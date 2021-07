in

ESTNN guide les joueurs dans la recherche et la destruction de cachettes dans la saison 7.

Les défis de la quatrième semaine sont en cours dans Fortnite Chapter 2 – Season 7. Les joueurs ont travaillé dur pour améliorer leur Battle Pass pour débloquer Rick Sanchez et les styles de skin exclusifs proposés cette saison. L’une des quêtes de la semaine quatre demande aux joueurs de détruire trois cachettes. ESTNN est là pour vous guider tout au long du processus pour relever le défi et gagner 30 000 points d’expérience (XP).

Où et comment détruire les cachettes

Vous pouvez trouver des « cachettes » n’importe où sur la carte actuelle. Les deux que vous voudrez rechercher sont les bennes à ordures et les porta-pots. Les cinq emplacements marqués sur la carte ci-dessus seront les meilleures options pour enquêter. Les divers points d’intérêt majeurs (POI) contiennent plusieurs bennes à ordures et porta-pots. Une fois que vous avez atterri, recherchez trois cachettes et tirez-leur ou piochez-les jusqu’à ce qu’elles se brisent.

Assurez-vous de rester à l’écart de Team Rumble pour ce défi, étant donné que les cachettes n’apparaissent pas dans ce mode de jeu. Stick à Solos, Duos, Trio ou Squads pour terminer la quête. Votre récompense est de 30 000 XP pour n’avoir rien fait de plus que de détruire des objets inanimés. Chapitre 2 – La saison 7 continue et il reste beaucoup de temps. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des nouvelles quêtes qui apparaîtront dans les semaines à venir.

Restez à l’écoute pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite: Comment détruire les cachettes de la saison 7 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.