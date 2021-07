Fortnite: Comment obtenir l’arme Inflate-A-Bull dans la saison 7

ESTNN décompose le dernier élément de Fortnite et partage où vous pouvez le localiser !

Fortnite Chapter 2 – Season 7 est une expérience préférée des fans et un retour à la forme pour le titre populaire Battle Royale. Epic Games a introduit de nouvelles armes et ramené des vestiges du passé de Fortnite, ce qui a étonnamment gardé le jeu frais. De plus, l’introduction des ravisseurs et l’entrée dans l’Alien Mothership ont rendu la saison 7 plus unique que la plupart des versements précédents. Aujourd’hui, Epic a maintenu ce train en marche avec la sortie d’un article tant attendu.

Le “Inflate-A-Bull” est un objet que les développeurs ont échangé tout au long de la saison. Il est maintenant officiellement entré dans le jeu et ESTNN est là pour expliquer ce que fait cet objet et où vous pouvez le trouver sur la carte.

Qu’est-ce que le Inflate-A-Bull ?

Reportage de Mari – J’ai eu une mise à jour sur la technologie d’évasion d’urgence ! Les agents d’IO l’ont surnommé le Inflate-a-Bull ! Rebondir comme une vache d’apparence tout à fait normale… rebondit… autour… ? 🐮#HotSaucersLeakshttps://t.co/QP28yNC7JJ pic.twitter.com/58sX1tTlOx – Fortnite (@FortniteGame) 13 juillet 2021

Le Inflate-A-Bull ramène les joueurs au chapitre 1 de Fortnite lorsque de nouveaux objets arriveraient de nulle part et ajouteraient un nouvel élément à la saison. Celui-ci a la description suivante :

« Un costume qui vous donne des propriétés semblables à celles d’une vache, telles que la possibilité de : dévaler des collines, rebondir sur des falaises et être imperméable au feu. Vous savez, des trucs de vache normaux.

Étonnamment, le Inflate-A-Bull ne ressemble à rien d’Epic Games a introduit dans le passé. Voici une ventilation de ce que l’article fera par HYPEX :

Sautez dans les airs pour se déployer Une fois que vous l’avez déployé, il vous donne une impulsion directionnelle Vous le portez comme un sac à dos/jetpack Il a un temps de recharge de 8 à 16 secondes Il peut être éclaté si les ennemis lui tirent Il joue des sons de vache

Où trouver et acheter le Inflate-A-Bull

Les joueurs peuvent trouver le Inflate-A-Bull au point de repère Defiant Dish, situé à l’est de Weeping Woods. Une fois arrivé là-bas, vous trouverez le personnage non-joueur (PNJ) de Rick Sanchez de la populaire sitcom animée pour adultes «Rick and Morty» errant dans la région. Vous devrez le localiser et engager une conversation. L’étape suivante consiste à analyser les options et à trouver le « Acheter Inflate-A-Bull ». Cela vous coûtera 25 pièces d’or, ce qui est peu coûteux par rapport à d’autres objets achetables.

HYPEX a émis l’hypothèse que le Inflate-A-Bull pourrait être disponible dans les coffres IO, les coffres normaux, le butin au sol et les ravitaillements sur toute la ligne. Jusque-là, vous devrez rendre visite à Rick et en payer le prix. Maintenant, vous pouvez plonger dans Fortnite et vaincre les hordes de joueurs qui atterrissent à Defiant Dish pour attraper le Inflate-A-Bull. Nous vous tiendrons au courant de toute autre mise à jour sur cette arme.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Image vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: Comment obtenir l’arme Inflate-A-Bull dans la saison 7 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.