Fortnite: Comment obtenir le fusil d’assaut Mythic Burst de Slone au chapitre 2

Apprenez où trouver le fusil d’assaut Mythic Burst de Slone et comment l’obtenir dans la saison 8 de Fortnite.

Les armes mythiques sont de retour dans Fortnite Battle Royale au cours de la saison 8. Nous avons vu de nombreux objets avec cette rareté au fil des ans, notamment les superpuissances Mythic Marvel, Charge Shotgun, Shockwave Launcher et bien d’autres. Ceux-ci sont généralement plus difficiles à acquérir mais valent bien le risque car ils donnent aux joueurs un avantage sur l’ensemble du lobby.

Fortnite Chapter 2 – Season 8 a marqué le retour de l’interprétation du jeu d’un Burst Assault Rifle. L’arme quelque peu polarisante est apparue pour la dernière fois dans le chapitre 2 – Saison 5, et elle est de retour trois saisons plus tard avec une variante mythique détenue par l’antagoniste de la saison dernière – Slone.

Aujourd’hui, nous allons vous expliquer comment trouver le fusil d’assaut Mythic Burst dans la saison 8 et quelques conseils que vous voudrez peut-être prendre en compte lorsque vous allez le récupérer.

Où trouver le fusil d’assaut Mythic Burst

Crédit d’image : Fortnite.GG

Le fusil d’assaut Mythic Burst, communément appelé Aug, n’est pas entièrement nouveau. Quiconque a joué à Fortnite depuis le chapitre 2 – Saison 3 se souviendra que le personnage non-joueur (PNJ) nommé Ocean portait la même arme. Cette fois-ci, Slone est le détenteur du fusil d’assaut Mythic Burst et vous devez l’éliminer pour le récupérer.

Slone se trouve près de Dirty Docks, situé sur la côte est de l’île, comme indiqué sur la carte ci-dessus. Elle parcourt une zone au nord du point de repère des voitures compactes aux côtés de certains de ses amis IO Guard. Comme d’habitude, c’est une tâche ardue pour tout joueur d’acquérir le fusil d’assaut Mythic Burst, en particulier en solo. Cependant, nous avons quelques conseils qui pourraient vous aider en cours de route.

Trucs et astuces pour obtenir l’arme de Slone

L’antagoniste de la saison 7 est un PNJ agressif et attaquera quiconque sans provocation. Comme la saison dernière, Slone se clone toujours, ce qui rend plus difficile de trouver le bon PNJ et de l’éliminer. Ses associés IO Guard ne facilitent pas non plus les choses. Ajoutez à cela la circulation dense qui se dirige dans cette direction, et c’est une haute montagne à gravir.

Une option judicieuse pourrait être d’atterrir sur des voitures compactes, de piller et de rassembler du matériel. Assurez-vous de rechercher l’emplacement pour voir si l’un de vos adversaires a la même idée. Retirez les remplisseurs du hall qui se dirigent dans la direction de Slone. Il est important de rassembler du matériel pour vous protéger de Slone et peut-être même des grenades. La meilleure façon d’approcher Slone est d’utiliser des grenades, car vous pouvez simultanément endommager ses clones et les gardes IO.

L’obtention du fusil d’assaut Mythic Burst nécessitera sans aucun doute quelques essais et erreurs. L’arme est puissante et vous ne serez pas le seul à vouloir l’ajouter à votre inventaire. Procédez avec prudence, soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d’avoir des objets et des matériaux de guérison. Finalement, vous éliminerez Slone et mettrez la main sur l’une des meilleures armes de la saison 8.