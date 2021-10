Fortnite: Comment obtenir la tenue Batman Who Laughs – Date de sortie et prix

La dernière collaboration de Fortnite avec DC Comics apporte l’ensemble cosmétique Batman « Who Laughs ».

Fortnite et DC Comics se sont à nouveau associés pour offrir aux joueurs de Battle Royale une autre tenue cosmétique. Avant l’événement FanDome de DC qui doit avoir lieu demain, Epic Games a annoncé le skin Fortnite « Who Laughs » de Batman et les éléments qui l’accompagnent. C’est le dernier d’une longue lignée de croisements entre Fortnite et d’autres personnages de Batman, notamment The Joker, Posion Ivy, Harley Quinn, Deathstroke et bien plus encore.

Aujourd’hui, ESTNN vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour acquérir la tenue cosmétique Who Laughs et quand elle sera disponible dans la boutique d’objets de Fortnite.

Comment et quand obtenir le skin Batman Who Laughs dans Fortnite

Epic a publié aujourd’hui un article de blog concernant le skin, le coût et la date de sortie de Batman Who Laughs plus tôt dans la journée. Selon des sources, la tenue cosmétique arrivera dans la boutique d’objets de Fortnite le 26 octobre à 20 h HE. L’ensemble Who Laughs comprend la tenue de base, une pioche, un bling back et un planeur. Les joueurs peuvent s’attendre à payer 1 500 V-Bucks pour la tenue et le dos bling. Epic a fourni le coût du bundle.

Une autre façon est d’acheter la bande dessinée Batman/Fortnite: Foundation – dont la sortie est également prévue le 26 octobre. Le livre comprendra un code que les joueurs peuvent utiliser sur leur compte Epic Games pour débloquer la tenue Batman Who Laughs, Robin’s Perch Back Bling, et Écran de chargement des jours sombres. Selon le billet de blog d’Epic, l’écran de chargement Who Laughs est exclusif à l’achat de la bande dessinée.

Alors que les offres cosmétiques cette fois-ci sont moins nombreuses que la première bande dessinée, la peau de Batman Who Laughs est un autre design unique qui devrait s’envoler des étagères. N’oubliez pas de visiter la boutique d’objets le 26 octobre pour voir l’ensemble Who Laughs en jeu !

Image en vedette : Jeux épiques

