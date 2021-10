Fortnite: Comment obtenir la faux latérale dans la saison 8

Tranchez et coupez en dés l’opposition avec la nouvelle arme Sideways Scythe de Fortnite !

La mise à jour annuelle Fortnitemares de Fortnite Battle Royale a été mise en ligne tôt ce matin pour que tous les joueurs puissent en profiter. Le patch robuste v18.21 a apporté de nombreux éléments de gameplay, objets et collaborations cosmétiques uniques. L’ajout le plus intrigant est peut-être une nouvelle arme – la Faux latérale – qui a instantanément suscité l’intérêt des joueurs de Fortnite. En surface, la Scythe fonctionne de manière similaire à la lame Infinity du chapitre 1. Bien que les premiers rapports indiquent que la Sideways Scythe n’est pas très puissante, c’est une nouvelle arme qui vaut la peine d’être essayée.

Aujourd’hui, ESTNN vous fournit un guide pour vous aider à trouver le Sideways Scythe dans le chapitre 2 – Saison 8. Laissez-vous juger si cela vaut la peine de le transporter dans votre inventaire.

Comment obtenir la faux latérale

La comparaison avec Infinity Blade de Fortnite ne s’applique qu’à son apparence et à ses fonctionnalités. En termes de disponibilité, le Sideways Scythe est beaucoup plus facile à trouver que l’Infinity Blade. Pour localiser cette arme, vous devez entrer dans les Sideways et ouvrir les différents Sideways Chests répartis dans toute la zone. Finalement, vous rencontrerez une rareté de la faux latérale. C’est tout ce que vous avez à faire. Une autre option consiste à éliminer un joueur qui vous attaque avec l’arme.

Nous avons fourni un guide complet plus tôt cette saison, montrant aux joueurs comment trouver le Sideways à chaque match. Assurez-vous de vérifier cela si vous êtes un peu perdu. L’arme elle-même a été critiquée pour son manque de dégâts.

Néanmoins, c’est un ajout passionnant à Fortnitemares 2021 et offre des éléments de gameplay uniques tels que des mouvements plus rapides et des attaques imprévisibles qui ne sont généralement pas disponibles en mode Battle Royale. Espérons que ce guide vous aide dans votre quête pour accumuler des éliminations et gagner une Victory Royale avec une toute nouvelle arme.

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: Comment obtenir la faux latérale de la saison 8 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.