les défis de Superman sont désormais en direct dans le jeu pour que les joueurs puissent compléter et déverrouiller les différents produits cosmétiques de l’ensemble. Les premiers éléments à débloquer incluent une émoticône, un spray, un bling back et la tenue Clark Kent.

Voici une liste complète des quêtes de Superman et de ce que les joueurs débloqueront à la fin :

Terminez une quête de Clark Kent, Armored Batman ou Beast Boy – Commencez à aider à voir ce qui est arrivé aux souvenirs de Clark Kent : Déverrouillez l’émoticône « Appel à l’action ». Terminez trois quêtes de Clark Kent, Armored Batman ou Beast Boy – Clark Kent creuse profondément pour éclairer son passé : Déverrouille le spray “Superman Shield”. Terminez cinq quêtes de Clark Kent, Armored Batman ou Beast Boy – Clark Kent se souvient qu’il est Clark Kent… et Superman ! : Déverrouille la tenue “Clark Kent”. Glissez à travers trois anneaux en tant que Clark Kent – Ses pouvoirs commencent à revenir: Déverrouille le Back Bling “Daily Planet”. Utilisez une cabine téléphonique en tant que Clark Kent – Ses pouvoirs sont de retour, grâce à votre aide : rendez-vous dans une cabine téléphonique pour vous habiller ! Cette quête déverrouille l’émote « Identité secrète » intégrée, qui transforme Clark Kent en Superman et vice versa.

Quêtes épiques de Superman

Le plaisir ne s’arrête pas aux cosmétiques habituels Clark Kent/Superman. Epic Games a également inclus une multitude de défis Dark Superman pour les joueurs.

Voici l’ensemble complet des quêtes Epic Superman :

Terminez les quêtes épiques 0/63: Le cap Glider de Kal-El Terminez les quêtes épiques 0/68: Une bannière de Superman Terminez les quêtes épiques 0/73: Le dernier fils de Krypton Écran de chargement Terminez les quêtes épiques 0/78: La pioche Solitude Striker Terminer l’épopée Quêtes 0/84: La variante Shadow pour Clark Kent, le Daily Planet Back Bling (l'”édition tardive”), le Superman Cape Back Bling et la pioche Solitude Striker

Les caractères DC n’apparaissent pas

Nous enquêtons sur des rapports selon lesquels les personnages nécessaires aux quêtes de Superman n’apparaissent pas sur l’île. Nous fournirons une mise à jour lorsque nous aurons plus d’informations. pic.twitter.com/k3dzO29LeU – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 10 août 2021

Ceux qui cherchent à terminer toutes les quêtes ci-dessus rencontreront un problème identifié par Epic. Malheureusement, les personnages de Clark Kent, Beast Boy et Armored Batman n’apparaissent pas dans le jeu. Les développeurs s’efforcent de résoudre ce problème afin que les joueurs puissent éliminer les quêtes de Superman. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tout nouveau développement à cet égard !

Image en vedette : Jeux épiques

