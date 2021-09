Fortnite: Comment obtenir des mythes Symbiote Venom & Carnage dans la saison 8

Apprenez où trouver et comment utiliser les toutes nouvelles capacités Venom et Carnage Symbiote Mythic dans Fortnite Season 8.

La collaboration continue de Fortnite avec Marvel Comics s’est poursuivie dans le chapitre 2 – Saison 8 – la dernière mise à jour majeure du jeu. Les fans du méchant Symbiote Cletus “Carnage” Kasady seront ravis de le trouver à la page dix du Battle Pass saisonnier. De plus, Epic a publié deux capacités mythiques à la manière de la saison centrée sur Marvel du chapitre 2 – Saison 4.

Ces deux capacités – appelées Venom et Carnage Symbiote – rendent hommage à deux des adversaires les plus dignes de Spider-Man. Les deux Symbiotes se sont écrasés sur terre dans l’univers Marvel. Ces combinaisons apparaissent maintenant dans Fortnite, et nous avons toutes les informations dont vous aurez besoin pour les retrouver et les essayer par vous-même.

Où trouver les mythes du symbiote Venom & Carnage

Les deux nouvelles capacités de personnage de la saison 8 sont un peu différentes de celles de la saison sur le thème de Marvel. Auparavant, vous deviez vous rendre dans la bonne zone et éliminer un personnage non-joueur (PNJ) pour réclamer la capacité. Cette fois-ci, les capacités mythiques tombent au hasard après la révélation du premier cercle de tempête.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les deux cercles rouges indiquent où les mythes Venom et Carnage Symbiote ont respectivement chuté. Vous ne pourrez pas les repérer avant d’atterrir car ils n’apparaissent pas sur la carte avant l’apparition du premier cercle de tempête. Nous n’avons testé que quelques fois, et il semble que les deux capacités aient tendance à apparaître au milieu de la carte, près de Corny Crops ou de Boney Burbs.

Comment utiliser les symbiotes

Carnage gameplay mythique pic.twitter.com/sb0fpTT7tw – Glitch King 👑 (@GlitchKing15) 17 septembre 2021

Si vous avez la chance d’en trouver un, il occupera un emplacement d’inventaire. Les deux capacités Symbiote accordent une gravité zéro, aucun dommage de chute, une augmentation de la vitesse, des vrilles et un redéploiement de planeur basé sur le tweet de GlitchKing15 ci-dessus.

Voici la liste complète des statistiques via FN_Assist sur Twitter :

Le venin et le carnage apparaissent dans chaque zone des bidons. L’attrape inflige 60 dégâts et attire l’ennemi. Temps de recharge de 10 secondes. Redéploiement du planeur. Vitesse accrue. Vous subissez toujours des dégâts de chute. Vous ne pouvez en utiliser qu’un seul à la fois.

Cela couvre tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les objets mythiques Venom et Carnage Symbiote. Ceux-ci sont maintenant dans le jeu, alors n’hésitez pas à sauter du bus de combat et à les essayer. On ne sait pas combien de temps ils seront disponibles pour utilisation dans le chapitre 2 – Saison 8, alors assurez-vous de les trouver et de les utiliser maintenant !

